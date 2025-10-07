Новини
Любопитно »
Най-възрастният мъж в света навърши 113 г.

Най-възрастният мъж в света навърши 113 г.

7 Октомври, 2025 07:44 1 228 8

  • жоао мауриньо нето-
  • най-възрастният мъж-
  • рекордите на гинес

Нето отпразнува рождения си ден със семейството си на 5 октомври

Най-възрастният мъж в света навърши 113 г. - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бразилецът Жоао Мариньо Нето, признат за най-възрастния мъж в света, навърши 113 години, обяви уебсайтът на Книгата на рекордите на Гинес.

Нето отпразнува рождения си ден със семейството си на 5 октомври. В чест на рождения му ден, представители на Книгата на рекордите на Гинес припомниха тайната на неговото дълголетие. Нето преди време сподели, че ключът към дългия живот е да има добри хора около себе си.

View this post on Instagram

A post shared by Bleu.rays™ (@bl3u.rays)


Той е роден в бразилско семейство фермери през 1912 г. Има шест деца, 22 внуци, 15 правнуци и три праправнуци. Нето бе обявен за най-възрастния мъж в света, след като британският гражданин Джон Тинисвуд почина през ноември 2024 г. Той беше на 112 години.

Най-възрастната жива жена е британка. На 21 август тя, Етел Катърхам, навърши 116 години. Според внучката на Нето, той ѝ е изпратил поздравително съобщение.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека

    5 0 Отговор
    да е жив и здрав да иляди !

    07:46 07.10.2025

  • 2 памрерс на запрянката

    3 0 Отговор
    Мяза на Запрянов

    Коментиран от #5

    07:54 07.10.2025

  • 3 12340

    1 1 Отговор
    Дядо Жоао е досущ Дракула:))

    Коментиран от #6

    07:58 07.10.2025

  • 4 гадна гад

    8 0 Отговор
    Като го гледам как изглежда, се замислям, струва ли си да живееш толкова дълго?!?

    08:01 07.10.2025

  • 5 Ъъъъ не!

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "памрерс на запрянката":

    На атанасатанасов!😂😂😂

    08:03 07.10.2025

  • 6 Така е!

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "12340":

    Обаче има повече коса от мен.

    08:05 07.10.2025

  • 7 Тореро

    0 0 Отговор
    Не вярно! Аз съм на 116 години

    08:13 07.10.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 2 Отговор
    Господ не го прибира,за да му се наслаждаваме,че е голем убавец!🦍🦍🦍🥳🤣🤣🤣🖕

    08:21 07.10.2025