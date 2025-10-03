Лиз Хърли: Спрях алкохола, започна да ми действа зле

Популярната британска актриса, дизайнерка и модел Елизабет Хърли разкри тайната на младежкия си външен вид и перфектна фигура, пише Daily Mail.
В интервю за изданието 60-годишната звезда от „Остин Пауърс“ разкри, че спазва здравословна диета и спортува редовно. Тя също така призна, че е отказала алкохола.
„Почти не пия алкохол. Забелязах, че с напредване на възрастта тялото ми го преработва по-зле, отколкото в младостта ми. Сега пия алкохол само от време на време и само за удоволствие“, обясни актрисата.
Оценка 5 от 1 гласа.
1 врачански пустиняк
12:48 03.10.2025
2 Хипотетично
12:54 03.10.2025
3 И правилно
13:18 03.10.2025
4 демек вече не се излага и пада кифлата
13:19 03.10.2025