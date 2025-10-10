Порнозвездата Бони Блу оцени сексапила на Тръмп и Ким Чен-ун по десетобалната

Порнозвездата Бони Блу, известна с 12-часовия си секс маратон с хиляда мъже, оцени привлекателността на американския президент Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен-ун, пише Daily Star.
Бони Блу не е впечатлена от външния вид на Тръмп: тя смята, че той трябва да спре да използва изкуствен тен. Само въз основа на външния вид тя смята, заслужава само четворка по десетобалната система.
„Но ми харесва начинът, по който изразява мнението си, така че ще го увелича на шест от десет“, каза порнозвездата.
Ким Чен Ун не предизвиква интереса на Бони Блу, така че тя му дава само едно от десет.
На въпроса дали би спала с Путин, Бони отговори: „Може да ме отровят, така че не.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пипи
12:49 10.10.2025
2 си дзън
през леглото на Путин.
Тръгнала да се мери с мен старата аутобанка
тая раз.....поретина !
12:49 10.10.2025
3 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКО
12:55 10.10.2025
4 В В.П.
.Да пита разни ууурви ...Ахаха..Путин е Бог .Тромп е един бъбрив дядка ..Смотан гостилничар..
12:58 10.10.2025
5 Спиро
12:58 10.10.2025
6 нннн
12:58 10.10.2025
7 Гласове от зайчарника в Банкя
Коментиран от #14
13:05 10.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 писарке
ти май тайно и завиждаш че е известна като смела кифла с котката напред
13:08 10.10.2025
11 Гост
13:23 10.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 бай ви Тикван: За Бацо нещо не каза ли
До коментар #7 от "Гласове от зайчарника в Банкя":кво да каже момата
итересуват я поно и кекс тема и ни ги кордисва тук
а за мен си говорите ласкави неща
важното е чекмеджарницата да е пълна
а кучетата си лаят
живота си върви
13:45 10.10.2025