От януари 2026 г. тръгва нова телевизия с популярни водещи

20 Декември, 2025 13:42 1 845 9

Ще водят Наталия Гуркова и Наско Лазаров

От януари 2026 г. тръгва нова телевизия с популярни водещи - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Глобалният проект Destinations TV – нов международен канал с потенциална аудитория над 240 милиона зрители – е изцяло родна продукция, изградена с едни от най-модерните технологии в света, включително иновации, свързвани с разработките на Илон Мъск, пише marica.bg.

Каналът стартира през януари 2026 г. и ще се разпространява в повече от 150 държави в Африка, Азия, Европа, Дубай и Турция.

Първите епизоди - в Занзибар

Първите епизоди отвеждат зрителите в Занзибар, а след това — в Тасос и Крит. Красивата Наталия Гуркова и Атанас Лазаров представят гръцкия остров Тасос чрез четири авторски епизода, посветени на местната култура, изкуство и кулинария.

Особен акцент е поставен върху България – природните ѝ чудеса, традициите и непознатите истории. В програмата са включени над 30 епизода "Природа.БГ" с автор Кристиян Николов, които показват за първи път пред международна аудитория кадри от Рила, Родопите, Пирин, Стара планина, пещери, езера, манастири и скрити локации, недостъпни за масовия турист.

Сред ранните емблематични епизоди е възстановка на древния обичай „Къна“ от село Лъжница, Гоцеделчевско — сватбата на Айфер и Рамзи Хаджи, на която присъстват гости от Ню Йорк, Калифорния и Лос Анджелис.

Обичаи и традиции

"1000 души станаха свидетели на обичая — много истински, много прочувствен. 40 момчета държаха запалени факли, а 40 момичета танцуваха около младоженците", разказва продуцентът Атанас Лазаров.

Телевизията ще представя не само документални продукции, но и авторския формат „Дестинации с Атанас Лазаров“, в който актьори, певци, шеф-готвачи, обществени личности и инфлуенсъри разказват света през собствения си поглед. Форматът съчетава културен туризъм, гастрономия, мода, изкуство, човешки истории, световни фестивали и wellness дестинации.

Destinations TV ще бъде достъпна чрез сателит, FAST TV, OTT платформи, както и в YouTube, Instagram и LinkedIn. В България каналът ще се разпространява от A1, Vivacom и Yettel.

Зад проекта стоят Максим Заеков, Пламен Петров, Емил Трандев, Георги Пицин, Антон Михалев, Иван Илиев и Пламен Иванов. Творческото ръководство е поверено на Пейо Пеев с участието на Галя Георгиева.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 изхвърлил съм

    5 1 Отговор
    всички телевизори от вкъщи

    13:50 20.12.2025

  • 2 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Навата ТВ е за велосипедисти

    Коментиран от #9

    14:07 20.12.2025

  • 3 плевен

    5 0 Отговор
    И пак не разбрах, кой толкова ме обича, за да финансира канала? Дайте име. Все ще намерят начен да увреждат съзнанието на децата ни. Безплатното сирене е само в к.......

    14:12 20.12.2025

  • 4 С това да се покажем пред света

    2 0 Отговор
    Сред ранните емблематични епизоди е възстановка на древния обичай „Къна“ от село Лъжница, Гоцеделчевско — сватбата на Айфер и Рамзи Хаджи

    14:12 20.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 С това да се покажем пред света

    5 0 Отговор
    Щели да ни показват Тасос, Крит, Занзибар и още дестинации. Че в ютуб има хиляди видеа за всички тези места. Сигурен съм, че много от тях ще са много по-интересни от това, което ще предложи тази тв.

    14:22 20.12.2025

  • 7 Кой

    3 0 Отговор
    разпореди, това безобразие? Къде е Димо, къде е автомобила му, къде?

    14:32 20.12.2025

  • 8 ха ха Хо

    4 0 Отговор
    Абсолютно тъпо и излишно начинание.С удоволствие ще припусна особено с водещ чалгарски пиар и мутромиска.

    14:33 20.12.2025

  • 9 По-скоро

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    за тротинеткаджии. Винаги са били такива.

    14:41 20.12.2025