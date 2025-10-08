Новини
8 Октомври, 2025 12:01 649 2

  • бруно марс-
  • рожден ден-
  • 40 години-
  • юбилей-
  • певец-
  • музикант

Бруно Марс е не само певец, но и автор на песни, продуцент, свири на множество инструменти

Мултиталантливият Бруно Марс празнува 40-и рожден ден днес - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Днес един от създателите на най-големите хитове за последните поне 10 години - Бруно Марс навършва 40 години. Роден като Питър Джийн Ернандес на 8 октомври 1985 г. в Хонолулу, Хавай, той се утвърди като един от най-влиятелните поп артисти на своето поколение — изпълнител, автор, продуцент и мултиинструменталист, носител на десет награди „Грами“.

Кариерният му пробив започна в края на десетилетието с песни, които той е писал или съпродуцирал за други изпълнители, и бързо прерасна в солиден солов успех. Дебютният му албум Doo-Wops & Hooligans и синглите „Just the Way You Are“ и „Grenade“ поставиха Марс сред водещите имена в поп и R&B, а последвалите му албуми — Unorthodox Jukebox и 24K Magic — затвърдиха репутацията му на артист, който умело смесва фънк, соул и ретро поп влияния.

Визията и сценичното присъствие винаги са били част от марката „Бруно Марс“. Още като дете той е изнасял шоута в Хавай — имитирайки Елвис и Майкъл Джексън — запазвайки това театрално чувство в големите си постановки, включително като хедлайнер на шоуто за полувремето на Super Bowl през 2014 г. Силното му усещане за изпълнение се съчетава с широк диапазон на уменията: барабани, бас, китара и пиано.

Ключов момент в кариерата му бе проектът Silk Sonic със Anderson .Paak — носталгичен и прецизно продуциран дует, чието „Leave the Door Open“ спечели основни отличия и върна в центъра на вниманието любовта към салонния соул. След това Бруно Марс не спря да търси сътрудничества, които разширяват неговия художествен хоризонт: от международни поп партньорства до високопрофилни дуети.

През последните години той консолидира тази линия — 2024 г. му донесе колаборации с големи поп имена, включително съвместна песен с Лейди Гага, а в международен план участие в проект с Rosé от BLACKPINK показа, че Бруно Марс остава релевантен и на глобалните пазари. Наградните признания, включително съвместна „Грами“ победа за дует, припомнят статута му на търсен съавтор.

На 40 годишна възраст Бруно Марс балансира между наследство и експеримент: продължава да пише хитове, но и да инвестира в проекти с носталгична естетика или жанрови преплитания, които удължават кариерата му в епоха на фрагментирано слушане. Именно умението му да бъде желан съавтор и изпълнител гарантира, че следващите му ходове ще се следят с интерес — от нова музика до продуцентски инициативи и сценични изяви.


Оценка 5 от 3 гласа.
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неосведомен

    0 3 Отговор
    Кой е тоя бре?!

    12:30 08.10.2025

  • 2 Честит рожден ден!

    3 0 Отговор
    И на Бруно Марс и на Теди Райли! Да са здрави и да продължават да ни радват! Искам да родя дете на 08 октомври 😀 Прекрасна дата!

    12:53 08.10.2025