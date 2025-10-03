Новини
Пи Диди помоли за милост преди произнасянето на присъдата: Уплашен съм до смърт

3 Октомври, 2025 15:58 885 9

Рапърът очаква да чуе колко дълго ще остане в затвора

Пи Диди помоли за милост преди произнасянето на присъдата: Уплашен съм до смърт - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Опозореният рапър Шон „Диди“ Комбс отправи писмено молба до съдията да му бъде даден „втори шанс“ преди произнасянето на присъдата по обвинения в проституция, след като беше оправдан по по-тежките обвинения в трафик на хора и рекет.

55-годишният Комбс призна вината по двете най-леки обвинения, свързани с подпомагане на проституция, и поиска по-лека присъда. В писмото си до съдия Арун Субраманиан той се описва като „променен човек“ и заявява, че преживява „духовно прераждане“. По думите му затворът го е преосмислил: „Затворът ще те промени или ще те убие — аз избирам да живея.“

В своя апел той се извинява на бившата си партньорка Касандра „Каси“ Вентура и на свидетелката, известна под псевдонима „Джейн“, за нанесената болка и вреда. Пи Диди призна, че в миналото е прибягвал до физическо насилие — особено спрямо Вентура — като обясни, че това било резултат от злоупотреба с наркотици и егоизъм. Той не коментира подробно обвиненията, че е принуждавал жени да участват във „freak-offs“ — сексуални маратони с участието на множество мъже и употреба на вещества — но призна, че е „уплашен до смърт“ от перспективата да бъде разделен с децата и семейството си.

По време на делото Вентура и „Джейн“ дадоха показания за насилие, принуда и емоционален тормоз, включително за събития, контролирани от Комбс и неговия кръг. Някои от тези сцени бяха потвърдени с видеозаписи, показващи сблъсъци и прояви на насилие.

Съдията вече отказа искането на Комбс да бъде отменена присъдата по обвиненията в проституция, оставяйки делото за предстоящото му издаване. Прокуратурата настоява за присъда от минимум 11 години затвор, като я аргументира с жестокостта на обвиненията и характера на престъпленията. От своя страна защитата иска максимална присъда от 14 месеца, насочена да отчете добрите промени в поведението на обвиняемия и времето, вече прекарано в ареста.

Преди това през юли 2025 г. при дългия процес Шон Комбс бе оправдан по обвиненията в трафик и рекет, но бе признат за виновен по две точки на транспорт за целите на проституция — престъпления, за които законът позволява до 10 години лишаване от свобода за всяка точка.

В момента рапърът се намира в Федералния метрополитен затвор в Бруклин, където според информация, подадена от защитата, е участвал в програми за образование и терапия, и е стартирал бизнес курс за затворници, наречен „Free Game with Diddy“.

Днес се очаква Шон Комбс лично да се обърне към съда. Присъдата може да стане повратен момент — не само за неговата кариера и личен живот, но и за юридическите стандарти при случаи с известни личности.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    10 0 Отговор
    Не се плаши , братчедите ти в пандиза ще бъдат" нежни " , ще те мажат с бебешко олио ...няма нищо страшно !!!

    16:00 03.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нема да се плашиш брато!

    5 1 Отговор
    Веднъж се мре! А то твойто живот ли бе да го опишеш?

    16:12 03.10.2025

  • 5 в кратце

    3 1 Отговор
    Това не е наш проблем. Боко и шиши ни стигат.

    16:17 03.10.2025

  • 6 брикета изгоре

    4 0 Отговор
    Но требе да си каже, за да свети.
    Може да прочисти цел оливуд

    16:19 03.10.2025

  • 7 Опааа

    4 0 Отговор
    Я па тоя мА нг Ал! А когато чу аше му беше добре!

    16:38 03.10.2025

  • 8 Ироничен

    4 0 Отговор
    Нагъл, когато си мисли, че може, подло мазен, когато не му минават номерата.

    16:40 03.10.2025

  • 9 Смъртна

    2 0 Отговор
    присъда за този рецидивист извършените серийни престъпления срещу малолетни.

    16:49 03.10.2025