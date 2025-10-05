Пророчество на Ванга за 2026 г.: Свързваме се за пръв път с извънземните

Извънземните идват да осъществят първи контакт през 2026 г. - това била предсказала Баба Ванга за събитията догодина, твърди в сайта си тв каналът History.

Даже дават и предполагаемо време за това – ноември 2026 г. History е световноизвестен канал от групата Sky. Най-хитовата му поредица е „Извънземни от древността“, която се превърна в истински хит. Първоначално повечето твърдения на History бяха смятани за измислици и опити за сензация, но днес изглежда изключително вероятно много от боговете и героите в древни времена да са били просто извънземни изследователи или авантюристи.

Макар да не сме намерили доказателства от типа: Извънземното бе тук през еди-коя си година, подплатено с подпис и печат и заверено от съответния земен цар. Затова сега изглежда странно, че History цитират предсказания на Баба Ванга, най-малкото защото не посочват кога и пред кого е казала това или онова. Но пък тя е говорила пред много хора, които в последните години започнаха да казват какво им е съобщила.

Има и други, които си измислят откровено. Факт е, че History публикува някои от тези предсказания. А и в момента има истинска научна и не съвсем такава истерия около кометата 3I/ATLAS. Тя бе открита на 1 юли и само няколко дни по-късно астрономът от Харвард Ави Льоб заяви с изчисления на траекторията ѝ, че не се държи като комета, а като пилотиран междузвезден кораб. Изследванията сочат, че е комета или нещо подобно, но няма данни на нея да има разумен живот, колкото и да не прилича на естествено небесно тяло.

Природата ще се разлюти през 2026 г., гласят други прогнози, приписвани на Ванга. И дори се уточнява, че около 7-8 процента от територията на планетата по суша щели да бъдат обхванати от подобни бедствия. Няма конкретни уточнения какви и къде, но се дават примери от настоящата година, когато огромни площи в Европа, Канада и Австралия бяха подложени на безводие и пожари. Имаше и поредица от силни земетресения.

Според Ванга природните сили щели да бъдат много разгневени в средата на 2020-те години. Земетресения, изригвания на вулкани и екстремен климат са част от катаклизмите. А в големи области на планетата ще има недостиг на вода, храна и ресурси.

Баба Ванга била предрекла за 2026 г. и ескалация на конфликтите между държавите. Телевизионният канал споменава, че в предсказанията на Ванга през настоящата година конфликтът е предимно между Изтока и Запада. А догодина този сблъсък щял да се засили и е напълно възможно да се стигне до истински опустошителни войни. Припомня се още, че пророчицата била прогнозирала как светът ще свърши за хората през 5079 г. Както се казва, който оцелее – ще разказва, стига да има на кого.

Сред твърденията, оповестени от History, е и това как изкуственият интелект ще започне да доминира в ключови сектори на финансите и икономиката около 2026 г., което носи проблеми в работата на хората от етично естество. Тук можем да припомним, че преди няколко седмици в Албания официално заработи министърка само от изкуствен интелект. Тя се появява с идеята да пребори корупцията и да класира проектите по техните качества, а не заради това да искаш пари баш от камионите на Роби Уилямс.

Според History Ванга се изказала и за нарастване на общественото недоволство в Европа през 2025 г., а на следващата нещата щели да станат много сериозни.

Руският вестник „Известия“ добави още предсказания на Ванга за догодина. Според тях Русия щяла да има големи трудности, но вървяла към възраждане. Били възможни промени в политическата система на Русия, но и засилване ролята на тази държава в международните дела.