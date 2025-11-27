Хейли Бийбър краде дрехите на мъжа си Джъстин

Съпругата на канадския певец Джъстин Бийбър, моделът Хейли Бийбър, призна, че е крала дрехите му, съобщи списание GQ, което публикува интервюто с нея в своя YouTube канал.

29-годишният модел разкри, че тя и съпругът ѝ обичат да носят дрехите си.

„Крада му суитчърите и тениските. Това са типичните неща, които бихте откраднали от гадже или съпруг“, каза иронично знаменитостта.

По-рано беше съобщено, че Хейли Бийбър се е появила публично с разголен тоалет. Моделът присъства на червения килим на наградите „Личност на годината“, организирани от мъжкото списание GQ, облечена в прозрачна рокля. За папараците не остана скрито, че прашките на дамата са на луксозната марка Gucci.