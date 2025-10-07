Новини
Део празнува 50-годишен юбилей днес - от бунтар в младежките си години до щастлив баща и стабилен семеен мъж

7 Октомври, 2025 09:41

Вижте любопитни подробности от биографията на водещия

Део празнува 50-годишен юбилей днес - от бунтар в младежките си години до щастлив баща и стабилен семеен мъж - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Телевизионният водещ Деян Славчев – Део празнува рожден ден днес! Усмихнат, позитивен и винаги „в движение“, той остава едно от най-разпознаваемите лица на българския ефир вече над две десетилетия.

От студент по руска филология до телевизионна звезда

Роден на 7 октомври 1975 г. в София, Део никога не е крил, че животът му е започнал далеч от прожекторите. Завършва руска филология в Софийския университет, а първите си стъпки в професионалния живот прави като сервитьор и барман. Именно зад бара е забелязан и поканен да се яви на кастинг – и така започва историята на едно от най-енергичните телевизионни лица у нас.

Първите му телевизионни изяви са в музикалните предавания „Джубокс“ и „Джубокс: Любовни квартири“, които го превръщат в любимец на младата публика. По-късно води и развлекателните формати „Рекламна пауза“, „Големите 10“, както и редица концерти, благотворителни кампании и риалити предавания.

Любов, семейство и ново начало

Део винаги е бил откровен по темата за любовта. През 2004 г. влиза във връзка с певицата Лора Караджова, с която споделя почти десетилетие от живота си. Двамата се разделят в края на 2012 г., но остават в добри отношения.

След това съдбата го среща с красивата Мариана Станчева, която е с българо-нигерийски произход. Двамата са заедно вече почти десет години и имат син – Борислав, който според думите на Део е „най-голямото чудо в живота му“.

„Мариана ме научи на търпение, на спокойствие, на това да обичам без излишен шум“, е споделял водещият в интервю.

Семейството над всичко

Днес Део рядко споделя лични моменти в социалните мрежи, но когато го прави, това обикновено са кадри от семейни пътувания или моменти с малкия Борко. Той признава, че бащинството го е променило:

„Когато държиш сина си за ръка, осъзнаваш, че няма по-важно нещо от това да си до него – истински.“

Освен със семейството си, Део е близък и със своите братя и сестри – семейството му е многолюдно, с цели седем деца.

Професионализъм без скандали

Въпреки дългогодишното си присъствие в шоубизнеса, Део успява да остане далеч от скандали. Точно обратното – колегите му го описват като изключително дисциплиниран и отговорен, винаги готов да подкрепи кауза или млад талант.

И днес – същият усмихнат Део

Водещият продължава да се появява в телевизионни формати и събития, а гласът му често звучи и от ефира на радиостанции. Освен това се занимава с музика и диджейство – страст, която не е изоставил още от младежките си години.

На рождения си ден Део признава, че няма нужда от големи жестове:

„Щастлив съм, когато съм здрав, когато Мариана и Борко се усмихват, и когато музиката не спира.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    6 14 Отговор
    Истински интернационалист като баща му и майка му.

    09:43 07.10.2025

  • 2 голям смях

    10 8 Отговор
    тоя върви само по левия бряг , явно щъркела му е правил децата

    09:45 07.10.2025

  • 3 фотошопа у шах

    19 2 Отговор
    Как да ретушира такава снимка?
    Увеличаваш контраста - изчезват едните.
    Увенчаваш яркостта- другите

    Коментиран от #8

    09:45 07.10.2025

  • 4 Сила

    3 2 Отговор
    Искам Део да диджейства у дискотеката у Годеч ....един път искам да дойде да пуска !!!

    Коментиран от #5

    09:50 07.10.2025

  • 5 Сила

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    И жена си да доведе ....у Годеч , у дискотеката !!!

    09:51 07.10.2025

  • 6 само питам

    10 1 Отговор
    при тояШЕМЕТ ли имаше 45 число във тираж 5 от 35 ?

    Коментиран от #14

    09:53 07.10.2025

  • 7 Спортния

    10 2 Отговор
    Честито Део,
    Пожелавам ти шестица от 5/35!

    09:57 07.10.2025

  • 8 Някои снимки

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "фотошопа у шах":

    Са идеални такива каквито са.

    09:57 07.10.2025

  • 9 Не го

    8 2 Отговор
    харесвам и жена му също, а децата... кофти.

    09:58 07.10.2025

  • 10 И стана

    7 2 Отговор
    Чехльо от бунтар !

    09:59 07.10.2025

  • 11 Механик

    13 0 Отговор
    И къф бунтар е бил?? Обикновен дрожер. Известен с това, че е БИЛ известен- това е Део.

    10:06 07.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 да бе да

    6 6 Отговор
    какво семсйтво тоя нали е розов пе-да-л кой му е правил децата ? като ги гледам някой от столипиново ще да е

    10:08 07.10.2025

  • 14 бъркаш малко

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "само питам":

    числото беше 41

    10:10 07.10.2025

  • 15 Тома

    4 3 Отговор
    Благодарение на хюм дружинката на део му намериха чудесна работа без капка пот да изкарва прехраната

    10:18 07.10.2025

  • 16 ИВАН

    2 3 Отговор
    Нещо, много чернички ми се виждат тия българи, кофти работа, язък .... турците са отвличали бели жени, а тоя ....

    10:20 07.10.2025

  • 17 Карлос Друсар спортис на гудината

    1 3 Отговор
    Тез деца май не са твои.

    10:21 07.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Никога не съм го харесвал

    4 0 Отговор
    Много надценяван

    10:35 07.10.2025

  • 20 Сила

    2 0 Отговор
    И без грам акъл , с нула (0) мисловен процес печели повече от професор в СУ ....и естествено е на държавна хранилка , в държавна медия , ние му плащаме заплатата !!! Красота .....👏🍾👏

    10:44 07.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.