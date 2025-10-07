Пластични хирурзи разкриха какви корекции си е правила Тейлър Суифт (ВИДЕО)

Тейлър Суифт предизвика вълна от спекулации сред фенове и експерти по естетична медицина след появата си с нов албум и поредица телевизионни интервюта. Въпреки че певицата от години е определяна като икона на естествената красота и „типичната скромна съседка“, последните ѝ публични изяви накараха част от почитателите да предположат, че е прибягвала до козметични корекции.

Дискусията се разгоря след участието на Тейлър Суифт в предаването The Graham Norton Show, където снимки на певицата породиха коментари в социалните мрежи относно възможна употреба на ботокс и дермални филъри. Част от феновете написаха, че лицето ѝ изглежда по-плътно, особено в областта на скулите, а веждите ѝ са по-изразени, което според специалисти може да се дължи на инжектиране на ботокс.

Какви корекции по лицето има Тейлър Суифт?

Daily Mail се обърна за мнение към трима сертифицирани пластични хирурзи, които не са работили лично със Суифт, но анализираха публично достъпни снимки. И тримата изразиха мнение, че вероятно певицата е използвала филъри в скулите, а двама от тях обърнаха внимание на по-ъгловатата форма на веждите ѝ – индикатор за възможна употреба на ботокс, който блокира определени лицеви мускули и променя формата на веждите.

„Звездите, както и обикновените хора, често прибягват до филъри или ботокс преди големи събития, за да изглеждат и да се чувстват по най-добрия начин. Тейлър Суифт очевидно не е изключение“, коментира д-р Смита Раманадхам, пластичен хирург от Ню Джърси.

По думите ѝ, промените в лицето на певицата са деликатни, но забележими при сравнение със стари снимки. „Лицето ѝ винаги е имало младежко и закръглено излъчване, но в момента скулите ѝ са много по-плътни, което е характерно за ефекта на филърите. Очите също изглеждат по-малки и по-малко отворени, което често се дължи на филъри в скулите.“

Според Раманадхам, промените не могат да се обяснят само с колебания в теглото, тъй като долната част на лицето и шията ѝ изглеждат непроменени, а Тейлър Суифт остава видимо слаба и във форма.

Д-р Гари Линков, пластичен хирург от Ню Йорк, също отчита фина разлика в обема на горните скули и по-изразена арка на веждите – промени, характерни за употребата на филъри и ботокс. Той допълва, че не наблюдава промяна в устните ѝ, което според него се дължи основно на грим и техники за контуриране.

Д-р Бари ДиБернардо от Ню Джърси смята, че в лицето на Тейлър има допълнителен обем не само в скулите, но и по линията на челюстта, което прави лицето по-закръглено. Подобни резултати се постигат с поставяне на филъри на няколко различни места.

Козметичните филъри са вторият по популярност естетичен метод в САЩ – през 2024 г. са направени около 6 милиона инжекции. Филърите се използват за възстановяване на младежкия обем на лицето и за изглаждане на бръчки, но ефектът им е временен – между 6 и 18 месеца. Ботоксът остава най-популярната процедура в страната, с около 10 милиона процедури годишно, но неговото действие трае между 3 и 4 месеца.

През 2023 г. пластичният хирург д-р Гари Мотики от Бевърли Хилс изказа мнение, че Тейлър Суифт може да е претърпяла горна блефаропластика (корекция на клепачи) и ринопластика, но според него интервенциите са били изключително деликатни и не са променили съществено естествената ѝ визия. Представители на Суифт категорично отрекоха твърденията за каквито и да било естетични операции.

Филърите и ботоксът са често срещана практика сред публичните личности в САЩ, като според Американското дружество на пластичните хирурзи процедурите се използват не само за подмладяване, но и за подчертаване на естествените черти на лицето.