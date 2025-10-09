Никол Кидман рязко смени имиджа си след развода (ВИДЕО)

Актрисата Никол Кидман драстично промени имиджа си след развода си с музиканта и певец Кийт Ърбан, съобщава People.

58-годишната звезда от „Лошото момиче“ присъства на модното ревю на Chanel по време на Седмицата на модата в Париж. Кидман се появи пред камерите с телесен грим, разпуснати къдрици и бретон.

Звездният фризьор Адир Абергел, който е работил по новия външен вид на актрисата, каза, че е бил вдъхновен от модата на 70-те години. „Представете си мека текстура, жизнено движение и тази емблематична френска небрежност“, каза той в интервю за изданието.

Разривът между Кидман и Ърбан стана публичен на 30 септември. Източници от TMZ съобщиха, че двойката е била разделена от началото на лятото. Музикантът е взел решението за раздялата. Според съобщенията актрисата не е искала край на връзката им и се е опитвала да спаси брака си.