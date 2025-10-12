Разкриха договор на Блейк Лайвли за "Никога повече": близо 2 милиона долара хонорар и бонус за "Оскар"

Неодобрен договор, предложен на актрисата Блейк Лайвли за участието ѝ във филмовата адаптация на романа "Никога повече" по Колийн Хувър, беше разсекретен в четвъртък в рамките на продължаващото съдебно дело между Лайвли и режисьора и актьор Джъстин Балдони.

Според проект на договора, внесен в Южния окръжен съд на Ню Йорк и цитиран от Us Weekly, 38-годишната актриса е трябвало да получи възнаграждение над 1,7 милиона долара за ролята си, както и 10% от брутните приходи на филма от 2024 г.

Документът предвижда и допълнителни бонуси, свързани с успеха на продукцията в боксофиса и на наградни церемонии. За всеки постигнат касов етап Лайвли е трябвало да получава по 250 000 долара, а за признание от големите киноакадемии — допълнителни премии. Проектът уточнява, че номинация за „Оскар“ е оценена на 100 000 долара, а победа — на 200 000 долара. При „Златен глобус“ предвидените бонуси са 75 000 долара за номинация и 100 000 долара за победа, а при наградите на SAG — 50 000 долара за номинация и 75 000 долара за спечелване.

В крайна сметка Блейк Лайвли не е получила номинации за нито една от посочените награди.

Договорът също така предвижда допълнителни удобства и компенсации — 1500 долара за асистент, личен шофьор, трейлър с пълно оборудване, както и седмична надбавка от 1000 долара за хранене и тренировки по време на снимките в Ню Джърси.

За снимачните дни в Лас Вегас е предвидена възможност актрисата, съпругът ѝ Райън Рейнолдс, четирите им деца и двама детегледачи да бъдат транспортирани с частен самолет, придружени от личен асистент и охранителен екип.

Проектът на договора включва и клауза за задължителен арбитраж, забраняваща на страните да завеждат спорове в публичен съд. Блейк Лайвли обаче не е подписала предложението.

Представители на актрисата и на Балдони не са коментирали случая.

След премиерата на филма през 2024 г. Блейк Лайвли заведе дело срещу колегата си, обвинявайки го в сексуален тормоз и твърдейки, че поведението му на снимачната площадка е било „неприемливо и унизително“ към нея и други жени от екипа. Актрисата също така заяви, че Балдони е организирал кампания за злепоставянето ѝ в отговор на оплакванията ѝ.

Джъстин Балдони, известен от сериала "Непорочната Джейн", категорично отрича обвиненията и по-късно подаде контраиск за клевета, който беше отхвърлен от съда по-рано тази година.

Очаква се Блейк Лайвли и Джъстин Балдони да се изправят един срещу друг в съдебна зала през март 2026 г.