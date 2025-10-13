Убиха в затвора бившия вокалист на LOSTPROPHETS Иън Уоткинс

Бившият вокалист на LOSTPROPHETS Иън Уоткинс, който получи 35-годишна присъда за педофилия през 2013-а, е бил убит след нападение срещу него в затвора в Уейкфилд, Западен Йоркшир на 11 октомври, съобщава werock.bg.
Според свидетелства на очевидци, след сутрешното отключване на килиите гърлото на Watkins е било прерязано. Нападателят е засегнал сънната му артерия и Иън е починал от кръвозагуба, въпреки че наблизо е имало надзиратели, които са се опитали да окажат първа помощ. В затвора, който е с максимална сигурност, веднага е била вдигната тревога и всички осъдени са били прибрани в килиите им. Пристигнали са полиция и спешна помощ.
Инцидентът се е случил около 9:40 ч. сутринта местно време. През август преди две години Watkins бе обект на друго нападение, при което беше пребит и намушкан във врата с остър предмет, но не смъртоносно.
През 2013-а той се призна за виновен в редица педофилски деяния, записани на видео и извършени в съучастие с майките на малки деца, които се оказаха фенки на LOSTPROPHETS. Групата се разпадна през същата година още преди делото срещу фронтмена да приключи.
По-късно стана ясно, че двама души са заподозрени за убийството и арестувани.
Източник: www.werock.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 добре де
10:52 13.10.2025
2 Е гати боклука е тоя
10:52 13.10.2025
3 Правилно
10:58 13.10.2025
4 Читател
10:58 13.10.2025
5 Така и трябва
11:00 13.10.2025
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
11:01 13.10.2025
7 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Нон сенс за мисири и мисирки с гугъл транслейт и без капка мисъл !
11:01 13.10.2025
8 Правилното заглавие е
11:01 13.10.2025
9 Християнин
11:10 13.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пророк
11:15 13.10.2025
12 Коста
11:42 13.10.2025