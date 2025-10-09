Новини
Обвиниха Тейлър Суифт в употреба на изкуствен интелект за рекламите на новия си албум (ВИДЕО)

9 Октомври, 2025 16:58 414 2

  • тейлър суифт-
  • певица-
  • изкуствен интелект-
  • нов албум-
  • промоция-
  • реклама

Видеа от промоционалната кампания на певицата за новия ѝ албум имат признаци, че са генерирани от изкуствен интелект

Обвиниха Тейлър Суифт в употреба на изкуствен интелект за рекламите на новия си албум (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската попзвезда Тейлър Суифт предизвика нова вълна от полемика, след като фенове я обвиниха, че е използвала изкуствен интелект (AI) в промоцията на най-новия си албум The Life of a Showgirl. Кампанията, замислена като интерактивна игра, има за цел да ангажира почитателите ѝ по света, но вместо това породи съмнения за „технологична измама“ и неетични практики в маркетинга.

Инициативата включва „лов на съкровища“ в 12 различни града, където феновете могат да откриват оранжеви врати, зад които QR кодове отключват кратки видеа, свързани с албума. Според публикации в Euronews и Rolling Stone, някои от тези клипове съдържат визуални несъвършенства, характерни за съдържание, генерирано чрез AI — сред тях изкривени обекти, размазани детайли и неправилно подравнени елементи.

Видеото, заснето в бар с арт нуво интериор, показва размазана картина на стена, книга с липсващи букви и барман с деформирани пръсти — признаци, които потребителите в Reddit и X (бивш Twitter) разпознават като дефекти на алгоритми за видео генерация. Друго видео от Барселона представя фитнес зала с неправилно оформени уреди и абсурдни отражения във витрините — още един визуален показател за намеса на изкуствен интелект.

Тейлър Суифт, която в последните години активно защитава авторските права на артистите и се противопоставя на неконтролираното използване на AI, все още не е коментирала публично обвиненията. От екипа ѝ не са излезли официални изявления, но реакциите онлайн бяха бурни. „Това е лицемерие – човек, който се бори за справедливо заплащане на артистите, използва технология, която заплашва тяхното съществуване“, коментира един от феновете ѝ в Reddit. Друг потребител добавя: „Не очаквах точно Тейлър Суифт да се включи в тази вълна на изкуствена креативност.“

Дискусията се разгоря на фона на засилени спорове между музикалната индустрия и технологичните гиганти. Само преди дни компанията Anthropic загуби опит да отхвърли част от съдебен иск, заведeн от Universal Music Group и други издатели, които обвиняват фирмата в незаконно използване на текстове на песни за обучение на AI модели. Подобни дела в момента се водят и срещу OpenAI, Meta и Microsoft, като резултатите до момента остават нееднозначни.

Случаят с Тейлър Суифт идва едва година след като в интернет се разпространиха AI-генерирани изображения, изобразяващи певицата като поддръжник на Доналд Тръмп по време на президентската кампания — дезинформационна атака, срещу която тя реагира остро. В публикация в Instagram тогава Суифт заяви, че използването на AI „представлява реална заплаха за истината, доверието и човешкото изкуство“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    3 0 Отговор
    Ако случайно пъкне нещо изпод полата на Тейлър, то това със сигурност няма да е дело на AI.

    17:01 09.10.2025

  • 2 А дали

    2 0 Отговор
    Разцъква и изкуствен ТТенис?

    17:10 09.10.2025