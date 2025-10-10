Рецепта на деня: Пълнена тиква с кайма и зеленчуци

Необходими продукти:

тиква цигулка - 1 бр.;

зехтин - 3 с.л.;

сол - на вкус;

черен пипер - на вкус;

кайма - 400 г;

лук - 1 глава;

чесън - 2 скилидки;

моркови - 1 бр.;

чушки - 1 бр.;

доматено пюре - 2 с.л.;

червен пипер - 1 ч.л.;

чубрица или мащерка - 1 ч.л.;

кашкавал - 150 г настърган или моцарела;

пресен босилек (за украса) - няколко листенца.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 190°C. Тиквата се разрязва на две по дължина, почиства се от семките, намазва се със зехтин, поръсва се със сол и черен пипер и се поставя в тава с отрязаната страна нагоре. Пече се около 30-35 минути, докато омекне, но не се разпада.

Междувременно се приготвя плънката. В тиган се загрява малко зехтин, добавят се лукът и чесънът, сотират се до златисто.

Прибавя се каймата и се запържва, докато стане на трохи и смени цвета си. Слагат се морковът и чушката, готви се още 5 минути.

Добавя се доматеното пюре и подправките, разбърква се и се оставя сместа да се сгъсти за кратко.

Изпечената тиква се пълни с готовата плънка, поръсва се обилно с настърган кашкавал или моцарела и се връща във фурната за още 10 минути, докато сиренето се разтопи и запече.

Готовата печена пълнена тиква се поднася топло, поръсено със свеж босилек, пише gotvach.bg.