Най-възрастният мъж в света навърши 113 г.

Бразилецът Жоао Мариньо Нето, признат за най-възрастния мъж в света, навърши 113 години, обяви уебсайтът на Книгата на рекордите на Гинес.

Нето отпразнува рождения си ден със семейството си на 5 октомври. В чест на рождения му ден, представители на Книгата на рекордите на Гинес припомниха тайната на неговото дълголетие. Нето преди време сподели, че ключът към дългия живот е да има добри хора около себе си.

Той е роден в бразилско семейство фермери през 1912 г. Има шест деца, 22 внуци, 15 правнуци и три праправнуци. Нето бе обявен за най-възрастния мъж в света, след като британският гражданин Джон Тинисвуд почина през ноември 2024 г. Той беше на 112 години.

Най-възрастната жива жена е британка. На 21 август тя, Етел Катърхам, навърши 116 години. Според внучката на Нето, той ѝ е изпратил поздравително съобщение.