Новини
Любопитно »
Жътварска луна: Първата Суперлуна за 2025 г. изгрява на небето тази седмица

Жътварска луна: Първата Суперлуна за 2025 г. изгрява на небето тази седмица

5 Октомври, 2025 14:22 511 2

  • суперлуна-
  • жътвена луна-
  • жътварска луна

Предстоят три суперлуни до края на годината

Жътварска луна: Първата Суперлуна за 2025 г. изгрява на небето тази седмица - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 7 октомври 2025 г. небето ще бъде осветено от първата суперлуна за годината — т.нар. „Жътварска луна“, която ще постави началото на поредица от три ярки лунни събития до края на декември. По данни на NASA и Space.com, това ще е най-голямото и най-ярко пълнолуние за 2025 г., тъй като Луната ще се намира в перигей — най-близката си точка до Земята, на около 361 000 км.

Според астрономите, именно това явление прави луната да изглежда с до 14% по-голяма и 30% по-ярка от обичайното. Последната подобна суперлуна е наблюдавана през ноември 2024 г., което допълнително увеличава интереса към октомврийското зрелище.

Името „Жътварска луна“ (Harvest Moon) идва от древни земеделски традиции – то се дава на пълнолунието, което настъпва най-близо до есенното равноденствие. Лъчите ѝ някога са позволявали на фермерите да работят по-дълго вечер при прибирането на реколтата. Обикновено октомврийската пълна луна носи името „Ловджийска“, но тази година „Жътварската“ е по-близо до равноденствието и затова получава това название.

Пикът на пълнолунието се очаква около 06:47 ч. българско време, като добри условия за наблюдение ще има в по-голямата част от Европа и Азия, ако времето е ясно. Това ще бъде първата от три последователни суперлуни, като следващите ще се появят през ноември и декември.

Астрономите съветват любителите на небесни явления да наблюдават суперлуната ниско над хоризонта, където ефектът на увеличението е най-осезаем.

Според EarthSky и TimeandDate, „Жътварската луна“ не е просто визуално зрелище, а символ на прехода между лятото и зимата — момент, в който природата бавно сменя ритъма си, а нощите започват да надделяват над дните.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жътварската луна мина отдавна

    1 0 Отговор
    според мисирките щом е жътварска луна сигурно ще започва жътвата…?

    14:38 05.10.2025

  • 2 Затъмнение

    1 0 Отговор
    А следващия потоп в Царево, кога се очаква?

    14:54 05.10.2025