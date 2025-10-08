Новини
50-годишната Ева Лонгория разходи дълбоко деколте на гала вечеря в Монако (ВИДЕО)

8 Октомври, 2025 10:45

Лонгория премина по червения килим в рокля на Georges Hobeika

50-годишната Ева Лонгория разходи дълбоко деколте на гала вечеря в Монако (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса и активистка Ева Лонгория присъства на гала вечерята Monaco Global Gift в предизвикателен тоалет. Снимки от събитието бяха публикувани от Instyle.

50-годишната звезда от „Отчаяни съпруги“ премина по червения килим в рокля на Georges Hobeika с дълбоко V-образно деколте, което разкриваше гърдите ѝ. Публикуваните снимки показват, че подгъвът на роклята е украсен с блестящи флорални апликации. Красавицата носеше и сандали на висок ток.

Лонгория беше с диамантено колие, както и гривни и пръстени от същия комплект бижута. Телевизионната звезда носеше косата си на вълни и прибрана назад, с грим в телесен цвят.


  • 1 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Боцнала е и тая по 350 кубика на страна

    Коментиран от #4

    10:51 08.10.2025

  • 2 И кво ?

    3 0 Отговор
    Беше хубавица , ама сега е сложила джуки по-големи от "деколтето" .

    10:52 08.10.2025

  • 3 кака кифла разходи дълбоко деколте

    5 0 Отговор
    и писарката изпадна в екстаз

    11:00 08.10.2025

  • 4 Дядо Гъдьо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Тая мойто момче е девствена. Заклевам се, целия парламент да се спомине ако лъжа.

    11:03 08.10.2025

  • 5 Рони

    4 1 Отговор
    Тази пък на кое отгоре я направиха толкова известна не е ясно. Чак пък голяма красавица не е, нито с някакви роли е блеснала. Посредствена латиноамериканка

    11:04 08.10.2025

  • 6 Механик

    0 0 Отговор
    Роклята от снимката НЯМА деколте, което да бъде "разхождано".
    Първо се научете какво е "деколте", а после разходете патките по поляната!

    11:21 08.10.2025

  • 7 Аре бе...

    4 1 Отговор
    Лигавите се ! Жените на около 50 така ги бича че като във вица започват да се гледат дали им пуши ×××××××

    11:26 08.10.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Разхожда не разхожда ,при толкова агнешно макронисти няма !

    11:37 08.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.