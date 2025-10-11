Били Айлиш бе агресивно завлечена от фен в тълпата на концерт в Маями (ВИДЕО)

Били Айлиш бе повалена на земята от зрител по време на концерт в Маями, съобщават американски медии. Инцидентът се случи в четвъртък вечерта по време на шоуто ѝ от турнето Hit Me Hard and Soft в арената Kaseya Center и бе заснет от множество фенове, присъствали на място.

В разпространените видеозаписи се вижда как 23-годишната носителка на „Грами“ се усмихва и поздравява публиката, докато се приближава до феновете, разположени зад металните прегради пред сцената. В един момент обаче присъстващ мъж я хваща за ръката и я дърпа рязко към бариерата. Под силата на тласъка Айлиш губи равновесие, завърта се и пада на пода.

A Billie Eilish “fan” grabbed the singer at her latest concert. pic.twitter.com/QGC3ptFvTd — Pop Crave (@PopCrave) October 10, 2025

Охраната реагира незабавно, като отстранява нападателя и помага на певицата да се изправи. На кадрите се вижда как Били Айлиш, видимо разгневена, отмята косата си назад и напуска сценичната зона.

Случаят предизвика бурна реакция в социалните мрежи. Фенове осъдиха поведението на извършителя, определяйки го като „отвратително“ и „неприемливо“. Един от коментарите в платформата X гласи: „Това е отвратително. Някои хора забравят, че тези артисти са истински хора, а не експонати в зоопарк.“ Друг потребител добавя: „Не се учудвам, ако спре да поздравява фенове от бариерата. И тя е човек – надявам се, че е добре.“

Множество последователи настояха виновникът да бъде санкциониран и отстранен от бъдещи концерти. „Лицето ѝ от усмихнато стана яростно за секунди. Този човек трябва да получи забрана за всички събития,“ пише фен под клипа.

От екипа на Били Айлиш засега не са направили официално изявление по случая. Певицата обаче има още два концерта в същата зала – в събота и неделя вечер, като не е ясно дали ще продължи традицията да се приближава до феновете по време на изпълненията си.

Инцидентът се случва на фона на зачестили случаи на агресия срещу изпълнители по време на живи изяви. През последните месеци Биби Рекса, Хари Стайлс и Келси Балерини също бяха обект на атаки от зрители, което поставя под въпрос сигурността на артистите на сцената.