Рекорд: Признаха немски кон за най-ниския в света

Немски кон, с височина 52,6 сантиметра, бе признат за най-ниския в света, обявиха на уебсайта на Книгата на рекордите на Гинес.

Рекордьорът носи името Пумукел. Той е с четири сантиметра по-нисък от предишния рекордьор, полския кон на име Бомбел. Пумукел вече е добил популярност заради малкия си ръст и наскоро е участвал при връчването на сертификати на други рекордьори от Книгата на рекордите на Гинес.

Собственичката на най-малкия кон, Карола Вайдеман, разказа, че през 2020 г. нейна приятелка го е открила, докато е търсила коне, нуждаещи се от медицински грижи. Пумукел е бил на пет месеца по това време и е бил висок 47 сантиметра. „Дойдох да го видя и просто бях шокирана. Никога не съм виждала толкова малък кон“, каза германката.

Тя отбеляза още, че домашният ѝ любимец не е бил развъждан умишлено, а по-скоро размерът му е резултат от „прищявка на природата“. Въпреки малкия си ръст, Пумукел води прекрасен живот сред коне с нормален размер и помага във фермата. За работата си получава моркови и ябълки. „Той е много привързан, добър с децата и обича да бъде гален“, каза Вайдеман.