Лиз Хърли: Спрях алкохола, започна да ми действа зле

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Овен (21.03 - 20.04) Днес ще почувствате повече простор и свобода да подредите задачите си по свой начин. Няма да Ви липсва енергия, но ще е добре да я насочите към нещо градивно. Спокойният ритъм ще Ви донесе яснота.

Риби (20.02 - 20.03) Ще имате възможност да се оттеглите за кратко и да намерите вътрешно спокойствие. Денят е подходящ за тихи занимания и размисъл. Вашата интуиция ще Ви води уверено.

Водолей (21.01 - 19.02) Денят Ви предоставя естествена лекота и увереност. Ще се почувствате на място и ще изразявате себе си с лекота. Свободата да следвате собственото си усещане ще Ви вдъхнови.

Козирог (23.12 - 20.01) Днес ще се почувствате по-уравновесени. Липсата на силно външно напрежение ще Ви помогне да се съсредоточите върху детайлите. Спокойната работа ще донесе усещане за завършеност.

Стрелец (23.11 - 22.12) Ще усетите повече лекота в общуването и в ежедневните задачи. Денят Ви дава свобода да следвате собственото си темпо. Съсредоточете се върху онова, което Ви носи радост.

Скорпион (24.10 - 22.11) Днес ще се почувствате по-спокойни и устойчиви. Денят Ви дава възможност да насочите вниманието си към личните си планове без сериозни пречки. Вътрешното съсредоточаване ще бъде полезно.

Везни (24.09 - 23.10) Ще усетите вътрешно равновесие и желание за хармония. Денят няма да Ви натоварва, което ще Ви даде време за размисъл. Вашата уравновесеност ще вдъхнови околните.

Дева (24.08 - 23.09) Днес можете да свършите рутинни задачи без излишна тежест. Денят е благоприятен за подредба и завършване на започнатото. Ще се почувствате удовлетворени от реда и спокойствието.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят ще протече по-леко, ако му позволите да се разгърне естествено. Няма да има сериозни препятствия, но е важно да не бързате. Увереното Ви присъствие ще бъде достатъчно, за да привлече внимание.

Рак (22.06 - 23.07) Днес ще намерите време за повече вътрешна хармония. Ще Ви бъде полезно да се обърнете към малки радости и тишина. Спокойствието ще възстанови силите Ви.

Близнаци (22.05 - 21.06) Ще Ви се иска да раздвижите ежедневието си с нови занимания. Денят е спокоен и Ви дава шанс да действате без натиск. Лекото настроение ще направи общуването приятно.