Антония Петрова посреща празниците с 4,5-метрова естествена елха и първа Коледа у дома от 7 години

Коледната магия към този момент е превзела дома на Антония Петрова–Батинкова, а тази година звездната майка е решила да направи празничната подготовка в действителност запаметяваща се. В своя профил в Instagram тя показа фрагменти с големи кашони, в които се крие не какво да е, а… 4,5-метрова естествена елха, пише edna.bg.
„Тази година май-май прекалихме “, шегува се Антония – само че истината е, че изборът напълно не е инцидентен.
След цели седем години, през които фамилията посреща празниците отвън България, тази Коледа те най-сетне ще бъдат вкъщи. И очевидно са решили да отбележат момента по най-вълнуващия метод.
Антония разкрива и още един хубав фамилен обред – елхата им постоянно е жива, а след празниците я засаждат. Традиция, която освен че носи символика оставя и диря — същинско коледно дърво, което продължава да пораства и след края на декември.
"И тази година ще създадем същото — към този момент знам и къде точно!", споделя тя.
Така елхата се трансформира не просто в декорация, а в символ на ново начало, на завръщане и на уют. А за едно семейство, което чества вкъщи за пръв път от толкоз време, това е повече от алегорично — това е възобновяване на корените.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
08:20 11.12.2025
2 Един трудов човек
08:24 11.12.2025
3 чудесно
08:27 11.12.2025
4 Мъ да знайте
08:28 11.12.2025
5 Въпроси ?
Какво му има на джуките ?
Защо и за какво заема място на планетата ?
08:30 11.12.2025
6 Ха ха ха ха ха ха
08:30 11.12.2025
7 Хахахах.
08:32 11.12.2025
8 Нека да пиша
08:32 11.12.2025
9 фАНТОМасс
08:33 11.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 алигатора
08:44 11.12.2025
12 ?????
08:45 11.12.2025
13 Антон
Сега чакам да ни кажете за гущеров и бившата му.
08:46 11.12.2025
14 мучо
09:02 11.12.2025
15 кака кифла посреща и обгрижва
09:06 11.12.2025