Малката дъщеря на Брус Уилис търпи подигравки заради приликата с баща си (СНИМКИ)

11 Октомври, 2025 15:19 819 8

Талула Уилис показа на феновете си в мрежата как е наследила брадичката на екшън звездата

Малката дъщеря на Брус Уилис търпи подигравки заради приликата с баща си (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Талула Уилис – най-малката дъщеря на актьора Брус Уилис и Деми Мур – направи силно лично признание в социалните мрежи, като заяви, че вече с гордост приема чертите, унаследени от баща си, и се противопоставя на онези, които години наред са я подигравали заради външния ѝ вид.

В пост в Instagram 31-годишната актриса публикува серия снимки, на които прилича удивително на 70-годишния си баща, и написа: „О, Господи! Ако не съм дете на този човек.“

В емоционалния текст под снимките тя добавя: „Това ме изпълва с толкова много чувства тази ранна сряда сутрин. Лицето, усмивката и – да, брадичката (хей, Перес Хилтън, спомняш ли си, когато тормозеше 13-годишно дете за пари?) – онази брадичка, която някога ме караше да искам да сложа край на всичко, сега е най-скъпият дар, който можех да получа.“

Талула Уилис призна, че дълго време не е могла дори да изрече думата „брадичка“ на глас, защото я е смятала за свой „грях и срам, изложен пред целия свят“. „Поне така вие казвахте, отново и отново и отново,“ пише тя с ирония. „Какво прокълнато дете съм била, задето съм наследила тази жива, изразителна черта, пълна с емоция!“

Дъщерята на екшън звездата заявява, че е „ядосана на възрастните, които са посели семената на самоненавистта“, но същевременно е горда, че е успяла да „изтръгне тази омраза от корен“.

Публикацията предизвика множество реакции, включително подкрепа от други деца на известни личности. Айрланд Болдуин – дъщерята на Алек Болдуин и Ким Бейсингър – коментира: „Перес Хилтън също ме тормозеше заради брадичката ми!!! Да живеят брадичките!!!“

Самият Перес Хилтън, известен блогър и медиен коментатор, отговори лаконично, призовавайки Талула „да провери личните си съобщения“.

На следващия ден Талула Уилис публикува нов пост – този път със скрийншот на стар материал от сайта на Хилтън, публикуван, когато тя е била на 14 години. В снимките се вижда как тийнейджърката прегръща баща си, докато са на пазар. Под тях стои текст:
„Най-малката рожба на Брус Уилис, Талула, показва задните си части... Двамата си разменят целувка и прегръдка. Можеше поне да я потупа по дупето, както вървят нещата!“ В друга част на публикацията се добавя: „Ако това беше нашето грозновато дете, щяхме да му купим панталони!“

Талула осъди блогъра за сексуализиране на непълнолетно момиче, като написа: „Трябва да те е срам от това, че си сексуализирал тялото на 14-годишно дете, когато си бил 30-годишен мъж. Мисълта, че си спал спокойно върху чаршафи, платени от детски сълзи, е отвратителна.“

Тя продължава: „Болката и щетите, които ми причини, останаха в мен твърде дълго, но не се пречупих. Излекувах се, издигнах се и победих.“

Актрисата уточнява, че не търси съжаление, а иска публикацията ѝ да бъде „призив за подкрепа на психичното здраве на младите хора и тяхното отношение към собственото тяло“.

По-късно Талула допълни поста си с бележка: „Надеждата ми е това да накара Перес да погледне навътре и да осмисли поведението си в миналото – какво го е тласкало да руши другите. Пожелавам на него и семейството му всичко добро. Единственото, което можем да изберем, е добротата.“

Брус Уилис и Деми Мур не са коментирали публично публикациите на дъщеря си, но според източници, близки до семейството, родителите ѝ я подкрепят напълно в решението да говори открито за травмата от кибертормоза и за приемането на собствената ѝ идентичност.

Известно е, че Талула Уилис в последните години води открита борба с депресия и проблеми със самооценката, като многократно е споделяла, че терапията и близките ѝ са ѝ помогнали да възстанови връзката си със себе си. Новият ѝ пост беше приветстван от фенове и организации, борещи се с онлайн тормоза, като пример за сила, осъзнаване и лична трансформация.


  • 1 А мии

    3 1 Отговор
    Да отслабне малко и да се облече, като жена не да ходи, като мъж.

    15:23 11.10.2025

  • 2 Цепкало

    2 0 Отговор
    Ако не съм дете на този човек,то тогава,какво?.На кого съм дете?“

    15:30 11.10.2025

  • 3 нннн

    2 0 Отговор
    Да прилича на комшията по- добре ли е?

    15:39 11.10.2025

  • 4 мъкаааа

    0 0 Отговор
    Е,и защо са тия подигравки към нея,нали Брус Уилис й е баща? Да не би да прилича на принц Хари?! Или на Чарлзъ?

    15:41 11.10.2025

  • 5 Офанзивен дефанзиф

    1 0 Отговор
    Като дете на твърде известен човек би трябвало да очаква, че върху нея ще се изсипва каква ли не помия! Дори да беше красива като манекенка, пак щяха да й намерят кусури - например, че е глупава и лежи на гърба на известния си баща. Т.е. всички тези психологически проблеми идват основно от ниската й самооценка - когато сам не се харесваш, всички други са ти виновни, защото ти казват какво ли не.
    А можеше просто да ги игнорира (доколкото е възможно) и да си гледа живота! Почнеш ли да обръщаш внимание на злобарите, каузата ти е загубена! Жалко, че й е отнело повече от 25 години, за да го осъзнае...

    15:46 11.10.2025

  • 6 Николай ачов

    1 0 Отговор
    Каква съдба имам само , дъщерята я хванаха нигерииците три дни плющене под върбата в Локорско 😀😀😀😀😀😀😀😀🤣🤣🤣🤣🤣🥳🥳🥳💯💯💯

    15:47 11.10.2025

  • 7 лоза

    0 0 Отговор
    Ирландия била дъщерята на Алек Болдуин и Ким Бейсинджър.

    15:51 11.10.2025

  • 8 газов инжекцион

    0 0 Отговор
    Единственото, което можем да изберем, е добротата.“ТОЧНО ТАКА Е,ПРАВА Е ТАЛУЛА!

    15:56 11.10.2025