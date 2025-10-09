13-годишната дъщеря на Никола Саркози и Карла Бруни смени имиджа след присъдата на баща ѝ (СНИМКИ)

Джулия, дъщеря на бившия френски президент Никола Саркози и супермодела Карла Бруни, промени визията си след произнасянето на присъдата на баща ѝ. Тя сподели снимките на страницата си в Instagram.

13-годишното момиче публикува снимки от салон за красота, където си е направила екстеншъни за коса. Момичето показа новия си външен вид с дълга руса коса, грим в телесен цвят и дълги екстеншъни за мигли.

Наскоро стана известно, че парижки съд е признал 70-годишния Саркози за виновен в незаконно финансиране на предизборната му кампания между 2005 и 2007 г. Бившият френски президент многократно е критикувал настоящия френски лидер Еманюел Макрон за външната му политика.