Пи Диди помоли за милост преди произнасянето на присъдата: Уплашен съм до смърт

Опозореният рапър Шон „Диди“ Комбс отправи писмено молба до съдията да му бъде даден „втори шанс“ преди произнасянето на присъдата по обвинения в проституция, след като беше оправдан по по-тежките обвинения в трафик на хора и рекет.

55-годишният Комбс призна вината по двете най-леки обвинения, свързани с подпомагане на проституция, и поиска по-лека присъда. В писмото си до съдия Арун Субраманиан той се описва като „променен човек“ и заявява, че преживява „духовно прераждане“. По думите му затворът го е преосмислил: „Затворът ще те промени или ще те убие — аз избирам да живея.“

В своя апел той се извинява на бившата си партньорка Касандра „Каси“ Вентура и на свидетелката, известна под псевдонима „Джейн“, за нанесената болка и вреда. Пи Диди призна, че в миналото е прибягвал до физическо насилие — особено спрямо Вентура — като обясни, че това било резултат от злоупотреба с наркотици и егоизъм. Той не коментира подробно обвиненията, че е принуждавал жени да участват във „freak-offs“ — сексуални маратони с участието на множество мъже и употреба на вещества — но призна, че е „уплашен до смърт“ от перспективата да бъде разделен с децата и семейството си.

По време на делото Вентура и „Джейн“ дадоха показания за насилие, принуда и емоционален тормоз, включително за събития, контролирани от Комбс и неговия кръг. Някои от тези сцени бяха потвърдени с видеозаписи, показващи сблъсъци и прояви на насилие.

Съдията вече отказа искането на Комбс да бъде отменена присъдата по обвиненията в проституция, оставяйки делото за предстоящото му издаване. Прокуратурата настоява за присъда от минимум 11 години затвор, като я аргументира с жестокостта на обвиненията и характера на престъпленията. От своя страна защитата иска максимална присъда от 14 месеца, насочена да отчете добрите промени в поведението на обвиняемия и времето, вече прекарано в ареста.

Преди това през юли 2025 г. при дългия процес Шон Комбс бе оправдан по обвиненията в трафик и рекет, но бе признат за виновен по две точки на транспорт за целите на проституция — престъпления, за които законът позволява до 10 години лишаване от свобода за всяка точка.

В момента рапърът се намира в Федералния метрополитен затвор в Бруклин, където според информация, подадена от защитата, е участвал в програми за образование и терапия, и е стартирал бизнес курс за затворници, наречен „Free Game with Diddy“.

Днес се очаква Шон Комбс лично да се обърне към съда. Присъдата може да стане повратен момент — не само за неговата кариера и личен живот, но и за юридическите стандарти при случаи с известни личности.