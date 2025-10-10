Новини
Пътник се съблече и опита да изнасили жена по време на полет

Пътник се съблече и опита да изнасили жена по време на полет

10 Октомври, 2025 19:31

Мъжът е принудил пътничката да го докосне, след което я е сграбчил и се е опитал да я целуне

Пътник се съблече и опита да изнасили жена по време на полет - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова

Пътник на самолет, летящ над Европа, се опитал да изнасили жена на борда, съобщи Daily Mail.

Според източника инцидентът е станал през май 2025 г., но подробности се появиха наскоро. 45-годишният Никола Кристиано се съблякъл и е нападнал сексуално жена по време на полет на EasyJet между Италия и Великобритания.

Съобщава се, че мъжът е принудил пътничката да го докосне, след което я е сграбчил и се е опитал да я целуне. Той обаче не успял да принуди жертвата да извършат полов акт.

На заседанието на съда на 9 октомври Кристиано не се признал за виновен. Следващото дело е насрочено за януари 2026 г.


  • 1 може ли да ми кажете? как?

    9 3 Отговор
    ели, ненастъргана мисирко, как се напада сексуално жена?

    19:33 10.10.2025

  • 2 Бил е мазохист

    5 2 Отговор
    Надявал се е него някой да го нападне, докато е тормозил пътничката.;)

    19:34 10.10.2025

  • 3 вероятно

    6 5 Отговор
    пътничката не си е обръснала краката...Това са най-недостъпните жени...🤣🤣🤣

    Коментиран от #8

    19:34 10.10.2025

  • 4 голям смях

    11 3 Отговор
    Мъжът е принудил пътничката да го докосне, след което я е сграбчил и се е опитал да я целуне


    то явно градския транспорт на софия е нещо като публичен дом , там тия неща са ежедневие всеки ме докосва опипва обава че и ми се натиска отзад да ми го вкарва през гащите

    19:34 10.10.2025

  • 5 Пич

    12 5 Отговор
    Къде се намира тоя бе ???!!! ...... На европейски самолет...... !!! Как ще бичиш ти жени на европейска територия бе , гламар ?! Ако го беше откършил на пилота щяха да те черпят уиски , а не да те разкарват по съдилищата !!!

    19:35 10.10.2025

  • 6 Евроценности

    9 3 Отговор
    Ако се беше опитал да изнасили мъж, това даже нямаше да бъде новина.

    Коментиран от #7

    19:35 10.10.2025

  • 7 Да,

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Евроценности":

    Щеше да лежи в несвяст на пътеката между седалките.

    19:38 10.10.2025

  • 8 тиририрам

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "вероятно":

    Трябва да има и такива, за да се пукате от злоба...

    Коментиран от #10

    19:40 10.10.2025

  • 9 дядо поп

    4 1 Отговор
    Европейски ценности , морал и поведение.

    19:45 10.10.2025

  • 10 какво?

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "тиририрам":

    С небръснати крака?Не ,мерси..

    Коментиран от #12

    19:45 10.10.2025

  • 11 Гост

    0 4 Отговор
    На Стария континент това е съвсем нормално, 90% от маниаците по света, за всички времена, принадлежат към европеидната раса, включително и серийните убийци...

    Коментиран от #16

    19:46 10.10.2025

  • 12 Такива

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "какво?":

    Недостъпни!

    Коментиран от #13

    19:53 10.10.2025

  • 13 обясних вече,

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Такива":

    кои са недостъпни!Да не навлизаме в подробности...

    Коментиран от #14

    19:57 10.10.2025

  • 14 Добре!

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "обясних вече,":

    Навлез в подробности за леснодостъпните тогава! Преди да си обръснат краката, космати ли са?

    20:07 10.10.2025

  • 15 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Опрял ли го е ? Или само го е показал.

    Коментиран от #17

    20:10 10.10.2025

  • 16 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Госте, много се застоя, време е да си ходиш, че леко смъpдиш като лъжеш и носа ти стана за подкастряне.
    Яхвай cи камилата и се понасяй.
    И под яхвай имам впредвид да я яздиш, а не да я ... както е според вашите мурафети там

    20:14 10.10.2025

  • 17 Не бе

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хасковски каунь":

    Дал го е на женати наСтата

    20:15 10.10.2025

  • 18 Еми

    0 0 Отговор
    Наркотиците не прощават

    20:18 10.10.2025