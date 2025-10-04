Новини
Любопитно »
Порно актьор сподели колко печелят участниците в един секс филм

Порно актьор сподели колко печелят участниците в един секс филм

4 Октомври, 2025 16:05 3 020 15

  • порно актьор-
  • порно индустрия-
  • цени-
  • заплащане-
  • порно филм

Ценовият диапазон е между хиляда и три хиляди долара на филм

Порно актьор сподели колко печелят участниците в един секс филм - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Потребител на Reddit с псевдоним Substantial-Road883, който е работил като актьор в порно индустрията в продължение на четири години, сподели размера на своите приходи. Той каза, че разликата при мъжете и жените изпълнители не е толкова голяма.

„Въз основа на моя личен опит мога да кажа, че ценовият диапазон е между хиляда и три хиляди долара на филм. Самите снимки могат да продължат от 30 до 60 минути. Таксата за жените изпълнителки е около две хиляди долара“, написа потребителят.

Той добави, че най-високите заплати са получавали актьорите, които са участвали във фетиш видеа. Той отдаде това на факта, че не всеки актьор е отворен за подобни експерименти. И даде за пример сцените със свещи или игра с връзване.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 В ЕС

    21 2 Отговор
    Депутатските заплати да се приравнят с тези. В крайна сметка за същата работа, да взимат същите пари.

    Коментиран от #4, #11

    16:19 04.10.2025

  • 3 Венелинче , ти колко вземаш за

    12 0 Отговор
    Час ????

    Коментиран от #6

    16:25 04.10.2025

  • 4 ти от

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "В ЕС":

    женската страна ли си

    16:25 04.10.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Статията са глюпости.

    Женките взимат повече от мераклиите.
    Съотношение 3/1.

    16:26 04.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хем момите си правят кефа+тлъст+$$$$

    3 0 Отговор
    Таксата за жените изпълнителки е около две хиляди долара

    16:30 04.10.2025

  • 9 Филм за възрастни

    2 1 Отговор
    Венелина , следващип път дай подробности как да свървем с агенция ,защотот в България май не е законно да се се снимат тези филми, ще трябва д ани насочиш и към конкретрни държави,

    16:31 04.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Във Факти

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "В ЕС":

    Мисирките само се облизват и мечтаят за такъв гьовеч...

    16:46 04.10.2025

  • 12 СТИГА БЕ

    3 0 Отговор
    Послъгвате малко, а...

    17:05 04.10.2025

  • 13 КОЗЛОДУЙСКА ГЕЙША

    2 0 Отговор
    О,аз се специализирах вечерно време на площад Македония до министерство на земеделието. Там съм с артистичния псевдоним кака Валя палавата глухарка...
    Ми ТЕЛК пари не дават, поне да си има.

    17:24 04.10.2025

  • 14 дедо Вуте

    1 0 Отговор
    Не знаех,че са артисти.Театрална академия ли завършват?Да са живи и здрави.Без тях не може.

    17:39 04.10.2025

  • 15 Камерунеца

    0 0 Отговор
    При мъжете се заплаща добре да имаш дебел и твърд РУК

    17:45 04.10.2025