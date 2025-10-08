50-годишната Ева Лонгория разходи дълбоко деколте на гала вечеря в Монако (ВИДЕО)

Американската актриса и активистка Ева Лонгория присъства на гала вечерята Monaco Global Gift в предизвикателен тоалет. Снимки от събитието бяха публикувани от Instyle.
50-годишната звезда от „Отчаяни съпруги“ премина по червения килим в рокля на Georges Hobeika с дълбоко V-образно деколте, което разкриваше гърдите ѝ. Публикуваните снимки показват, че подгъвът на роклята е украсен с блестящи флорални апликации. Красавицата носеше и сандали на висок ток.
Лонгория беше с диамантено колие, както и гривни и пръстени от същия комплект бижута. Телевизионната звезда носеше косата си на вълни и прибрана назад, с грим в телесен цвят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #4
10:51 08.10.2025
2 И кво ?
10:52 08.10.2025
3 кака кифла разходи дълбоко деколте
11:00 08.10.2025
4 Дядо Гъдьо
До коментар #1 от "ООрана държава":Тая мойто момче е девствена. Заклевам се, целия парламент да се спомине ако лъжа.
11:03 08.10.2025
5 Рони
11:04 08.10.2025
6 Механик
Първо се научете какво е "деколте", а после разходете патките по поляната!
11:21 08.10.2025
7 Аре бе...
11:26 08.10.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
11:37 08.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.