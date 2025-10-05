Скандалът продължава: И Антония Петрова нападна Жоро Тошев, одобрява Венета Райкова

Скандалът около "Преди обед", който Георги Тошев отприщи с напускането си на bTV и заявлението, че няма нищо общо с Венета Райкова, придобива все по-мащабни размери, след като всевъзможни родни знаменитости решиха да заемат страна по случая.

В началото на уикенда Евгени Минчев пусна своя коментар, категорично заявявайки, че Жоро Тошев "си е заслужил Венета Райкова" с начина, по който е продуцирал предаването до сега.

Сега пък Антония Петрова-Батинкова сподели и своята остра реакция, след като в петък бе гост в студиото. В социалните мрежи тя публикува директен и критичен коментар за Тошев и за новата добре позната на зрителите водеща.

"Всяка промяна е плашеща, докато не знаеш колко успешна ще е тя. ГТ 25 години на едно и също място и предаването миришеше на нафталин, боксуващо в блато, с абсолютна липса на креативност и блудкавите пътувания-репортажи на ГТ, които гледат и са интересни само на роднините му, но не и на публиката. Единствената глътка свеж въздух беше Александър Кадиев (но го махнаха) на фона на безличната и незапомняща се негова колежка...", пише госпожа Батинкова, визирайки Деси Стоянова, която бързо се превърна в любимка на зрителите, а сбогуването им с нея бе изключително емоционално. Именно Деси Стоянова бе еталон за журналист и професионалист в ранното шоу, който така и не е достигнат.

Носителката на титлите Мис България и Мисис България допълва, че според нея Венета Райкова "до момента се справя блестящо" и е успяла да привлече вниманието на зрителите, а предходните водещи никак не са успели да грабнат публиката.

"Определено всички в момента пускайки ТВ залепват за екрана и все по-малко превключват канала и си спомнят, че Гала още съществува. С две думи – буди интерес и те държи да не превключиш.

Предстои да видим, времето ще покаже. Успех Венета!", завърши коментара си Антония Петрова, с което категорично показа своята позиция.