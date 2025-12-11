Новини
Антония Петрова посреща празниците с 4,5-метрова естествена елха и първа Коледа у дома от 7 години

Антония Петрова посреща празниците с 4,5-метрова естествена елха и първа Коледа у дома от 7 години

11 Декември, 2025

„Тази година май-май прекалихме “, шегува се Антония

Антония Петрова посреща празниците с 4,5-метрова естествена елха и първа Коледа у дома от 7 години - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова

Коледната магия към този момент е превзела дома на Антония Петрова–Батинкова, а тази година звездната майка е решила да направи празничната подготовка в действителност запаметяваща се. В своя профил в Instagram тя показа фрагменти с големи кашони, в които се крие не какво да е, а… 4,5-метрова естествена елха, пише edna.bg.

„Тази година май-май прекалихме “, шегува се Антония – само че истината е, че изборът напълно не е инцидентен.

След цели седем години, през които фамилията посреща празниците отвън България, тази Коледа те най-сетне ще бъдат вкъщи. И очевидно са решили да отбележат момента по най-вълнуващия метод.

Антония разкрива и още един хубав фамилен обред – елхата им постоянно е жива, а след празниците я засаждат. Традиция, която освен че носи символика оставя и диря — същинско коледно дърво, което продължава да пораства и след края на декември.

"И тази година ще създадем същото — към този момент знам и къде точно!", споделя тя.




Така елхата се трансформира не просто в декорация, а в символ на ново начало, на завръщане и на уют. А за едно семейство, което чества вкъщи за пръв път от толкоз време, това е повече от алегорично — това е възобновяване на корените.


