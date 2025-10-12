Новини
Любопитно »
bTV открадна знаково лице на Нова телевизия

bTV открадна знаково лице на Нова телевизия

12 Октомври, 2025 15:22 1 728 5

  • btv-
  • nova-
  • нова телевизия-
  • чоткин-
  • хелс китчън-
  • риалити шоу

Победителят в "Hell's Kitchen" Чоткин ще е част от новото кулинарно шоу на bTV

bTV открадна знаково лице на Нова телевизия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Победителят от „Хелс Китчън 6” – Лъчезар Чоткин, е кандидат за журито на новия кулинарен формат на bTV „Моята кухня е номер едно”.

Готвачът от Дупница вече направи прощъпалник в телевизията, появявайки се в „Преди обед” с авторски рецепти. Очаква се да блести там и напролет, този път в конкуренция с новия сезон на Кухнята на ада, където доби национална популярност, пише Шоу Блиц.

В „Моята кухня е номер едно”, за разлика от досегашното кулинарно състезание на Би Ти Ви – „Мастършеф”, ще се залага основно на храна, която човек може да приготви вкъщи, а не толкова на гурме изпълнения.

Освен това състезателите ще готвят по двойки. И там обаче ще има жури, както в „Мастършеф”. За момента не е съобщено официално кой ще влезе в него, а и кастингите все още текат. Но упорито се говори, че един от кандидатите е Лъчезар Чоткин. Той има много фенове, натрупани в „Хелс Китчън” по Нова тв, където успя да грабне голямата награда през 2024-та.

След това обаче, за разлика от много други участници в кулинарното състезание, телевизията не му предложи развитие на екрана. Готвачът от Дупница, който е усъвършенствал уменията си в Италия и Англия, има само едно участие след риалитито, в което победи, и то е в „Черешката на тортата”.

Това е нищо в сравнение с други готвачи от „Хелса“, включително такива, които не са стигнали до победа, но са получавали рубрики в „На кафе”, ставали са водещи на подкасти или су-шефове в ресторанта на риалитито.

От Би Ти Ви проявяват интерес към Чоткин и той има сериозни шансове да влезе в „Моята кухня е номер едно“, което се очаква на екран през пролетта. Смята се, че публиката би приела готвача радушно, тъй като той има излъчване на човек от народа, а в същото време е много компетентен в кулинарните теми, което е задължително за журито. Миналия понеделник го поканиха да готви в „Преди обед”. Това е било своеобразен тест дали би се справил и с по-сериозни задачи пред камера. При всичките качества на Чоткин лъсна и проблем.

Той няма опит пред камера и вероятно от притеснение в речника му често се появява паразитната дума „нали”. Готвачът я използва почти във всяко свое изречение. Това обаче може да се коригира. Понеже новото риалити ще върви на запис, паразитната дума може да се изрязва при монтажа. Другият начин е да се работи със сценарий, за да се подготви готвачът предварително за всеки епизод. Третият и най-ефективен е да го изпратят на кратко обучение по публична реч. Водещата от Би Ти Ви Деси Стоянова би могла да помогне, защото точно такъв е нейният бизнес.

Ако пък като част от журито просто вдига оценки, без много да коментира, проблемът с паразитната дума напълно би отпаднал.

Влизайки в „Моята кухня е номер едно”, Чоткин най-вероятно ще се конкурира за рейтинг с шеф Виктор Ангелов от „Хелс Китчън”, който го избра за победител в предаването си през 2024-та. Кои ще са другите членове на журито? Засега не е съобщено официално, но сериозно се спряга името на Илиан Кустев. Шеф Петър Михалчев е любимо лице от кулинарните формати, но едва ли ще бъде поканен. Той се раздели с Би Ти Ви с изненадващо напускане преди няколко години, намеквайки, че е бил „черноработник” в „Мастършеф”, докато „други” са били звезди. Вероятно е визирал колежката си Силвена Роу. Оттогава се е появявал само в Нова телевизия.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    4 3 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    15:24 12.10.2025

  • 2 Механик

    8 0 Отговор
    Представете си, че комшията си е оставил торбата с отпадъците пред вратата, за да може по-късно да вземе и да я изхвърли. А сега си представете, че д окато комшията си обува обувките зад вратата и вие се възползвате от ситуацията и "откраднете" нещо от комшийската торба..
    А сега ми кажете, какво всъщност сте откраднали?
    Та и тия така.

    Коментиран от #4

    15:33 12.10.2025

  • 3 кастроли

    1 0 Отговор
    За кражба обикновенно се прави :"Кол дъ полис!".

    16:03 12.10.2025

  • 4 Кой

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Много добро ти е сравнението,но не и в този случай .Тоя Чоткин никога не е бил част от екипа на нова тв.,още по - малко някакво ,,знаково лице" Беше участник в един сезон,взе наградата и толкова.

    16:25 12.10.2025

  • 5 Цвете

    2 0 Отговор
    А ЗАЩО НЕ СЕ ПРЕБОРЯТ ЗА НОВ ШЕФ НА НОВИНИТЕ ИМ ,ЗАЩОТО СА В ОКАЯНО ПОЛОЖЕНИЕ. КЪСИ, КРАТКИ И ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ПОВТАРЯЩИ СТАРИ НЕЩА. ДОСТА ЗАПАДНАХА ,ЕЛЕ С " ЕРГЕНЪТ " .ТРАГИЧНА ТРАГЕДИЯ .НОВИ МОМЧЕТА, ЖЕНИТЕ С БОТОКС И ГОЛЯМ РЕЗИЛ.ДОСТА ОГРАНИЧЕНИ В ИСКАЗА СИ.ДЪНОТО Е ХОРА. ЖАЛКИ СТАНАХТЕ. 🎃🐖😂

    16:31 12.10.2025