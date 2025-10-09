13-годишната дъщеря на Никола Саркози и Карла Бруни смени имиджа след присъдата на баща ѝ (СНИМКИ)

Джулия, дъщеря на бившия френски президент Никола Саркози и супермодела Карла Бруни, промени визията си след произнасянето на присъдата на баща ѝ. Тя сподели снимките на страницата си в Instagram.
13-годишното момиче публикува снимки от салон за красота, където си е направила екстеншъни за коса. Момичето показа новия си външен вид с дълга руса коса, грим в телесен цвят и дълги екстеншъни за мигли.
Наскоро стана известно, че парижки съд е признал 70-годишния Саркози за виновен в незаконно финансиране на предизборната му кампания между 2005 и 2007 г. Бившият френски президент многократно е критикувал настоящия френски лидер Еманюел Макрон за външната му политика.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ели Енчева
08:17 09.10.2025
2 Това
08:18 09.10.2025
3 Табаков
08:19 09.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 456
08:26 09.10.2025
6 2554
А вече изглежда като истинска магистралка!
Коментиран от #7
08:26 09.10.2025
7 Изглежда
До коментар #6 от "2554":Но няма да ми го понесе. По голям е от бебешка ръка от юмрука до рамото.
08:38 09.10.2025
8 колориметър
08:39 09.10.2025
9 Евреин
Коментиран от #11
08:47 09.10.2025
10 Ивелин Михайлов
09:03 09.10.2025
11 Германец
До коментар #9 от "Евреин":ще победи този, който не е в съюз с българите щото те винаги губят..
09:03 09.10.2025
12 нещо не разбрах
09:04 09.10.2025