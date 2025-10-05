Новини
Шофиралата дрогирана Мис Силикон Катрин стана майка на момиченце

5 Октомври, 2025 13:29 1 152 15

Силиконката се е отдала на новата си роля на майка

Шофиралата дрогирана Мис Силикон Катрин стана майка на момиченце - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Носителката на титлата Мис Силикон 2021 Катрин Йорданова, която преди време попадна в центъра на скандали след като бе заловена да шофира надрусана с кокаин, стана майка за пръв път през изминалите дни.

Катрин посрещна на бял свят момиченце, което получи името Даная. Бебето е с тегло 3,100 кг и ръст 49 см.

"Добре дошла, малка Даная. Получих най-хубавия подарък, благодаря ти, Господи", написа младата майка в социалните мрежи и публикува първи кадри с рожбата си, предава Шоу Блиц.

Бащата на детето е заможен бизнесмен от ромски произход, известен с прозвището Бако, който развива строителен бизнес в София. Катрин ревниво пази самоличността му в тайна, но е известно, че двамата живеят и в Германия, където имат апартамент.

През април тя сюрпризира всички с това, че се е сгодила за партньора си - малко, след като са научили благата вест за бебето.

Мис Силикон привлече общественото внимание още преди няколко години, когато се похвали как натиска газта до непозволена от закона скорост по магистрала "Тракия", а впоследствие бе спипана зад волана на мощен "Мерцедес" след употреба на кокаин.

След полицейската проверка в Студентски град пробата ѝ излезе положителна, което доведе до условна присъда от 8 месеца с 3 години изпитателен срок, отнемане на книжката за година и четири месеца, както и глоба от 120 000 лв.

Днес обаче Катрин Йорданова твърди, че започва нова страница в живота си - на отдадена майка и вярна партньорка на мъжа си.


  • 1 много ромчета

    7 0 Отговор
    много нещо....

    Коментиран от #3

    13:32 05.10.2025

  • 2 А какво

    2 0 Отговор
    стана с мис Джуки? Тя е по-интересна и по-забавна.

    13:35 05.10.2025

  • 3 НАДРУСАНИ

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "много ромчета":

    РОМЧЕТА

    13:35 05.10.2025

  • 4 Анонимен

    2 5 Отговор
    Всеки прави грешки; хубаво е човек да си взима поука от тях. Да са живи и здрави и тя, и дъщеря й, и да са много щастливи занапред!

    13:36 05.10.2025

  • 5 ужасен

    11 0 Отговор
    Защо ни информирате постоянно за роми и ромки които са велики за това ,че са реститутки и крадци !!

    13:36 05.10.2025

  • 6 хаберих

    5 0 Отговор
    Вече не наричат децата с български имена. Това погрешно ли е, що ли?Българското име вече нищо ли не ни говори,та трябва да го забравим?! Или някой ден детето ще се изнесе от България ,и в западните страни ще е по-добре прието с тяхно име? Колко надолу ще паднем още?!

    Коментиран от #9

    13:39 05.10.2025

  • 7 Тома

    5 0 Отговор
    Аз пък прочетох че бащата се казва Боко

    13:45 05.10.2025

  • 8 Янаки

    4 0 Отговор
    А надрусай се здраво по този случай.

    13:48 05.10.2025

  • 9 Комшията дядо

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "хаберих":

    Живко го подновиха с Жаклин. Обръщението към детето е Джаки... За да ми напомня на Джаки Кенеди, ама пекат чушки на чушкопека на терасата, а Джаки играе и расте.

    13:51 05.10.2025

  • 10 Нека

    0 3 Отговор
    Може и да стане човек от нея ! Зависи колко истински е решила да се промени !

    13:54 05.10.2025

  • 11 Твърдозърнеста

    3 0 Отговор
    Горкото бозае силикон

    14:00 05.10.2025

  • 12 само питам

    6 0 Отговор
    моля мисирката да напише тая циганка какво работи?

    14:25 05.10.2025

  • 13 оня с коня

    4 0 Отговор
    всички циганки са плодовите защото никога не си стискат краката поискаш ли и отваря краката и иска всичко вътре да е, даже и гълтат затова всички са все бременни
    пък българките много избират затова са бездетни

    14:26 05.10.2025

  • 14 много лоша новина

    1 1 Отговор
    горкото дете…!

    14:33 05.10.2025

  • 15 Гост

    1 0 Отговор
    Да е живо и здраво детенцето, но за съжаление, никой не може да избира родителите си

    14:47 05.10.2025