Лиз Хърли: Спрях алкохола, започна да ми действа зле

3 Октомври, 2025 12:47 958 4

  • лиз хърли-
  • алкохол-
  • диета-
  • спорт

"Сега пия алкохол само от време на време и само за удоволствие“, обясни актрисата

Лиз Хърли: Спрях алкохола, започна да ми действа зле - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярната британска актриса, дизайнерка и модел Елизабет Хърли разкри тайната на младежкия си външен вид и перфектна фигура, пише Daily Mail.

В интервю за изданието 60-годишната звезда от „Остин Пауърс“ разкри, че спазва здравословна диета и спортува редовно. Тя също така призна, че е отказала алкохола.

„Почти не пия алкохол. Забелязах, че с напредване на възрастта тялото ми го преработва по-зле, отколкото в младостта ми. Сега пия алкохол само от време на време и само за удоволствие“, обясни актрисата.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 врачански пустиняк

    1 2 Отговор
    таа нали се мандахерцаше със сина си

    12:48 03.10.2025

  • 2 Хипотетично

    1 1 Отговор
    Абстиненцията (необходимост от следваща доза) е коварното усещане предизвикано от алкохола и от наркотика, затова информирания не допуска да превишава дозата от 30гр. за алкохол и 0 гр. за наркотик за да не стане зависим.

    12:54 03.10.2025

  • 3 И правилно

    0 0 Отговор
    Аха, като се напие и после не може да седне. Лошо нещо е алкохолът!

    13:18 03.10.2025

  • 4 демек вече не се излага и пада кифлата

    1 0 Отговор
    "Сега пия алкохол само от време на време и само за удоволствие“, обясни актрисата

    13:19 03.10.2025