Рецепта на деня: Пилешки сарми с китайско зеле

Необходими продукти:
- 1 бр. пилешки гърди;
- 3 бр. картофи;
- 150 г сирене (настъргано);
- 200 г консервирани ананаси (добре отцедени);
- 2 с.л. майонеза;
- 2 с.л. заквасена сметана;
- 2 скилидки чесън;
- 1 глава китайско зеле;
- 4 бр. яйца;
- ½ ч.л. сол;
- Олио за пържене.
Начин на приготвяне:
Накиснете пилешките гърди в подсолена вода за 12 часа. Подсушете, намажете с олио и изпечете на 180°C за 30–35 минути.
Нарежете охладеното месо, сварените картофи и ананаса на кубчета. Смесете с настърганото сирене, майонезата, заквасената сметана и пресования чесън.
Отделете внимателно зелевите листа, потопете в разбитите яйца със сол и ги запържете до златисто.
Сглобяване на сармите: Сложете по лъжица от плънката в центъра на всеки лист, навийте стегнато и отрежете краищата за елегантен вид.
Сервирайте сармите върху голямо плато, гарнирани с лентички морков и свеж копър. Допълнете с чеснов сос или дип със заквасена сметана. Перфектни са и като тапас към чаша пенливо вино, пише flagman.bg.
