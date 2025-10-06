Почина Айк Търнър-младши - синът на Тина Търнър

Музикантът, продуцент и носител на награда „Грами“ Айк Търнър-младши почина на 67 години в болница в Лос Анджелис. Причината за смъртта е бъбречна недостатъчност, потвърди племенницата на Тина Търнър – Жаклин Бълок, цитирана от The New York Post и The Express Tribune. По думите ѝ Търнър-младши е страдал от сърдечни проблеми в продължение на години и е претърпял инсулт през септември.

„С огромна тъга съобщаваме за кончината на моя братовчед Айк Търнър-младши. За мен той беше като брат — израснахме заедно в едно и също домакинство. Той беше изключително надарен музикант още от дете и можеше да свири на всеки инструмент, до който се докоснеше“, се казва в изявлението на Бълок.

Неговата снаха, френската певица и актриса Афида Търнър, също отдаде почит в социалните мрежи. В публикация в Instagram тя написа: „Почивай в мир, Айк-младши. Беше невероятен човек. Щастлива съм, че имах възможността да разговарям с теб малко преди да си отидеш.“

Роден през 1958 г. в семейството на Айк Търнър и Лорейн Тейлър, Айк Търнър-младши по-късно е осиновен от Тина Търнър заедно с брат си Майкъл, след брака на легендарната певица с неговия баща. Израснал в една от най-влиятелните семейни музикални среди на ХХ век, той започва да свири още като дете. Първоначално избира барабаните, но по настояване на Тина преминава към клавишните инструменти, които се превръщат в негова запазена марка.

През годините Айк Търнър-младши развива кариера като музикален продуцент и звукорежисьор, работейки по редица проекти в Bolic Sound Studios — звукозаписното студио, основано от баща му в Калифорния. Участието му в продуцирането на албума Risin’ With the Blues на Айк Търнър през 2007 г. му носи наградата „Грами“ за най-добър традиционен блус албум.

Айк Търнър-младши остава един от последните представители на музикалното наследство, създадено от Тина и Айк Търнър — двойката, чието влияние върху рок и соул музиката остава непреходно. Майка му, Тина Търнър, почина през май 2023 г. на 83-годишна възраст в Швейцария, а баща му – през 2007 г.

Новината за кончината на Айк Търнър-младши беше потвърдена от семейството му в неделя. Погребението се очаква да бъде проведено в Лос Анджелис в тесен семеен кръг.