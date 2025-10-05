Мариела Нордел с опустошителна критика към Ана Шермин и "Ергенът" (СНИМКА)

Последният епизод на "Ергенът: Любов в рая" предизвика същински бури сред зрителите и в социалните мрежи, след като една от най-противоречивите участнички в риалити шоуто нарече своя съперничка "парцал".

Скандалната сцена предизвика вълна от масово недоволство, но особено остра се оказа позицията на кулинарката и също риалити героиня Мариела Нордел, която беше толкова разгневена от видяното и чутото, че изля недоволството си в публикация във Фейсбук, заклеймявайки поведението на някои участнички и бездействието на продукцията. Към поста си Нордел неслучайно бе добавила и цензурирана еротична снимка на въпросната персона, а именно Ана Шермин, която изглежда, че изкарва прехраната си чрез продажба на еротично съдържание в мрежата.

Публикацията на Мариела Нордел надхвърли рамките на телевизионен коментар и прерасна в широка социална критика, насочена към начина, по който се представят жените в българските риалити формати, пише Шоу Блиц.

"Гнусно е да плюеш постоянно срещу българите и българските жени! Българката е естествено красива, интелигентна, работлива и независима – не е създадена да живее в златна клетка", пише още популярната кулинарка, която заклейми и представата на риалити героинята за "еталон за красота", а това е, че тежи 48 кг. и е цялата с корекции и силикон.

"След като снощи в "Ергенът" една участничка нарече друга "парцал" и продукцията позволи Виктория да бъде подложена на жесток булинг (извинявам се за чуждицата, но не намерих българския еквивалент) от страна на Ана, Габриела, Йовица и Филипа, е крайно време да се стреснат не само СЕМ, но и още няколко други институции!

Никой няма право да унижава и малтретира който и да е - млад или стар, грозен или глупав, още повече в национален ефир и пред цяла България!

Ани/Анифе Метушева/Бурачек/Шермин или както там се казва това същество по паспорт, ако наистина е завършила психология, трябва да бъде разследвана за фалшива диплома и да ѝ се забрани да практикува в България!

Не може професионален терапевт да има мутренски език, махленско поведение и да си изкарва комплексите чрез агресия или постоянен тормоз на другите!

Гнусно е да плюеш постоянно срещу българите и българските жени!

Българката, за разлика от Шермин, е естествено красива, природно интелигентна, скромна, но смела и с чест, която брани с цената на живота си!

Българският форклор е възпял жената-воевода, жената-майка, жената-героиня и ако тази особа беше попрочела малко класическа, и историческа литература или посетила националната художествена галерия, щеше да го знае това!

Българката не е свикнала да бъде затваряна в харемите и да тунеядствя цял живот в златна клетка! Българката е работлива, горда и независима!

Да поясня на туркинчето от Ловеч, че да говориш 5 езика (на улично ниво) да си овършал света на разноски на любовниците и да се кичиш с дрънкулки, които са ти купили тъпкачите, па били те, и за няколко хиляди евра, не те прави нито капацитет, нито фактор, а най-малко дама.



Това, че зряла жена е 48 кг, не означава красота, а по-често говори за рахитизъм, булимия/анорексия и други сериозни, здравословни проблеми.

Безбройните пластики, които такъв тип жени си причиняват, единствено могат да им откупят още малко време на пазара, където се пласират и все едно децата им ще са си грозни - природата не можеш излъга!

Класата, интелигентността и възпитанието, за които претендира участничката от Ловешката турска махала, се изразяват предимно във: фини обноски към всеки, и при всякакви обсотятелства, а не да държиш език на хамалин, и да хулиш като кантонерка; добър вкус - не да се обличаш като шантонерка от витрините на Амстердам; достойнство - да не си предлагаш голите снимки срещу заплащане в Онлифенс и да не врънкаш гаджетата си за подаръци, да ти купят това или онова; да правиш разлика между сонет и сюнет; и не на последно място - скромност - за твоите качества да говорят или хората, или делата ти!

С.Н.О.Б. (сенца нобилита) - без благородство, е определението давано от Средновековието до днес на напористи индивиди, родени в неаристократични семейства, но пробиващи си с лакти път към върха.

Никой не може да си избира средата и семейството! Няма лошо да си роден, както в Бъкингам, така и в циганската махала в Ловеч! Лошото е, когато започнеш да се срамуваш от родното ти място, от семейството ти! Грозно е, когато се опитваш чрез лъжи, самохвалби, самозаблуди и агресивна простащина, да убеждаваш околните, че си аристократ, когато всичко у теб крещи "селяндур".

Ана претендира, че е от Израел и от Дубай. Защо никой от участниците или сценаристите не я попита с какви пари си е купила жилища в тия страни, защото 50 евровия абонамент, който дядковците ѝ плащат в Онлифенс, както ѝ да го смяташ, не стига?! И като психолог подозирам, че не е заработила хиляди...

С какви пари се издържа и си е накупила парцалите, и дрънкулките? Защото, ако отговорът е, "подаряват ми ги мъжете ми", може да се подлъжем да си помислим, че е от една друга професия, където секс се разменя срещу облаги.

Не искам да съм лошият вестоносец, който ще разруши илюзията, че Дядо Коледа не съществува, но не мога да се стърпя да не уточня, че "олд мОни стайл", не е да си с пуловерчета Ралф Лорън и със зализаната назад коса.

Старите пари обичат тишината, старите пари не обичат показността, особено агресивно-фрапантната! Старите пари не си купуват неща, заради марката, те притежават и изграждат брандовете! Старите пари ценят интелигентното, културно излъчване и естествения външен вид, не надутите джуки, напомпаните цици, и изкуствените мигли, и коси! Старите пари са внимателни, сдържани и скромни в отношенията си с другите!"