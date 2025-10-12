Новини
Любопитно »
Дженифър Лопес е неразпознаваема на снимките на нов трилър (СНИМКИ)

12 Октомври, 2025 17:08 975 2

Джей Ло започна снимките на филма веднага след срещата с Бен Афлек на премиерата на новия им филм "Целувката на жената паяк"

Дженифър Лопес е неразпознаваема на снимките на нов трилър (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Певицата и актриса Дженифър Лопес се появи на снимачната площадка на новия си трилър на Netflix The Last Mrs. Parrish в петък, като привлече вниманието с тоалет в класически стил, който я скри толкова добре, че мнозина не успяха да я разпознаят.

56-годишната звезда беше заснета по улиците на Ню Йорк в елегантен винен костюм с пола и широкопола шапка. Аксесоарите включваха черни ръкавици, масивни слънчеви очила, черно-бели обувки на висок ток и чанта от черна крокодилска кожа. Лопес допълни визията с драматичен грим в розово-виолетови тонове и прибрана прическа под шапката.

Снимките от снимачната площадка предизвикаха бурна реакция в социалните мрежи, където фенове определиха визията ѝ като „иконична“.

Появата на Дженифър Лопес идва само дни след като тя се срещна с бившия си съпруг Бен Афлек на премиерата на филма "Целувката на жената паяк" в понеделник. Двамата позираха за снимки и разговаряха приятелски на червения килим, като в един момент Афлек я придружи, поставяйки ръка на кръста ѝ, докато тя позираше в прилепнала рокля с тематичен дизайн, вдъхновен от филма.

Лопес и Афлек, които са изпълнителни продуценти на "Целувката на жената паяк", официално финализираха развода си през януари след две години брак. Въпреки раздялата, Бен Афлек изрази уважението си към бившата си съпруга, описвайки я в интервю като „изключителен и многостранен талант, който наистина прави всичко“.

Източници, цитирани от Page Six, твърдят, че двамата поддържат добри отношения и се разбират по-добре като приятели, отколкото като семейна двойка. „Харесват се много повече, когато не са женени един за друг,“ коментира близък до Джей Ло.

Двамата се сгодиха за първи път през 2002 г., а след почти две десетилетия възобновиха връзката си през 2021 г. Те сключиха брак на тайна церемония в Лас Вегас през юли 2022 г., последвана от официална сватба в имението на Афлек в Джорджия месец по-късно.


  • 1 Манол 24

    4 0 Отговор
    За 56г доста я бива..

    17:43 12.10.2025

  • 2 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Хубава си е жената ,стресна ме една журналистка ли беше или слугиня на Лопес да и отваря вратата на колата с какво е облечено това момиче 🤣на мъжки халат за след баня прилича го е вързала като пола 🙈предполагам е някой от нормалните модели на Баленсяга може би ,само той е способен да сътвори токова нещо.

    18:15 12.10.2025