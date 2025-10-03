Мария Игнатова и Нойзи празнуваха "ленена сватба" (СНИМКА)

Мария Игнатова и Ивайло Цветков - Нойзи отбелязаха четвъртата годишнина на семейство, известна още като "ленена сватба".

Празникът им е двоен - на същия ден двойката отбеляза и рождения ден на Мария Игнатова. Въпреки че и двамата обикновено пазят личния си живот в тайна, тази година Нойзи реши да сподели с последователите си в социалните мрежи романтичен кадър, на който с Мария са прегърнати и усмихнати, чрез който ѝ честити празниците.

Снимката е придружена от кратко пожелание, напук на спекулациите, че са се разделили заради провиненията му зад волана. "Честит рожден ден, единствена. П.П. И “ленена сватба”, написа кратко и ясно Нойзи.

След като застанаха пред олтара, животът им неизбежно попада под вниманието на медиите. Нойзи преживя труден период, след като бе заловен да шофира под влияние на алкохол, което предизвиква вълна от публични реакции. Вместо да се отдръпне, Мария застава до него, избирайки да защити личното им пространство и да подкрепи мъжа си.

Мария и Нойзи сключиха брак през септември 2021 г. в манастира “Рождество Богородично" в село Житен. Сватбата е интимна, на нея присъстват само най-близките им хора. Избират скромна церемония, която отразява техния личен стил - без излишен блясък, но с много емоция и дълбоко значение, пише Ретро.