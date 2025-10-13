Новини
Убиха в затвора бившия вокалист на LOSTPROPHETS Иън Уоткинс

Убиха в затвора бившия вокалист на LOSTPROPHETS Иън Уоткинс

13 Октомври, 2025 10:40

Двама души са заподозрени за убийството и арестувани

Убиха в затвора бившия вокалист на LOSTPROPHETS Иън Уоткинс - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившият вокалист на LOSTPROPHETS Иън Уоткинс, който получи 35-годишна присъда за педофилия през 2013-а, е бил убит след нападение срещу него в затвора в Уейкфилд, Западен Йоркшир на 11 октомври, съобщава werock.bg.

Според свидетелства на очевидци, след сутрешното отключване на килиите гърлото на Watkins е било прерязано. Нападателят е засегнал сънната му артерия и Иън е починал от кръвозагуба, въпреки че наблизо е имало надзиратели, които са се опитали да окажат първа помощ. В затвора, който е с максимална сигурност, веднага е била вдигната тревога и всички осъдени са били прибрани в килиите им. Пристигнали са полиция и спешна помощ.

Инцидентът се е случил около 9:40 ч. сутринта местно време. През август преди две години Watkins бе обект на друго нападение, при което беше пребит и намушкан във врата с остър предмет, но не смъртоносно.

През 2013-а той се призна за виновен в редица педофилски деяния, записани на видео и извършени в съучастие с майките на малки деца, които се оказаха фенки на LOSTPROPHETS. Групата се разпадна през същата година още преди делото срещу фронтмена да приключи.

По-късно стана ясно, че двама души са заподозрени за убийството и арестувани.

Източник: www.werock.bg


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 добре де

    12 3 Отговор
    и кой в България го интересува това?

    10:52 13.10.2025

  • 2 Е гати боклука е тоя

    15 0 Отговор
    Без думи

    10:52 13.10.2025

  • 3 Правилно

    14 0 Отговор
    Педофилията се наказва със смърт.

    10:58 13.10.2025

  • 4 Читател

    5 0 Отговор
    Накратко - Великобритания .

    10:58 13.10.2025

  • 5 Така и трябва

    12 0 Отговор
    Когато мозъка е болен, тялото функционира неправилно. Лечението е само едно…излекуван е вече.

    11:00 13.10.2025

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 0 Отговор
    Това заслужават педофилите и изобщо всякакви изнасилвачи...

    11:01 13.10.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 0 Отговор
    Арестувани в затвора !!!

    Нон сенс за мисири и мисирки с гугъл транслейт и без капка мисъл !

    11:01 13.10.2025

  • 8 Правилното заглавие е

    9 0 Отговор
    Педофил бе убит в затвора. Точка.

    11:01 13.10.2025

  • 9 Християнин

    1 1 Отговор
    Нека да запознаем хората с истинската история. Исус Христос е разпънат от юдеите в Израел без никаква причина. Единствената причина е ,че Исус е имал божествена дарба.

    11:10 13.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пророк

    0 0 Отговор
    А Николай Ачов следващата му професия е да проверява стикерите в градската мобилност, амин дай боже ✝️🤭

    11:15 13.10.2025

  • 12 Коста

    2 0 Отговор
    Браво!

    11:42 13.10.2025