Джeки Чан снима в Казахстан четвъртата част от поредицата „Бронята на Бога“

Китайския актьор Джеки Чан посети бившата столицата на Казахстан Алмати заради работата по четвъртата част от поредицата „Бронята на Бога“, която ще бъде заснета като част от съвместен проект. Това беше обявено от казахстанското студио за видео продукция Salem Entertainment.

„Официално разкриваме подробности за престижното посещение на Джеки Чан в Алмати. Това е във връзка с работата по новия филм от франчайза „Бронята на Бога: Ултиматум“. Четвъртата част от легендарната сага, спечелила култов статут сред милиони зрители, ще бъде заснет в Казахстан“, се казва в съобщение, публикувано в Instagram акаунта на студиото.

На 25 септември Salem Entertainment съобщи, че Джеки Чан е посетил Алмати, за да избере локации за бъдещ филм като част от съвместен проект. Студиото обаче не разкри конкретния проект, заявявайки, че засега ще остане тайна.

Казахстанските медии, които преди това съобщиха за пристигането на актьора в Алмати, предложиха различни обяснения за посещението на Джеки Чан. Беше предположено, между другото, че актьорът е пристигнал, за да гледа мача между Реал Мадрид и Кайрат Алмати, който се проведе на 30 септември.