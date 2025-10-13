Новини
Рецепта на деня: Пилешки сарми с китайско зеле
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Пилешки сарми с китайско зеле

13 Октомври, 2025 10:05 423 5

Комбинация между леко сладък и солен вкус, хрупкави зелеви листа и нежна плънка

Рецепта на деня: Пилешки сарми с китайско зеле - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 1 бр. пилешки гърди;
  • 3 бр. картофи;
  • 150 г сирене (настъргано);
  • 200 г консервирани ананаси (добре отцедени);
  • 2 с.л. майонеза;
  • 2 с.л. заквасена сметана;
  • 2 скилидки чесън;
  • 1 глава китайско зеле;
  • 4 бр. яйца;
  • ½ ч.л. сол;
  • Олио за пържене.

Начин на приготвяне:

Накиснете пилешките гърди в подсолена вода за 12 часа. Подсушете, намажете с олио и изпечете на 180°C за 30–35 минути.

Нарежете охладеното месо, сварените картофи и ананаса на кубчета. Смесете с настърганото сирене, майонезата, заквасената сметана и пресования чесън.

Отделете внимателно зелевите листа, потопете в разбитите яйца със сол и ги запържете до златисто.

Сглобяване на сармите: Сложете по лъжица от плънката в центъра на всеки лист, навийте стегнато и отрежете краищата за елегантен вид.

Сервирайте сармите върху голямо плато, гарнирани с лентички морков и свеж копър. Допълнете с чеснов сос или дип със заквасена сметана. Перфектни са и като тапас към чаша пенливо вино, пише flagman.bg.


