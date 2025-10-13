Рецепта на деня: Пилешки сарми с китайско зеле

Необходими продукти:

1 бр. пилешки гърди;

3 бр. картофи;

150 г сирене (настъргано);

200 г консервирани ананаси (добре отцедени);

2 с.л. майонеза;

2 с.л. заквасена сметана;

2 скилидки чесън;

1 глава китайско зеле;

4 бр. яйца;

½ ч.л. сол;

Олио за пържене.

Начин на приготвяне:

Накиснете пилешките гърди в подсолена вода за 12 часа. Подсушете, намажете с олио и изпечете на 180°C за 30–35 минути.

Нарежете охладеното месо, сварените картофи и ананаса на кубчета. Смесете с настърганото сирене, майонезата, заквасената сметана и пресования чесън.

Отделете внимателно зелевите листа, потопете в разбитите яйца със сол и ги запържете до златисто.

Сглобяване на сармите: Сложете по лъжица от плънката в центъра на всеки лист, навийте стегнато и отрежете краищата за елегантен вид.

Сервирайте сармите върху голямо плато, гарнирани с лентички морков и свеж копър. Допълнете с чеснов сос или дип със заквасена сметана. Перфектни са и като тапас към чаша пенливо вино, пише flagman.bg.