Шофиралата дрогирана Мис Силикон Катрин стана майка на момиченце

Носителката на титлата Мис Силикон 2021 Катрин Йорданова, която преди време попадна в центъра на скандали след като бе заловена да шофира надрусана с кокаин, стана майка за пръв път през изминалите дни.

Катрин посрещна на бял свят момиченце, което получи името Даная. Бебето е с тегло 3,100 кг и ръст 49 см.

"Добре дошла, малка Даная. Получих най-хубавия подарък, благодаря ти, Господи", написа младата майка в социалните мрежи и публикува първи кадри с рожбата си, предава Шоу Блиц.

Бащата на детето е заможен бизнесмен от ромски произход, известен с прозвището Бако, който развива строителен бизнес в София. Катрин ревниво пази самоличността му в тайна, но е известно, че двамата живеят и в Германия, където имат апартамент.

През април тя сюрпризира всички с това, че се е сгодила за партньора си - малко, след като са научили благата вест за бебето.

Мис Силикон привлече общественото внимание още преди няколко години, когато се похвали как натиска газта до непозволена от закона скорост по магистрала "Тракия", а впоследствие бе спипана зад волана на мощен "Мерцедес" след употреба на кокаин.

След полицейската проверка в Студентски град пробата ѝ излезе положителна, което доведе до условна присъда от 8 месеца с 3 години изпитателен срок, отнемане на книжката за година и четири месеца, както и глоба от 120 000 лв.

Днес обаче Катрин Йорданова твърди, че започва нова страница в живота си - на отдадена майка и вярна партньорка на мъжа си.