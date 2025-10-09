Новини
Любопитно »
Археологическо откритие в Турция потвърждава библейска история за чудо на апостол Павел

Археологическо откритие в Турция потвърждава библейска история за чудо на апостол Павел

9 Октомври, 2025 18:31 953 5

  • библия-
  • апостол павел-
  • археология-
  • археологически открития-
  • турция-
  • листра

Археолозите стигат до заключението, че Листра е бил процъфтяващ град - ранен център на християнството

Археологическо откритие в Турция потвърждава библейска история за чудо на апостол Павел - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Археолози обявиха значимо откритие в древния библейски град Листра, където, според Новия завет, апостол Павел извършва чудото с изцелението на човек, роден куц. Разкопките разкриват внушителна базилика с дължина около 30 метра, украсена със златни мозайки и богато орнаментирани стени – характерен пример за късноантична архитектура и художествен стил.

Според ръководителя на проекта, проф. Ълкер Мете Мимироглу от Университета „Неджметтин Ербакан“, находката предоставя убедителни доказателства, че Листра е била добре организиран градски център и едно от ранните огнища на християнството в Мала Азия.

Откритието потвърждава библейските описания, че Листра е била реална и активно развиваща се християнска общност, достатъчно голяма, за да поддържа богослужение, духовно управление и мисии като тези, описани в „Деянията на апостолите“. Според текстовете, апостол Павел и неговият спътник Варнава посещават града по време на своите пътувания през I век, а именно там Павел изцелява мъж, който „е куц от рождение“ – събитие, станало свидетелство за вярата на първите християни.

Базиликата, открита в района на днешния град Хатунсарай в централна Анатолия, се смята, че е служила не само като място за богослужение, но и като административен център. Според археолозите това е един от най-ясните археологически доказателства, че градът, споменаван осем пъти в Библията, е играл ключова роля в разпространението на християнството в района на днешна Коня, известна в древността като Иконий.

Сред откритите артефакти се открояват монети, керамика и мъниста в тюркоазени нюанси, намерени в детски гробове. Според учените тези находки свидетелстват, че мястото е запазило своето духовно значение до XII–XIII век. Мънистата се разглеждат като ранна форма на амулета „назар бонджу“ (око против уроки), което предполага културно и религиозно съжителство между християни и селджукски турци.

Разкопките също така разкриват следи от селджукския период, когато в Анатолия настъпва синтез между тюркската култура, исляма и местните традиции. Според проф. Мимироглу, базиликата и част от околните постройки са били преустроени в по-малки параклиси, като в някои случаи римски надгробни плочи са използвани повторно като олтари – свидетелство за приемствеността и адаптацията на свещените пространства от различни цивилизации.

„Откритието показва, че когато селджуците идват, местното християнско население не изчезва. Те продължават живота си под новата власт в атмосфера на относителна толерантност,“ обяснява археологът пред специализираното издание ArkeoNews.

Според изследователския екип, находката предоставя рядка възможност за свързване на библейски свидетелства с материални доказателства. Листра, основана като римска колония по времето на император Август, се очертава като историческо място, където ранната християнска общност е процъфтявала в продължение на векове.

„От чудото на изцелението до великолепието на откритата базилика – този град носи отпечатъка на хилядолетна духовност, изкуство и културен обмен,“ заключава проф. Мимироглу.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бендида

    11 5 Отговор
    Археологическо откритие в Турция потвърждава съществуването на древния град Листра. С нищо не потвърждава за ,,чудото" на апостол Павел.

    18:36 09.10.2025

  • 2 Изглежда, че

    2 2 Отговор
    Иису е предал част от своите познания на апостолите около нео.

    18:38 09.10.2025

  • 3 Факт

    4 4 Отговор
    Християнство с друго име е съществено по-отдавна отколкото го представят.

    Коментиран от #4

    18:42 09.10.2025

  • 4 Да бе!

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Християнството няма как да съществува преди Христос! Да обяснявам ли защо?

    18:49 09.10.2025

  • 5 Турците се чудят какво чудо да

    5 1 Отговор
    си измислят заради туризма. Сърбите, македонците, гърците, румънците, даже турците са категорични, че са наследници на траките. Само нашите проруски историци ни изкарват пришълци по днешните ни земи - Припятските блата, Памир, Алтай и т.н.. Така отварят вратите за териториални претенции от съседите ни към нас. Требе съд и присъди за тези хрантутници.

    19:00 09.10.2025