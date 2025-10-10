Пътник се съблече и опита да изнасили жена по време на полет

Пътник на самолет, летящ над Европа, се опитал да изнасили жена на борда, съобщи Daily Mail.
Според източника инцидентът е станал през май 2025 г., но подробности се появиха наскоро. 45-годишният Никола Кристиано се съблякъл и е нападнал сексуално жена по време на полет на EasyJet между Италия и Великобритания.
Съобщава се, че мъжът е принудил пътничката да го докосне, след което я е сграбчил и се е опитал да я целуне. Той обаче не успял да принуди жертвата да извършат полов акт.
На заседанието на съда на 9 октомври Кристиано не се признал за виновен. Следващото дело е насрочено за януари 2026 г.
