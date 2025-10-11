Малката дъщеря на Брус Уилис търпи подигравки заради приликата с баща си (СНИМКИ)

Талула Уилис – най-малката дъщеря на актьора Брус Уилис и Деми Мур – направи силно лично признание в социалните мрежи, като заяви, че вече с гордост приема чертите, унаследени от баща си, и се противопоставя на онези, които години наред са я подигравали заради външния ѝ вид.

В пост в Instagram 31-годишната актриса публикува серия снимки, на които прилича удивително на 70-годишния си баща, и написа: „О, Господи! Ако не съм дете на този човек.“

В емоционалния текст под снимките тя добавя: „Това ме изпълва с толкова много чувства тази ранна сряда сутрин. Лицето, усмивката и – да, брадичката (хей, Перес Хилтън, спомняш ли си, когато тормозеше 13-годишно дете за пари?) – онази брадичка, която някога ме караше да искам да сложа край на всичко, сега е най-скъпият дар, който можех да получа.“

Талула Уилис призна, че дълго време не е могла дори да изрече думата „брадичка“ на глас, защото я е смятала за свой „грях и срам, изложен пред целия свят“. „Поне така вие казвахте, отново и отново и отново,“ пише тя с ирония. „Какво прокълнато дете съм била, задето съм наследила тази жива, изразителна черта, пълна с емоция!“

Дъщерята на екшън звездата заявява, че е „ядосана на възрастните, които са посели семената на самоненавистта“, но същевременно е горда, че е успяла да „изтръгне тази омраза от корен“.

Публикацията предизвика множество реакции, включително подкрепа от други деца на известни личности. Айрланд Болдуин – дъщерята на Алек Болдуин и Ким Бейсингър – коментира: „Перес Хилтън също ме тормозеше заради брадичката ми!!! Да живеят брадичките!!!“

Самият Перес Хилтън, известен блогър и медиен коментатор, отговори лаконично, призовавайки Талула „да провери личните си съобщения“.

На следващия ден Талула Уилис публикува нов пост – този път със скрийншот на стар материал от сайта на Хилтън, публикуван, когато тя е била на 14 години. В снимките се вижда как тийнейджърката прегръща баща си, докато са на пазар. Под тях стои текст:

„Най-малката рожба на Брус Уилис, Талула, показва задните си части... Двамата си разменят целувка и прегръдка. Можеше поне да я потупа по дупето, както вървят нещата!“ В друга част на публикацията се добавя: „Ако това беше нашето грозновато дете, щяхме да му купим панталони!“

Талула осъди блогъра за сексуализиране на непълнолетно момиче, като написа: „Трябва да те е срам от това, че си сексуализирал тялото на 14-годишно дете, когато си бил 30-годишен мъж. Мисълта, че си спал спокойно върху чаршафи, платени от детски сълзи, е отвратителна.“

Тя продължава: „Болката и щетите, които ми причини, останаха в мен твърде дълго, но не се пречупих. Излекувах се, издигнах се и победих.“

Актрисата уточнява, че не търси съжаление, а иска публикацията ѝ да бъде „призив за подкрепа на психичното здраве на младите хора и тяхното отношение към собственото тяло“.

По-късно Талула допълни поста си с бележка: „Надеждата ми е това да накара Перес да погледне навътре и да осмисли поведението си в миналото – какво го е тласкало да руши другите. Пожелавам на него и семейството му всичко добро. Единственото, което можем да изберем, е добротата.“

Брус Уилис и Деми Мур не са коментирали публично публикациите на дъщеря си, но според източници, близки до семейството, родителите ѝ я подкрепят напълно в решението да говори открито за травмата от кибертормоза и за приемането на собствената ѝ идентичност.

Известно е, че Талула Уилис в последните години води открита борба с депресия и проблеми със самооценката, като многократно е споделяла, че терапията и близките ѝ са ѝ помогнали да възстанови връзката си със себе си. Новият ѝ пост беше приветстван от фенове и организации, борещи се с онлайн тормоза, като пример за сила, осъзнаване и лична трансформация.