Новини
Любопитно »
Никол Кидман рязко смени имиджа си след развода (ВИДЕО)

Никол Кидман рязко смени имиджа си след развода (ВИДЕО)

9 Октомври, 2025 12:15 730 4

  • никол кидман-
  • развод-
  • външен вид-
  • визия-
  • имидж-
  • кийт ърбан

Новият външен вид на актрисата е бил вдъхновен от модата на 70-те години

Никол Кидман рязко смени имиджа си след развода (ВИДЕО) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Никол Кидман драстично промени имиджа си след развода си с музиканта и певец Кийт Ърбан, съобщава People.

58-годишната звезда от „Лошото момиче“ присъства на модното ревю на Chanel по време на Седмицата на модата в Париж. Кидман се появи пред камерите с телесен грим, разпуснати къдрици и бретон.

Звездният фризьор Адир Абергел, който е работил по новия външен вид на актрисата, каза, че е бил вдъхновен от модата на 70-те години. „Представете си мека текстура, жизнено движение и тази емблематична френска небрежност“, каза той в интервю за изданието.

Разривът между Кидман и Ърбан стана публичен на 30 септември. Източници от TMZ съобщиха, че двойката е била разделена от началото на лятото. Музикантът е взел решението за раздялата. Според съобщенията актрисата не е искала край на връзката им и се е опитвала да спаси брака си.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалба

    1 3 Отговор
    За младост, когато е хващала по няколко шарана на една кука!

    Коментиран от #3

    12:22 09.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пале

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жалба":

    жена като нея ---само в СЪНИЩАТА лошото в случая че можеш да РУКОБЛУДСТВАШ а то не е богоугодно---може да си падаш по тлъсти квачки с татуси и пиърсинг обърнати джуни и много силикон КОИ КОИ ДА ТИ КАЖЕ

    12:40 09.10.2025

  • 4 Факт

    1 0 Отговор
    Ние сме по-хубави, а и обичани!

    12:46 09.10.2025