Ще има ли сватба? Майката на Леонардо ди Каприо одобрява Витория Черети

Леонардо ди Каприо, дълго време известен със склонността си да излиза с жени под 25-годишна възраст, изглежда е прекъснал тази тенденция. От известно време 50-годишната холивудска звезда е във връзка с 27-годишния италиански модел Витория Черети, а според близки до актьора именно неговата майка, Ирмелин Инденбиркен, е изиграла ключова роля в промяната.

„Витория е различна от повечето жени, с които Лео е бил. Тя се впечатлява трудно, много е самостоятелна и има високи изисквания,“ споделя източник пред британското издание The Sun. Според публикацията, Черети веднага е създала близка връзка с майката на актьора. „Тя има собствен динамичен живот и кариера. Витория е тази, която лети по света и има натоварен график – не е просто спътница в сянката на Ди Каприо,“ добавя източникът.

В интервю за Vogue France през март, Витория Черети коментира връзката си с актьора, макар и пестеливо. Тя потвърди, че двамата са се запознали в Милано, но отказа да разкрие подробности. Моделът, родена година след премиерата на „Титаник“, призна, че филмът е сред любимите ѝ. „Кой не го е гледал? Или не го харесва? Това е иконичен филм,“ казва тя.

Витория споделя още, че отношенията им се основават на доверие и взаимна сигурност: „Ако това, което изпитвате, е истинско, ако знаете, че се обичате, няма място за тревога. Любовта защитава и вдъхва увереност.“

Моделът, която преди това беше омъжена за италианския диджей Матео Милери, подчертава и близките си отношения със семейството на Ди Каприо, особено с майка му.

В края на миналата година в медиите се появиха спекулации, че актьорът е предложил брак на Черети, но двамата не са коментирали слуховете. Двойката за първи път беше свързана през лятото на 2023 г., след като бяха забелязани заедно на среща в Лос Анджелис. По-късно те бяха снимани да танцуват в клуб в Ибиса, а според приближени се запознали на премиерата на филма „Убийците на цветната луна“ по време на кинофестивала в Кан.

Преди връзката си с Витория Черети, Леонардо Ди Каприо имаше дългогодишна връзка с друга италианка — актрисата Камила Мороне, с която се раздели през лятото на 2022 г., малко преди тя да навърши 25 години.

Новата връзка на актьора бележи промяна в личния му живот, която според близките му е „зрял етап“ за звездата, чийто личен избор този път е получил пълното одобрение на неговата майка.