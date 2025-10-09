Новини
Любопитно »
Даниела Рупецова след "Ергенът": Наистина харча по 50 бона на месец, но работя! (ВИДЕО)

Даниела Рупецова след "Ергенът": Наистина харча по 50 бона на месец, но работя! (ВИДЕО)

9 Октомври, 2025 16:29 1 652 29

  • даниела рупецова-
  • ергенът-
  • момиче за милиони-
  • риалити шоу

Месеци след края на предаването риалити героинята твърди, че не чака да я издържат, а работи

Даниела Рупецова след "Ергенът": Наистина харча по 50 бона на месец, но работя! (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Победителката от хитовия риалити формат „Ергенът“ Даниела Рупецова отново се появи в ефир - този път с искрено и пикантно интервю в „Преди обед“. Риалити героинята, която наскоро издаде новата си книга „Игра на ходове“, показа, че много добре знае как да превръща думите в оръжие.

„Обичам провокацията – и знам как хората реагират. Това, което видяхте в ‘Ергенът’, съм си аз – само че телевизията остави най-пиперливите моменти“, призна Даниела с усмивка. На хейта в мрежата гледа философски: „Най-много ме боли, когато жени нападат жени. Затова отговарям с ирония и стил.“

Даниела изтъкна, че и сега живее като кралица, но подчерта, че зад блясъка стои труд - обратно на твърденията ѝ в шоуто, че не работи и няма как да работи, а трябва някой да я издържа. За онези шокиращи 50 бона на месец тя заяви:Има месеци, в които харча по 50 000 лева – пътувания, обувки, преживявания. Но си ги изкарвам. Новото жилище е купено с мой труд, а колата – подарък“, сподели тя без да разкрива от кого.

На въпроса дали има мъж до себе си, Даниела само загадъчно се усмихна: „Предпочитам това да остане във въздуха.“ След това все пак намекна, че специален човек е променил живота ѝ: „Научи ме да бъда по-женствена, да не се гордея, че правя всичко сама.“

„Не уча жените на нисък морал, а на високи стандарти“, отсече тя. „Мъжът трябва да носи отговорност – не е нормално жената да плаща гориво и почивки.“, държи победителката в "Ергенът", която се оказа единствената за четирите сезона, която получи годежен пръстен.

Интервюто в студиото на bTV Даниела завърши с финален удар: „Не лежа по цял ден и не обикалям салоните за красота. Работя! Играта на ходове продължава – но този път правилата ги пиша аз.“


Поставете оценка:
Оценка 1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рупецова

    33 0 Отговор
    Взимам по левче за френска и изкарвам по 50 000 на месец.

    16:31 09.10.2025

  • 2 честен ционист

    28 0 Отговор
    Работи като перачка, или флейтистка.

    16:32 09.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мара Атанасова

    16 1 Отговор
    А мен Милен ме еб.. в гь30 за без пари.

    16:34 09.10.2025

  • 6 Сводник

    32 1 Отговор
    Травестит намазан с червило и ботокс.Рабити пред министерството на земеделието

    16:34 09.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Матилда

    15 1 Отговор
    За всеки дилижанс си има пропадалици!

    16:38 09.10.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    19 1 Отговор
    Учи малките на урвалък !

    16:40 09.10.2025

  • 11 Тъй

    21 0 Отговор
    Като никога не е виждала 50 бона накуп няма представа какво говори!

    16:42 09.10.2025

  • 12 Трол

    11 1 Отговор
    С пот на чело си изкарва парите Даниела.

    16:42 09.10.2025

  • 13 Мъж

    24 0 Отговор
    Не е жена на която бих давал такива пари, защото и липсват всякакви класа и ум! Относно външен вид - много по посредствен отколкото на куп проститутки! Или - нищо не налага да и се удовлетворяват претенциите!

    16:45 09.10.2025

  • 14 Скъсали са те

    16 0 Отговор
    От работа!
    Таралежчето да не ти е напреко?

    16:46 09.10.2025

  • 15 Мда-даааааа

    11 0 Отговор
    Зарасмукваш си ги

    16:47 09.10.2025

  • 16 Няма излъчване

    15 0 Отговор
    Може да харчи и по 100 000, ама все така ще си гледаикухо.

    16:50 09.10.2025

  • 17 как

    17 0 Отговор
    Може и да е вярно .Ако взима 300 лв на час, за осем часа работа на ден са 2400лв за 22 дена 52 800лв .
    Сметката излиза .

    16:53 09.10.2025

  • 18 Анонимен

    14 1 Отговор
    Сега същото го кажи и на НАП и си плати данъците!

    16:58 09.10.2025

  • 19 Любопитна

    10 0 Отговор
    И какво работи? ,,Тайна,,. Как се вдигат крака- това да учи тези като нея. А иначе да плямпа кой какво е длъжен да я осигурява клишетата на прости тутките са известни отдавна - не ги е открила тя

    17:01 09.10.2025

  • 20 таз варшедка кво ли работи

    6 0 Отговор
    Новото жилище е купено с мой труд
    харча по 50 000 лева

    17:01 09.10.2025

  • 21 Дядо Митьо

    10 0 Отговор
    Тя ако види 20 хиляди на година трябва да се радва!

    17:01 09.10.2025

  • 22 Павел пенев

    8 0 Отговор
    На колко спални работи тази фльорца?

    17:03 09.10.2025

  • 23 Анонимен

    4 0 Отговор
    Стига да не е компаньонка, какво работи? Вместо за 50, ще го свърша за 40 бона.

    17:09 09.10.2025

  • 24 Анчето

    10 0 Отговор
    Докато не видях чучелото Ана-Шермин,мислех ,че Даниелаже най-тъпото и зле изглеждащо същество!!Но явно има и по -зле от нея!

    17:13 09.10.2025

  • 25 Здравко Боцков

    4 0 Отговор
    Дани Рупеца търси парата,
    затова е съгласна да я...
    в гората! Книги, капризи,
    пластични пинизи, само
    и само лев да маризи!
    Но истината мацки е
    друга: сестра й без
    интервенции е
    по-готина от таз
    отровна пеперуда!

    17:15 09.10.2025

  • 26 Кофти

    4 0 Отговор
    К0мпанъонка

    17:17 09.10.2025

  • 27 ахоййййййй

    3 0 Отговор
    А бе , какво ни занимавате с тази доказана сигаанска метреска.

    17:19 09.10.2025

  • 28 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Няма хитри жени! Има прости мъже!

    17:23 09.10.2025

  • 29 Ввв

    5 0 Отговор
    Този гущер,който е на повикване казва “работа” на разтварянето на краката….колко мъка има по този свят,хем грозна,хем проста!

    17:27 09.10.2025