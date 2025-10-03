Новини
Порно звездата Бони Блу: Развеждам се заради орален секс

3 Октомври, 2025 10:43 2 461 17

  • бони блу-
  • порно звезда-
  • орален секс-
  • развод-
  • брак-
  • фин тейлър

По време на брака си тя и бившият ѝ съпруг са правили орален секс само два пъти

Порно звездата Бони Блу: Развеждам се заради орален секс - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Порнозвездата Бони Блу, която стана известна след секс маратона си с хиляда мъже, шеговито предположи, че съпругът ѝ я е изоставил заради орален секс. Тя направи това изявление в интервю с британския комик Фин Тейлър.

Бони Блу призна пред Тейлър, че по време на брака си тя и бившият ѝ съпруг са правили орален секс само два пъти. „Вероятно затова се развеждам сега“, добави тя замислено.

В документалния филм „Хиляда мъже и аз: Историята на Бони Блу“ Оли Дейвидсън хвали порно кариерата на Бони Блу. Самата порнозвезда многократно е заявявала, че има прекрасни отношения със съпруга си. Те се разделиха през 2023 г. и планират да се разведат.

Бони Блу заяви преди това, че през последната година и половина, откакто е започнала да снима за OnlyFans, броят на партньорите ѝ е достигнал две хиляди. Тя дори не си спомня по-голямата част от тези мъже.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 0 Отговор
    А аз правя фед/ерки. 💋🌈🛴🥳🤣🖕

    10:45 03.10.2025

  • 3 Бай пчеличко

    12 0 Отговор
    Обущаря бос ходи

    10:45 03.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Путин

    6 4 Отговор
    1000 мъжеее… блазе и

    Коментиран от #10, #15, #17

    10:47 03.10.2025

  • 8 Фройд

    12 3 Отговор
    Стига с тоя парцал!

    10:48 03.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Абе яяяя

    6 0 Отговор
    Тая шот не знай кво е българско магаре да те опрай....само веднъж и повече нема си мисли за други мъже!

    11:05 03.10.2025

  • 14 цьомцьо 💦

    2 2 Отговор
    коце върни се !всичко ще правим!

    11:15 03.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 мормоните не се развеждат

    0 0 Отговор
    тръмпи дали ще се покаже . дали ще се изкаже за този бракоразвод . пъф изглежда си е виновен . мъск е най- стар и за оскар и еми .

    11:30 03.10.2025

  • 17 зеленски

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    да има още 2 линии, ех мечти !

    11:33 03.10.2025