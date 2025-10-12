Дженифър Лопес е неразпознаваема на снимките на нов трилър (СНИМКИ)

Певицата и актриса Дженифър Лопес се появи на снимачната площадка на новия си трилър на Netflix The Last Mrs. Parrish в петък, като привлече вниманието с тоалет в класически стил, който я скри толкова добре, че мнозина не успяха да я разпознаят.

56-годишната звезда беше заснета по улиците на Ню Йорк в елегантен винен костюм с пола и широкопола шапка. Аксесоарите включваха черни ръкавици, масивни слънчеви очила, черно-бели обувки на висок ток и чанта от черна крокодилска кожа. Лопес допълни визията с драматичен грим в розово-виолетови тонове и прибрана прическа под шапката.

Снимките от снимачната площадка предизвикаха бурна реакция в социалните мрежи, където фенове определиха визията ѝ като „иконична“.

jennifer lopez filming 'the last mrs. parrish' pic.twitter.com/WDXubTKrtp — 𝓕avs (@favspopculture) October 10, 2025

Появата на Дженифър Лопес идва само дни след като тя се срещна с бившия си съпруг Бен Афлек на премиерата на филма "Целувката на жената паяк" в понеделник. Двамата позираха за снимки и разговаряха приятелски на червения килим, като в един момент Афлек я придружи, поставяйки ръка на кръста ѝ, докато тя позираше в прилепнала рокля с тематичен дизайн, вдъхновен от филма.

Exes Ben Affleck and Jennifer Lopez reunited on the carpet of the "Kiss Of The Spider Woman" New York screening. 📸: Getty pic.twitter.com/jSLlgxXzNH — Page Six (@PageSix) October 6, 2025

Лопес и Афлек, които са изпълнителни продуценти на "Целувката на жената паяк", официално финализираха развода си през януари след две години брак. Въпреки раздялата, Бен Афлек изрази уважението си към бившата си съпруга, описвайки я в интервю като „изключителен и многостранен талант, който наистина прави всичко“.

Jennifer Lopez filming ‘The Last Mrs. Parrish’ in NYC. pic.twitter.com/uEQrRfghR4 — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) October 10, 2025

Източници, цитирани от Page Six, твърдят, че двамата поддържат добри отношения и се разбират по-добре като приятели, отколкото като семейна двойка. „Харесват се много повече, когато не са женени един за друг,“ коментира близък до Джей Ло.

Двамата се сгодиха за първи път през 2002 г., а след почти две десетилетия възобновиха връзката си през 2021 г. Те сключиха брак на тайна церемония в Лас Вегас през юли 2022 г., последвана от официална сватба в имението на Афлек в Джорджия месец по-късно.