Мария Игнатова и Нойзи празнуваха "ленена сватба" (СНИМКА)

Мария Игнатова и Ивайло Цветков - Нойзи отбелязаха четвъртата годишнина на семейство, известна още като "ленена сватба".
Празникът им е двоен - на същия ден двойката отбеляза и рождения ден на Мария Игнатова. Въпреки че и двамата обикновено пазят личния си живот в тайна, тази година Нойзи реши да сподели с последователите си в социалните мрежи романтичен кадър, на който с Мария са прегърнати и усмихнати, чрез който ѝ честити празниците.
Снимката е придружена от кратко пожелание, напук на спекулациите, че са се разделили заради провиненията му зад волана. "Честит рожден ден, единствена. П.П. И “ленена сватба”, написа кратко и ясно Нойзи.
След като застанаха пред олтара, животът им неизбежно попада под вниманието на медиите. Нойзи преживя труден период, след като бе заловен да шофира под влияние на алкохол, което предизвиква вълна от публични реакции. Вместо да се отдръпне, Мария застава до него, избирайки да защити личното им пространство и да подкрепи мъжа си.
Мария и Нойзи сключиха брак през септември 2021 г. в манастира “Рождество Богородично" в село Житен. Сватбата е интимна, на нея присъстват само най-близките им хора. Избират скромна церемония, която отразява техния личен стил - без излишен блясък, но с много емоция и дълбоко значение, пише Ретро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бялджип
16:32 03.10.2025
2 кастроли
Коментиран от #19
16:33 03.10.2025
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
16:33 03.10.2025
4 жалки са
16:35 03.10.2025
5 Сила
16:37 03.10.2025
6 😂😂😂
16:42 03.10.2025
7 оня с коня
16:43 03.10.2025
8 Чунчо
16:46 03.10.2025
9 Фифи сладката
16:47 03.10.2025
10 Бибитко от Банкя
16:49 03.10.2025
11 Мале, колко злобари има
Дай Боже, всекиму.
Коментиран от #13, #17
16:51 03.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 И още мисирки ООД
До коментар #11 от "Мале, колко злобари има":Абе какви злобари, ти явно си от клуба на Франкенщайн.
16:52 03.10.2025
14 консерва
16:54 03.10.2025
15 Малииии
16:55 03.10.2025
16 нойзи пиянде дадоха ли някой лев
16:56 03.10.2025
17 ох ама колко си модерна девойка
До коментар #11 от "Мале, колко злобари има":колко се били мачвали хахаха хей джендър ела да се мачнем с теб заедно много ме побъркват мъжете който се мислият за жени мачвали се
16:58 03.10.2025
18 Цък
16:58 03.10.2025
19 МДАААА
До коментар #2 от "кастроли":ПО МАЛКО ИЧКИЯ ПО МАЛКО БАДЖАНАЦИ
16:59 03.10.2025