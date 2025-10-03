Евгени Минчев се нахвърли върху Жоро Тошев: Заслужаваш си Венета!

Вчера журналистът и продуцентът Георги Тошев съобщи в емоционален пост, че е напуснал bTV и няма нищо общо с назначението на Венета Райкова като една от основните водещи на "Преди обед". В последвало интервю за 24 часа Тошев обясни, че заедно с него са си тръгнали и други хора от екипа на предаването.

Макар по-голямата част на аудиторията да застана на негова страна, нещата в хайлайфа не стоят съвсем така.

Интересно мнение изказа по този повод изказа Евгени Минчев, според който точно нея си е заслужил Жоро Тошев. Ето какво написа той без редакторска намеса:



"Тошев, заслужаваш си Венета и нищо повече!

Много отдавна искам да пиша за Жоро Тошев или по-скоро на същият.

Поводът е, че въпреки отдавнашното ни познанство, стартиращо от Възкресия Вихърова, минало през малки домашни закачки, въпреки привидната му любезност, АЗ НИКОГА НЕ БЯХ ПОКАНЕН КАТО ГОСТ в продуцираният от него сутрешен блок.

Нито съм се молил, само веднъж му написах ЗАЩО не съм канен от тях. Като съм имал медиен повод, щели да ме поканят.

АЗ, ПОЛУУВАЖАЕМИ ТОШЕВ, СЪМ ЦЕЛИЯТ МЕДИЕН ПОВОД.

Така, че заслужавате си Венета, заслужавате си торбичките под очите и... торбичките от Била."

В коментарите към полюсната публикация се включи и темпераментната кулинарка Мариела Нордел, която също сподели своя опит с продуцента:

"Преди 9 години го срещам по коридорите в студиата на Нова тв в Нови Хан. Бяха ме поканили в едно предаване на Катето Евро. Разминаваме се с тая особа в коридора и тоя ме спира, и почва тирада, "Ти за коя се имаш?! За каква се мислиш, че си?! Ти си никой!" и си продължава по пътя. Аз - в шаш, защото за първи път го виждам, никога не съм го срещала, не сме делили нещо, да кажеш... Попитах колегите кой е тоя лунатик - Георги Тошев бил... Чак сега, Евгени, след като публикува тук тази информация, разбирам причината. Долна, обикновена завист - не е могъл да преглътне, че с "Преди обед" директно направих договорка и пуснаха серия мои епизоди от Холандия. Типично за дребните душички, особено, когато Егото им е засегнато, е да се извисяват над другите, да тъпчат хората - "Ти си никой! Ти си нищо!", защото те се имат за всичко...

Евгени, защо се чудиш, че не те е канил? Ти си цветен, ярък и забавен, а той е скучен, сив, и завистлив. Посредствеността не обича цветовете.

За едно, обаче, е прав - Венета не подхожда за сутрешен блок! Провинциално-клюкарското ѝ излъчване, дори гласът ѝ на любопитна стрина, са перфектни за предавания след 21.00 часа, но не и за преди обед!"