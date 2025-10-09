Новини
13-годишната дъщеря на Никола Саркози и Карла Бруни смени имиджа след присъдата на баща ѝ (СНИМКИ)

13-годишната дъщеря на Никола Саркози и Карла Бруни смени имиджа след присъдата на баща ѝ (СНИМКИ)

9 Октомври, 2025 08:13 1 920 12

Момичето показа новия си външен вид с дълга руса коса

13-годишната дъщеря на Никола Саркози и Карла Бруни смени имиджа след присъдата на баща ѝ (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Джулия, дъщеря на бившия френски президент Никола Саркози и супермодела Карла Бруни, промени визията си след произнасянето на присъдата на баща ѝ. Тя сподели снимките на страницата си в Instagram.

13-годишното момиче публикува снимки от салон за красота, където си е направила екстеншъни за коса. Момичето показа новия си външен вид с дълга руса коса, грим в телесен цвят и дълги екстеншъни за мигли.

View this post on Instagram

A post shared by LittleLuxury (@hair__bylittleluxury)


Наскоро стана известно, че парижки съд е признал 70-годишния Саркози за виновен в незаконно финансиране на предизборната му кампания между 2005 и 2007 г. Бившият френски президент многократно е критикувал настоящия френски лидер Еманюел Макрон за външната му политика.


  • 1 Ели Енчева

    6 1 Отговор
    Екстеншъните са за коса,а не за мигли. Те са удължители,които се слагат,ако косата ти е подстригана.

    08:17 09.10.2025

  • 2 Това

    16 0 Отговор
    Как ще лъзне някой да и го лъзне , и после човека ще бере ядове с прокурори.... Съвет - искайте лична карта преди да рендосате някое младо !

    08:18 09.10.2025

  • 3 Табаков

    16 1 Отговор
    Тази муца с комбинезона и червените коси Карла Бруни ли е? Не мисля,че е 13-годишна.

    08:19 09.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 456

    12 0 Отговор
    ЖЕНАТА на снимката - това ли е 13 годишно?

    08:26 09.10.2025

  • 6 2554

    12 0 Отговор
    Тя е само на 13!

    А вече изглежда като истинска магистралка!

    Коментиран от #7

    08:26 09.10.2025

  • 7 Изглежда

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "2554":

    Но няма да ми го понесе. По голям е от бебешка ръка от юмрука до рамото.

    08:38 09.10.2025

  • 8 колориметър

    4 0 Отговор
    Аз съм на 13 години. Тази цицонае на повече,на по-голяма възраст.

    08:39 09.10.2025

  • 9 Евреин

    1 3 Отговор
    Европа се готви за война с русия. Целия свят се готви за война. Въпроса е кой ще победи , кой световен ред ще се наложи?

    Коментиран от #11

    08:47 09.10.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    прилича на 26 някъде....ужас

    09:03 09.10.2025

  • 11 Германец

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Евреин":

    ще победи този, който не е в съюз с българите щото те винаги губят..

    09:03 09.10.2025

  • 12 нещо не разбрах

    0 0 Отговор
    и как точно си смени имиджа? от обикновен мин-дил стана платена простотутка ли?

    09:04 09.10.2025