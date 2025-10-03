Новини
Мария Игнатова и Нойзи празнуваха "ленена сватба" (СНИМКА)

Мария Игнатова и Нойзи празнуваха "ленена сватба" (СНИМКА)

3 Октомври, 2025 16:31 787 19

Двойката отбеляза двоен празник - годишнина и рождения ден на Мария

Мария Игнатова и Нойзи празнуваха "ленена сватба" (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мария Игнатова и Ивайло Цветков - Нойзи отбелязаха четвъртата годишнина на семейство, известна още като "ленена сватба".

Празникът им е двоен - на същия ден двойката отбеляза и рождения ден на Мария Игнатова. Въпреки че и двамата обикновено пазят личния си живот в тайна, тази година Нойзи реши да сподели с последователите си в социалните мрежи романтичен кадър, на който с Мария са прегърнати и усмихнати, чрез който ѝ честити празниците.

Снимката е придружена от кратко пожелание, напук на спекулациите, че са се разделили заради провиненията му зад волана. "Честит рожден ден, единствена. П.П. И “ленена сватба”, написа кратко и ясно Нойзи.

След като застанаха пред олтара, животът им неизбежно попада под вниманието на медиите. Нойзи преживя труден период, след като бе заловен да шофира под влияние на алкохол, което предизвиква вълна от публични реакции. Вместо да се отдръпне, Мария застава до него, избирайки да защити личното им пространство и да подкрепи мъжа си.

Мария и Нойзи сключиха брак през септември 2021 г. в манастира “Рождество Богородично" в село Житен. Сватбата е интимна, на нея присъстват само най-близките им хора. Избират скромна церемония, която отразява техния личен стил - без излишен блясък, но с много емоция и дълбоко значение, пише Ретро.


  • 1 Бялджип

    19 1 Отговор
    Двамата са твърде антипатични. Със сигурност не само на мен.

    16:32 03.10.2025

  • 2 кастроли

    2 2 Отговор
    Да са живи и здрави хората,много дълъг,радостен живот и щастие им желая!

    Коментиран от #19

    16:33 03.10.2025

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    11 1 Отговор
    Л@ йнян@ сватба

    16:33 03.10.2025

  • 4 жалки са

    13 1 Отговор
    Голяма гнус са и двамата !!

    16:35 03.10.2025

  • 5 Сила

    11 0 Отговор
    Бела ризка и подгънати панталонки ....Нослето е типичен селяк , истинска и неподправена провинциална естетика лъха от фотото !!! А уж се "водят" софиянци и двамата ....явно не могат да избягат от "На село , за дядо ...." ....Нослето да каже от къде е цитата , нали много чете , по цел ден" чете " и "препрочита "на барчето ...

    16:37 03.10.2025

  • 6 😂😂😂

    8 1 Отговор
    Тая само по противни си пада

    16:42 03.10.2025

  • 7 оня с коня

    7 1 Отговор
    тая стара чанта които я набара тои я мандръса, не отказвала на никого само да е вътре

    16:43 03.10.2025

  • 8 Чунчо

    7 0 Отговор
    0 + 0 = 0, както и 0 х 0 = 0

    16:46 03.10.2025

  • 9 Фифи сладката

    4 0 Отговор
    А кога ще се празнува "леДена сватба"? На някой норвежки остров.

    16:47 03.10.2025

  • 10 Бибитко от Банкя

    4 0 Отговор
    Тая Мария Игнатова има много инфантилни критерии за мъж. По-скоро й допадат анти-мъже, които много напомнят Франкенщайн. Не че тя е някаква красавица, но явно е лишена от каквото и да е самоуважение да се хване с недоразумение на природата като Ивайловчото.

    16:49 03.10.2025

  • 11 Мале, колко злобари има

    0 7 Отговор
    Какво ви пречат хората ? Да са живи и здрави. Жал ми е за Рачков. Добре се "мачваха" с Мария, но любовта е странна птица. Идва, когато си поиска, дори там, където не я очакваш и те понася на крилете си.
    Дай Боже, всекиму.

    Коментиран от #13, #17

    16:51 03.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И още мисирки ООД

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мале, колко злобари има":

    Абе какви злобари, ти явно си от клуба на Франкенщайн.

    16:52 03.10.2025

  • 14 консерва

    3 0 Отговор
    Дълга,жълта рокля. Тралалалалааааа!

    16:54 03.10.2025

  • 15 Малииии

    1 0 Отговор
    Тия са вампирясали бря. Ужас!

    16:55 03.10.2025

  • 16 нойзи пиянде дадоха ли някой лев

    1 0 Отговор
    от дойче зеле и нпо -отворено общество нали си глашатай сороид а пък тази до него мислих че е ок а тя излезе по зле от него -нойзи не збравяй да се натряскаш яко да не знаеш къде се намираш

    16:56 03.10.2025

  • 17 ох ама колко си модерна девойка

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мале, колко злобари има":

    колко се били мачвали хахаха хей джендър ела да се мачнем с теб заедно много ме побъркват мъжете който се мислият за жени мачвали се

    16:58 03.10.2025

  • 18 Цък

    1 0 Отговор
    Този пиандурник, защо не е в затвора?

    16:58 03.10.2025

  • 19 МДАААА

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "кастроли":

    ПО МАЛКО ИЧКИЯ ПО МАЛКО БАДЖАНАЦИ

    16:59 03.10.2025