Порно звездата Бони Блу: Развеждам се заради орален секс

Порнозвездата Бони Блу, която стана известна след секс маратона си с хиляда мъже, шеговито предположи, че съпругът ѝ я е изоставил заради орален секс. Тя направи това изявление в интервю с британския комик Фин Тейлър.

Бони Блу призна пред Тейлър, че по време на брака си тя и бившият ѝ съпруг са правили орален секс само два пъти. „Вероятно затова се развеждам сега“, добави тя замислено.

В документалния филм „Хиляда мъже и аз: Историята на Бони Блу“ Оли Дейвидсън хвали порно кариерата на Бони Блу. Самата порнозвезда многократно е заявявала, че има прекрасни отношения със съпруга си. Те се разделиха през 2023 г. и планират да се разведат.

Бони Блу заяви преди това, че през последната година и половина, откакто е започнала да снима за OnlyFans, броят на партньорите ѝ е достигнал две хиляди. Тя дори не си спомня по-голямата част от тези мъже.