Новини
Любопитно »
Рекорд: Признаха немски кон за най-ниския в света

Рекорд: Признаха немски кон за най-ниския в света

27 Ноември, 2025 14:47 419 1

  • рекордите на гинес-
  • немски кон-
  • най-ниския-
  • пумукел

Той е с четири сантиметра по-нисък от предишния рекордьор

Рекорд: Признаха немски кон за най-ниския в света - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Немски кон, с височина 52,6 сантиметра, бе признат за най-ниския в света, обявиха на уебсайта на Книгата на рекордите на Гинес.

Рекордьорът носи името Пумукел. Той е с четири сантиметра по-нисък от предишния рекордьор, полския кон на име Бомбел. Пумукел вече е добил популярност заради малкия си ръст и наскоро е участвал при връчването на сертификати на други рекордьори от Книгата на рекордите на Гинес.

Собственичката на най-малкия кон, Карола Вайдеман, разказа, че през 2020 г. нейна приятелка го е открила, докато е търсила коне, нуждаещи се от медицински грижи. Пумукел е бил на пет месеца по това време и е бил висок 47 сантиметра. „Дойдох да го видя и просто бях шокирана. Никога не съм виждала толкова малък кон“, каза германката.

Тя отбеляза още, че домашният ѝ любимец не е бил развъждан умишлено, а по-скоро размерът му е резултат от „прищявка на природата“. Въпреки малкия си ръст, Пумукел води прекрасен живот сред коне с нормален размер и помага във фермата. За работата си получава моркови и ябълки. „Той е много привързан, добър с децата и обича да бъде гален“, каза Вайдеман.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сбербанк

    0 0 Отговор
    Това категорично не е вярно. Най-ниският кон в света е онова чyчело Ифка Бейбе

    14:55 27.11.2025