Хейли Бийбър краде дрехите на мъжа си Джъстин

27 Ноември, 2025 14:14 615 4

29-годишният модел разкри, че тя и съпругът ѝ обичат да носят дрехите си

Съпругата на канадския певец Джъстин Бийбър, моделът Хейли Бийбър, призна, че е крала дрехите му, съобщи списание GQ, което публикува интервюто с нея в своя YouTube канал.

29-годишният модел разкри, че тя и съпругът ѝ обичат да носят дрехите си.

„Крада му суитчърите и тениските. Това са типичните неща, които бихте откраднали от гадже или съпруг“, каза иронично знаменитостта.

По-рано беше съобщено, че Хейли Бийбър се е появила публично с разголен тоалет. Моделът присъства на червения килим на наградите „Личност на годината“, организирани от мъжкото списание GQ, облечена в прозрачна рокля. За папараците не остана скрито, че прашките на дамата са на луксозната марка Gucci.



  • 1 Освалдо Риос

    3 0 Отговор
    А пък вие мислите ли, че Джъстин не й носи прашките?

    14:25 27.11.2025

  • 2 Буба

    3 0 Отговор
    Тая па може ли да му облече роклята. Глупава статия, но благодаря за загубеното време.

    14:39 27.11.2025

  • 3 глоги

    0 0 Отговор
    29-годишнАТА моделКА

    14:52 27.11.2025

  • 4 Град Козлодуй

    0 0 Отговор
    Благодаря ви за изключително информативна , поучителни, образователна и полезна пубрикация....

    14:58 27.11.2025