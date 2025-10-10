Рецепта на деня: Пълнена тиква с кайма и зеленчуци

Необходими продукти:
- тиква цигулка - 1 бр.;
- зехтин - 3 с.л.;
- сол - на вкус;
- черен пипер - на вкус;
- кайма - 400 г;
- лук - 1 глава;
- чесън - 2 скилидки;
- моркови - 1 бр.;
- чушки - 1 бр.;
- доматено пюре - 2 с.л.;
- червен пипер - 1 ч.л.;
- чубрица или мащерка - 1 ч.л.;
- кашкавал - 150 г настърган или моцарела;
- пресен босилек (за украса) - няколко листенца.
Начин на приготвяне:
Фурната се загрява на 190°C. Тиквата се разрязва на две по дължина, почиства се от семките, намазва се със зехтин, поръсва се със сол и черен пипер и се поставя в тава с отрязаната страна нагоре. Пече се около 30-35 минути, докато омекне, но не се разпада.
Междувременно се приготвя плънката. В тиган се загрява малко зехтин, добавят се лукът и чесънът, сотират се до златисто.
Прибавя се каймата и се запържва, докато стане на трохи и смени цвета си. Слагат се морковът и чушката, готви се още 5 минути.
Добавя се доматеното пюре и подправките, разбърква се и се оставя сместа да се сгъсти за кратко.
Изпечената тиква се пълни с готовата плънка, поръсва се обилно с настърган кашкавал или моцарела и се връща във фурната за още 10 минути, докато сиренето се разтопи и запече.
Готовата печена пълнена тиква се поднася топло, поръсено със свеж босилек, пише gotvach.bg.
1 Пич
10:17 10.10.2025
2 456
Коментиран от #3
10:26 10.10.2025
3 Пич
До коментар #2 от "456":Присъединввам се за босилека. А като стана хубаво , тиква ли пълнихте или заменихте с нещо?
Коментиран от #4
10:33 10.10.2025
4 456
До коментар #3 от "Пич":Тиквички, не цигулка. Избрах малко по- голями. Изчистих ги ,и със смеската с гъбите ги напълних. Но не запичах тиквичките предварително- сурови в тава с малко вода и олио. Сравнително бързо е
Коментиран от #5
10:40 10.10.2025
5 Пич
До коментар #4 от "456":Благодаря ! Мисля , че е удачно и би било по вкусно!
11:00 10.10.2025