Жътварска луна: Първата Суперлуна за 2025 г. изгрява на небето тази седмица

На 7 октомври 2025 г. небето ще бъде осветено от първата суперлуна за годината — т.нар. „Жътварска луна“, която ще постави началото на поредица от три ярки лунни събития до края на декември. По данни на NASA и Space.com, това ще е най-голямото и най-ярко пълнолуние за 2025 г., тъй като Луната ще се намира в перигей — най-близката си точка до Земята, на около 361 000 км.

Според астрономите, именно това явление прави луната да изглежда с до 14% по-голяма и 30% по-ярка от обичайното. Последната подобна суперлуна е наблюдавана през ноември 2024 г., което допълнително увеличава интереса към октомврийското зрелище.

Името „Жътварска луна“ (Harvest Moon) идва от древни земеделски традиции – то се дава на пълнолунието, което настъпва най-близо до есенното равноденствие. Лъчите ѝ някога са позволявали на фермерите да работят по-дълго вечер при прибирането на реколтата. Обикновено октомврийската пълна луна носи името „Ловджийска“, но тази година „Жътварската“ е по-близо до равноденствието и затова получава това название.

Пикът на пълнолунието се очаква около 06:47 ч. българско време, като добри условия за наблюдение ще има в по-голямата част от Европа и Азия, ако времето е ясно. Това ще бъде първата от три последователни суперлуни, като следващите ще се появят през ноември и декември.

Астрономите съветват любителите на небесни явления да наблюдават суперлуната ниско над хоризонта, където ефектът на увеличението е най-осезаем.

Според EarthSky и TimeandDate, „Жътварската луна“ не е просто визуално зрелище, а символ на прехода между лятото и зимата — момент, в който природата бавно сменя ритъма си, а нощите започват да надделяват над дните.