Изгониха участник от "Ергенът: Любов в рая", съборил Габи Бланко от стола ѝ (ВИДЕО)

Фитнес инструкторът Радослав демонстрира недопустимо поведение към инфлуенсърката Габи Бланко, която е позната на зрителите от втория сезон на "Ергенът", и незабавно беше отстранен от „Ергенът: Любов в рая“.
Екипът на предаването незабавно се намеси и сложи край на участието му заради проявена грубост малко след като влезе в най-коментираното риалити и се присъедини към партито, на което момичетата се забавляваха без кавалери.
С неуместните си шеги Радослав отблъсна повечето участнички, но шокира всички с действията си към една от тях. След шеговита реплика на Габриела той се надвеси над нея, бутна стола ѝ и я събори. Екипът на продукцията моментално взе мерки и показа, че подобно държание няма да бъде толерирано. Габриела получи извинение, а Радослав беше изведен от предаването.
В „Ергенът: Любов в рая“ влязоха трима нови мъже, които демонстрираха джентълменско отношение към жените. Готови за горещ флирт, а защо не и за сериозна връзка, в любовното имение се озоваха фитнес инструкторът Тихомир и борсовият трейдър Радослав, с които момичетата се запознаха на партито под звездите на Родос. Към тях се присъедини и софтуерният инженер Лъчезар.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
