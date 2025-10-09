Даниела Рупецова след "Ергенът": Наистина харча по 50 бона на месец, но работя! (ВИДЕО)

Победителката от хитовия риалити формат „Ергенът“ Даниела Рупецова отново се появи в ефир - този път с искрено и пикантно интервю в „Преди обед“. Риалити героинята, която наскоро издаде новата си книга „Игра на ходове“, показа, че много добре знае как да превръща думите в оръжие.
„Обичам провокацията – и знам как хората реагират. Това, което видяхте в ‘Ергенът’, съм си аз – само че телевизията остави най-пиперливите моменти“, призна Даниела с усмивка. На хейта в мрежата гледа философски: „Най-много ме боли, когато жени нападат жени. Затова отговарям с ирония и стил.“
Даниела изтъкна, че и сега живее като кралица, но подчерта, че зад блясъка стои труд - обратно на твърденията ѝ в шоуто, че не работи и няма как да работи, а трябва някой да я издържа. За онези шокиращи 50 бона на месец тя заяви: „Има месеци, в които харча по 50 000 лева – пътувания, обувки, преживявания. Но си ги изкарвам. Новото жилище е купено с мой труд, а колата – подарък“, сподели тя без да разкрива от кого.
На въпроса дали има мъж до себе си, Даниела само загадъчно се усмихна: „Предпочитам това да остане във въздуха.“ След това все пак намекна, че специален човек е променил живота ѝ: „Научи ме да бъда по-женствена, да не се гордея, че правя всичко сама.“
„Не уча жените на нисък морал, а на високи стандарти“, отсече тя. „Мъжът трябва да носи отговорност – не е нормално жената да плаща гориво и почивки.“, държи победителката в "Ергенът", която се оказа единствената за четирите сезона, която получи годежен пръстен.
Интервюто в студиото на bTV Даниела завърши с финален удар: „Не лежа по цял ден и не обикалям салоните за красота. Работя! Играта на ходове продължава – но този път правилата ги пиша аз.“
Таралежчето да не ти е напреко?
Сметката излиза .
харча по 50 000 лева
затова е съгласна да я...
в гората! Книги, капризи,
пластични пинизи, само
и само лев да маризи!
Но истината мацки е
друга: сестра й без
интервенции е
по-готина от таз
отровна пеперуда!
