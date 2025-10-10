Новини
Любопитно »
Изгониха участник от "Ергенът: Любов в рая", съборил Габи Бланко от стола ѝ (ВИДЕО)

Изгониха участник от "Ергенът: Любов в рая", съборил Габи Бланко от стола ѝ (ВИДЕО)

10 Октомври, 2025 14:31 1 299 20

  • ергенът: любов в рая-
  • ергенът-
  • риалити-
  • шоу-
  • габи бланко

Участието на един от новите ергени продължи по-малко и от час заради грубо отношение

Изгониха участник от "Ергенът: Любов в рая", съборил Габи Бланко от стола ѝ (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фитнес инструкторът Радослав демонстрира недопустимо поведение към инфлуенсърката Габи Бланко, която е позната на зрителите от втория сезон на "Ергенът", и незабавно беше отстранен от „Ергенът: Любов в рая“.

Екипът на предаването незабавно се намеси и сложи край на участието му заради проявена грубост малко след като влезе в най-коментираното риалити и се присъедини към партито, на което момичетата се забавляваха без кавалери.

С неуместните си шеги Радослав отблъсна повечето участнички, но шокира всички с действията си към една от тях. След шеговита реплика на Габриела той се надвеси над нея, бутна стола ѝ и я събори. Екипът на продукцията моментално взе мерки и показа, че подобно държание няма да бъде толерирано. Габриела получи извинение, а Радослав беше изведен от предаването.

В „Ергенът: Любов в рая“ влязоха трима нови мъже, които демонстрираха джентълменско отношение към жените. Готови за горещ флирт, а защо не и за сериозна връзка, в любовното имение се озоваха фитнес инструкторът Тихомир и борсовият трейдър Радослав, с които момичетата се запознаха на партито под звездите на Родос. Към тях се присъедини и софтуерният инженер Лъчезар.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    22 6 Отговор
    Трябваше и Шут в муцуната

    Коментиран от #8

    14:33 10.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    7 6 Отговор
    Почти я уби.

    14:35 10.10.2025

  • 4 копейкаджий

    19 3 Отговор
    как може да го гледате това бе, а театрите играят на празни салони...

    14:35 10.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тя такова отношение за първи път?

    19 5 Отговор
    Ами не си попадала на мъж МА. Ела да ми кажеш че сме "един дол дренки" и ще те заведа в "един дол за дренки". Лигла с лигла.

    14:37 10.10.2025

  • 7 Този

    10 7 Отговор
    Е психопат И изглеждаше надрусан Как допускат такива хора там

    14:46 10.10.2025

  • 8 И ти си

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гошо":

    Като него Големи мъже за пред жените

    14:48 10.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Жорко

    8 0 Отговор
    Ами не му прави чест така да се държи,но тази надута в устата госпожица е нужно да говори с повече такт ,гледай и се забавлявай

    15:03 10.10.2025

  • 12 Сила

    9 0 Отговор
    БИОЛОГИЧНИ ОТПАДЪЦИ....ЗАРАЗНИ !!! ☣️⚠️

    15:04 10.10.2025

  • 13 Програмист

    10 2 Отговор
    БРАВО НА ПИЧА КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ! ЩЕ ГО ПОЧЕРПЯ!

    15:08 10.10.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    9 1 Отговор
    Малко й е на тая алобегейка

    15:09 10.10.2025

  • 15 Софиянец

    9 2 Отговор
    Таа заслужава 500 шева и стригане пред цяла България!

    15:09 10.10.2025

  • 16 разциври се за нищо

    6 1 Отговор
    Тя сама падна..Нафиркана беше.

    15:11 10.10.2025

  • 17 ХаХа

    3 0 Отговор
    Ако бяха минали психо тестове, нямаше да са там...

    15:16 10.10.2025

  • 18 гост

    7 1 Отговор
    Габи Бланко-с прякора "пуешките уста".Намери си майстора.

    15:17 10.10.2025

  • 19 Гост

    1 1 Отговор
    Тоя ,като взе да го раздава мачо,много ме подразни,но когато я изсипа от стола,направо ми изпълни душата.Точно това си заслужаваше за всичко ,което наприказва целия сезон.Иначе щеше да е интересен, да го видим вътре с другите момчета .

    15:20 10.10.2025

  • 20 Ти да видиш

    4 1 Отговор
    Отчаян опит за реклама на утайки

    15:22 10.10.2025