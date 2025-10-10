Порнозвездата Бони Блу оцени сексапила на Тръмп и Ким Чен-ун по десетобалната

Порнозвездата Бони Блу, известна с 12-часовия си секс маратон с хиляда мъже, оцени привлекателността на американския президент Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен-ун, пише Daily Star.

Бони Блу не е впечатлена от външния вид на Тръмп: тя смята, че той трябва да спре да използва изкуствен тен. Само въз основа на външния вид тя смята, заслужава само четворка по десетобалната система.

„Но ми харесва начинът, по който изразява мнението си, така че ще го увелича на шест от десет“, каза порнозвездата.

Ким Чен Ун не предизвиква интереса на Бони Блу, така че тя му дава само едно от десет.

На въпроса дали би спала с Путин, Бони отговори: „Може да ме отровят, така че не.“