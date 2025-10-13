Убиха в затвора бившия вокалист на LOSTPROPHETS Иън Уоткинс

Бившият вокалист на LOSTPROPHETS Иън Уоткинс, който получи 35-годишна присъда за педофилия през 2013-а, е бил убит след нападение срещу него в затвора в Уейкфилд, Западен Йоркшир на 11 октомври, съобщава werock.bg.

Според свидетелства на очевидци, след сутрешното отключване на килиите гърлото на Watkins е било прерязано. Нападателят е засегнал сънната му артерия и Иън е починал от кръвозагуба, въпреки че наблизо е имало надзиратели, които са се опитали да окажат първа помощ. В затвора, който е с максимална сигурност, веднага е била вдигната тревога и всички осъдени са били прибрани в килиите им. Пристигнали са полиция и спешна помощ.

Инцидентът се е случил около 9:40 ч. сутринта местно време. През август преди две години Watkins бе обект на друго нападение, при което беше пребит и намушкан във врата с остър предмет, но не смъртоносно.

През 2013-а той се призна за виновен в редица педофилски деяния, записани на видео и извършени в съучастие с майките на малки деца, които се оказаха фенки на LOSTPROPHETS. Групата се разпадна през същата година още преди делото срещу фронтмена да приключи.

По-късно стана ясно, че двама души са заподозрени за убийството и арестувани.

