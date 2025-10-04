Порно актьор сподели колко печелят участниците в един секс филм

Потребител на Reddit с псевдоним Substantial-Road883, който е работил като актьор в порно индустрията в продължение на четири години, сподели размера на своите приходи. Той каза, че разликата при мъжете и жените изпълнители не е толкова голяма.

„Въз основа на моя личен опит мога да кажа, че ценовият диапазон е между хиляда и три хиляди долара на филм. Самите снимки могат да продължат от 30 до 60 минути. Таксата за жените изпълнителки е около две хиляди долара“, написа потребителят.

Той добави, че най-високите заплати са получавали актьорите, които са участвали във фетиш видеа. Той отдаде това на факта, че не всеки актьор е отворен за подобни експерименти. И даде за пример сцените със свещи или игра с връзване.