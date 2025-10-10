Новини
Рецепта на деня: Пълнена тиква с кайма и зеленчуци
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Пълнена тиква с кайма и зеленчуци

10 Октомври, 2025 10:05

Ароматно есенно ястие за семената трапеза

Рецепта на деня: Пълнена тиква с кайма и зеленчуци - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • тиква цигулка - 1 бр.;
  • зехтин - 3 с.л.;
  • сол - на вкус;
  • черен пипер - на вкус;
  • кайма - 400 г;
  • лук - 1 глава;
  • чесън - 2 скилидки;
  • моркови - 1 бр.;
  • чушки - 1 бр.;
  • доматено пюре - 2 с.л.;
  • червен пипер - 1 ч.л.;
  • чубрица или мащерка - 1 ч.л.;
  • кашкавал - 150 г настърган или моцарела;
  • пресен босилек (за украса) - няколко листенца.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 190°C. Тиквата се разрязва на две по дължина, почиства се от семките, намазва се със зехтин, поръсва се със сол и черен пипер и се поставя в тава с отрязаната страна нагоре. Пече се около 30-35 минути, докато омекне, но не се разпада.

Междувременно се приготвя плънката. В тиган се загрява малко зехтин, добавят се лукът и чесънът, сотират се до златисто.

Прибавя се каймата и се запържва, докато стане на трохи и смени цвета си. Слагат се морковът и чушката, готви се още 5 минути.

Добавя се доматеното пюре и подправките, разбърква се и се оставя сместа да се сгъсти за кратко.

Изпечената тиква се пълни с готовата плънка, поръсва се обилно с настърган кашкавал или моцарела и се връща във фурната за още 10 минути, докато сиренето се разтопи и запече.

Готовата печена пълнена тиква се поднася топло, поръсено със свеж босилек, пише gotvach.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    2 1 Отговор
    Много занимавка ! Но ако някога реша бих напълнил зелка.

    10:17 10.10.2025

  • 2 456

    2 0 Отговор
    И пак босилек. 😅 пробвах нещо подобно, но в смеската не сложих морков ,а гъби . Поръсено леко с шарена сол . Стана вкусно.

    Коментиран от #3

    10:26 10.10.2025

  • 3 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "456":

    Присъединввам се за босилека. А като стана хубаво , тиква ли пълнихте или заменихте с нещо?

    Коментиран от #4

    10:33 10.10.2025

  • 4 456

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Тиквички, не цигулка. Избрах малко по- голями. Изчистих ги ,и със смеската с гъбите ги напълних. Но не запичах тиквичките предварително- сурови в тава с малко вода и олио. Сравнително бързо е

    Коментиран от #5

    10:40 10.10.2025

  • 5 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "456":

    Благодаря ! Мисля , че е удачно и би било по вкусно!

    11:00 10.10.2025