Скандалът продължава: И Антония Петрова нападна Жоро Тошев, одобрява Венета Райкова

5 Октомври, 2025 10:34 1 453 11

  • антония петрова-
  • антония петрова - батинкова-
  • венета райкова-
  • георги тошев

Според бившата Мис България Венета Райкова се справя блестящо

Скандалът продължава: И Антония Петрова нападна Жоро Тошев, одобрява Венета Райкова - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандалът около "Преди обед", който Георги Тошев отприщи с напускането си на bTV и заявлението, че няма нищо общо с Венета Райкова, придобива все по-мащабни размери, след като всевъзможни родни знаменитости решиха да заемат страна по случая.

В началото на уикенда Евгени Минчев пусна своя коментар, категорично заявявайки, че Жоро Тошев "си е заслужил Венета Райкова" с начина, по който е продуцирал предаването до сега.

Сега пък Антония Петрова-Батинкова сподели и своята остра реакция, след като в петък бе гост в студиото. В социалните мрежи тя публикува директен и критичен коментар за Тошев и за новата добре позната на зрителите водеща.

"Всяка промяна е плашеща, докато не знаеш колко успешна ще е тя. ГТ 25 години на едно и също място и предаването миришеше на нафталин, боксуващо в блато, с абсолютна липса на креативност и блудкавите пътувания-репортажи на ГТ, които гледат и са интересни само на роднините му, но не и на публиката. Единствената глътка свеж въздух беше Александър Кадиев (но го махнаха) на фона на безличната и незапомняща се негова колежка...", пише госпожа Батинкова, визирайки Деси Стоянова, която бързо се превърна в любимка на зрителите, а сбогуването им с нея бе изключително емоционално. Именно Деси Стоянова бе еталон за журналист и професионалист в ранното шоу, който така и не е достигнат.

Носителката на титлите Мис България и Мисис България допълва, че според нея Венета Райкова "до момента се справя блестящо" и е успяла да привлече вниманието на зрителите, а предходните водещи никак не са успели да грабнат публиката.

"Определено всички в момента пускайки ТВ залепват за екрана и все по-малко превключват канала и си спомнят, че Гала още съществува. С две думи – буди интерес и те държи да не превключиш.

Предстои да видим, времето ще покаже. Успех Венета!", завърши коментара си Антония Петрова, с което категорично показа своята позиция.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уфффф....

    19 1 Отговор
    Венета поне някога беше секси и я ..... с кеф ! Тази Тоца винаги ми е била антисексуана !

    10:37 05.10.2025

  • 2 вижда се

    28 0 Отговор
    Крокодилите се пазят взаимно !!

    10:43 05.10.2025

  • 3 Тони

    28 0 Отговор
    Не знам за какво става въпрос, но след като всички джукести кифли са обединени, значи става дума за огромна простотия.

    10:45 05.10.2025

  • 4 име

    20 0 Отговор
    Само хора без работа, без цели, без никакви задължения имат време да гледат гала, венета, георги тошев и всякакви други kykyмявки.

    10:45 05.10.2025

  • 5 абе,

    14 0 Отговор
    Коя пък е Тоца Крокодила с изцяло подменено лице която да коментира ? Яд я е,че Гала не я покани да се прави на по-по-най и да рекламирата измамната си козметика, нищо друго.Венетка я показа в Преди обедната си чалгария и затова се обажда.И двете са парвенюта,Венетка е вредна за душите и морала на хората/с гостите които кани/ а Тоца за здравето им заради злоупотребата с лекарства за онкоболни

    10:51 05.10.2025

  • 6 Пача

    10 0 Отговор
    По това, кой ме одобрява, се вижда що за к.y.р.в.@ съм

    10:57 05.10.2025

  • 7 Израел

    0 5 Отговор
    Задължителна подкрепа за ДПС ново начало

    11:07 05.10.2025

  • 8 БТВ

    9 0 Отговор
    Това НЕлицеприятно мекотело тръгнало и то да дава акъл

    11:07 05.10.2025

  • 9 😂😂😂

    4 0 Отговор
    Кой го интересува мнението на този проституиращ кон!?

    11:20 05.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 факт

    4 0 Отговор
    Доколкото разбирам лигавщините на Венета Райкова се гледат само от Антония Петрова, която и да е тя, както и още 2-3 скучаещи домакини, които ползват услугите на прислужници.

    11:29 05.10.2025