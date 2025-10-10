Новини
Порнозвездата Бони Блу оцени сексапила на Тръмп и Ким Чен-ун по десетобалната

10 Октомври, 2025 12:45 1 152 14

На въпроса дали би спала с Путин, Бони отговори: „Може да ме отровят, така че не.“

Порнозвездата Бони Блу оцени сексапила на Тръмп и Ким Чен-ун по десетобалната - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Порнозвездата Бони Блу, известна с 12-часовия си секс маратон с хиляда мъже, оцени привлекателността на американския президент Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен-ун, пише Daily Star.

Бони Блу не е впечатлена от външния вид на Тръмп: тя смята, че той трябва да спре да използва изкуствен тен. Само въз основа на външния вид тя смята, заслужава само четворка по десетобалната система.

„Но ми харесва начинът, по който изразява мнението си, така че ще го увелича на шест от десет“, каза порнозвездата.

Ким Чен Ун не предизвиква интереса на Бони Блу, така че тя му дава само едно от десет.

На въпроса дали би спала с Путин, Бони отговори: „Може да ме отровят, така че не.“


  • 1 Пипи

    7 3 Отговор
    Още един kykyмицин.

    12:49 10.10.2025

  • 2 си дзън

    0 2 Отговор
    Аз за разлика от тая съм минала И
    през леглото на Путин.
    Тръгнала да се мери с мен старата аутобанка
    тая раз.....поретина !

    12:49 10.10.2025

  • 3 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКО

    4 2 Отговор
    МОРАЛНА ПЕРСОНА МОЖЕ ДА КОМЕНТИРА МОРАЛА НА КИМ ----БРАВО БОНИ БРАВО БЛУ ТИ НАШ МОРАЛЕН КОРИФЕИ---И ДУМА ДА НЕ СИ ПРОДУМАЛА ЗА АФТОРА НА ПРОСТОТИЯТА

    12:55 10.10.2025

  • 4 В В.П.

    2 3 Отговор
    До къде стига ,тъпотията на цивилизования запад.
    .Да пита разни ууурви ...Ахаха..Путин е Бог .Тромп е един бъбрив дядка ..Смотан гостилничар..

    12:58 10.10.2025

  • 5 Спиро

    3 1 Отговор
    Съдържателна статия, браво!

    12:58 10.10.2025

  • 6 нннн

    2 2 Отговор
    Тая трябва да падне от прозореца.

    12:58 10.10.2025

  • 7 Гласове от зайчарника в Банкя

    9 0 Отговор
    За Бацо нещо не каза ли, шъ нъ обидиш 😅

    Коментиран от #14

    13:05 10.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 писарке

    6 0 Отговор
    таз поно мома често ни я показваш кво казала

    ти май тайно и завиждаш че е известна като смела кифла с котката напред

    13:08 10.10.2025

  • 11 Гост

    3 0 Отговор
    Таз колко кайсии са я играли.... Малииии

    13:23 10.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 бай ви Тикван: За Бацо нещо не каза ли

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    кво да каже момата
    итересуват я поно и кекс тема и ни ги кордисва тук

    а за мен си говорите ласкави неща
    важното е чекмеджарницата да е пълна
    а кучетата си лаят
    живота си върви

    13:45 10.10.2025