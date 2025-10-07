Део празнува 50-годишен юбилей днес - от бунтар в младежките си години до щастлив баща и стабилен семеен мъж

Телевизионният водещ Деян Славчев – Део празнува рожден ден днес! Усмихнат, позитивен и винаги „в движение“, той остава едно от най-разпознаваемите лица на българския ефир вече над две десетилетия.

От студент по руска филология до телевизионна звезда

Роден на 7 октомври 1975 г. в София, Део никога не е крил, че животът му е започнал далеч от прожекторите. Завършва руска филология в Софийския университет, а първите си стъпки в професионалния живот прави като сервитьор и барман. Именно зад бара е забелязан и поканен да се яви на кастинг – и така започва историята на едно от най-енергичните телевизионни лица у нас.

Първите му телевизионни изяви са в музикалните предавания „Джубокс“ и „Джубокс: Любовни квартири“, които го превръщат в любимец на младата публика. По-късно води и развлекателните формати „Рекламна пауза“, „Големите 10“, както и редица концерти, благотворителни кампании и риалити предавания.

Любов, семейство и ново начало

Део винаги е бил откровен по темата за любовта. През 2004 г. влиза във връзка с певицата Лора Караджова, с която споделя почти десетилетие от живота си. Двамата се разделят в края на 2012 г., но остават в добри отношения.

След това съдбата го среща с красивата Мариана Станчева, която е с българо-нигерийски произход. Двамата са заедно вече почти десет години и имат син – Борислав, който според думите на Део е „най-голямото чудо в живота му“.

„Мариана ме научи на търпение, на спокойствие, на това да обичам без излишен шум“, е споделял водещият в интервю.

Семейството над всичко

Днес Део рядко споделя лични моменти в социалните мрежи, но когато го прави, това обикновено са кадри от семейни пътувания или моменти с малкия Борко. Той признава, че бащинството го е променило:

„Когато държиш сина си за ръка, осъзнаваш, че няма по-важно нещо от това да си до него – истински.“

Освен със семейството си, Део е близък и със своите братя и сестри – семейството му е многолюдно, с цели седем деца.

Професионализъм без скандали

Въпреки дългогодишното си присъствие в шоубизнеса, Део успява да остане далеч от скандали. Точно обратното – колегите му го описват като изключително дисциплиниран и отговорен, винаги готов да подкрепи кауза или млад талант.

И днес – същият усмихнат Део

Водещият продължава да се появява в телевизионни формати и събития, а гласът му често звучи и от ефира на радиостанции. Освен това се занимава с музика и диджейство – страст, която не е изоставил още от младежките си години.

На рождения си ден Део признава, че няма нужда от големи жестове:

„Щастлив съм, когато съм здрав, когато Мариана и Борко се усмихват, и когато музиката не спира.“