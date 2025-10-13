Новини
Азис разпали музикален скандал: Че останаха ли поп певци, никой не може да бие поп фолка (ВИДЕО)

13 Октомври, 2025

Краля на поп фолка твърди, че дори не се сеща за работещи поп певци в страната

Азис разпали музикален скандал: Че останаха ли поп певци, никой не може да бие поп фолка (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Грандиозен скандал разпали Азис с едно от последните си интервюта. В музикалните среди у нас отново избухна напрежение заради изказване на поп фолк звездата в подкаст, в който певецът бе попитан дали знае, че „никой не може да бие поп певците по хонорари“, пише Хот Арена.

Азис изненадано реагира: „Поп певците ли? А не поп-фолк? Че те останаха ли поп певци? Аз не зная някой да работи... Не се сещам. Поне нямам идея защо ме питаш за хонорарите, но смятам, че всичко е в кръга на нормалното.“

Крайното му изказване веднага активизира представители на поп и естрадата у нас, които го разкритикуваха тежко, а последва и припомняме кои са най-големите изпълнители у нас, които не само, че пълнят цели зали, но и държат и най-високите хонорари.

Тони Димитрова коментира остро: „Голям разбирач! Нито авторка песен, всичко е взето от комшиите. Това е срам! А за закупените гледания изобщо да не говорим.“

DJ Dian Solo от Deep Zone също се възмути: „Крайно неуважително и гнусно интервю. Гледах го, но не издържах до края. С леко високомерие и самодоволство обяснява, че нямало друга сцена освен поп-фолка. Кринч! Не знам дали има други изпълнители, но негледанията на неговите клипове са много повече от гледанията.“

В дискусията се включи и Атанас Боев, съосновател на Ticket.bg, който сподели конкретна статистика:

„Само за този господин ще дам една кратка статистика за последните 4 години:
Продадени билети за концерти на Любо Киров, Миро, Д2, БТР, Мария Илиева и други поп, рок и не само изпълнители - над 200 000 бр. на средна цена доста над 18лв.
Тази статистика е само на Артвент и не обхваща Лили Иванова, Васил Найденов, Веселин Маринов и десетки други Български изпълнители.
Давам ги не за да сравнявам поп-фолка с поп, рок, джаз или друг тип музика а за да покажа, че има една друга България и един народ, който ме кара да си мисля, че има надежда и това да си гей не е лошо, но да си индивид, който не уважава колегите си, не уважава дори собствената си публика. Когато ценностите са JUST LOVE BY ALPHAWIN, типа на музика и звучене няма никакво значение!“.

Към видеото бяха оставени стотици коментари, подчертаващи и успехите на родните поп звезди само от последната година. Молец, Дара и Михаела Филева бяха артистите избрани съответно да подгряват на някои от най-големите световни поп икони, които посетиха България - Енрике Иглесиас, Роби Уилямс и Ед Шийрън.


  • 1 Прав е славея

    6 4 Отговор
    То цялата нация почерня, рапъри и чалгари. Само бате Веско Потния и то ако физкултурника организира някой банкет.

    13:01 13.10.2025

  • 2 честен ционист

    8 9 Отговор
    Опростачването на народа започна с популяризирането на чалгата, до степен, до която днес един чалгаджия има амбицията даже да стане диктатор, както навремето един набеден художник запали машината на войната, а един второстепенен кумик заличи цяла държава. Затова хората на искуството са вредни, докопали се веднъж до властта, и само глупак би им гласува доверие, да му определят съдбата.

    Коментиран от #6

    13:03 13.10.2025

  • 3 Нагличко се е

    1 5 Отговор
    Изказал Азис, НО, харесва ни или не неговата музика, сексуалност или външен вид, трябва да признаем, че той е единствената българска поп музикална мега звезда! Да, да - мега! Можете да чуете песните му и в Корея и в Индия, и в Дубай. И хората го знаят по име! Скоро гледах клип от Октоберфест - огромна международна публика танцуваше на песните му

    Коментиран от #8, #9, #15

    13:08 13.10.2025

  • 4 провинциалист

    5 0 Отговор
    Не е важно дали има кой да бие попфолка, а дали има кой да бие азис.

    13:08 13.10.2025

  • 5 Истината

    6 2 Отговор
    Веригата е следната - Комунисти - мутри - чалга - корупция и повсемстен упадък - бедност
    И после пак цикълът се повтаря. Счупете цикъла.

    Коментиран от #10

    13:11 13.10.2025

  • 6 Дядо Гъдю

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Комик синко, "кумик" няма такава дума. Марш в първи клас.

    13:11 13.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нагличко се е":

    "той е единствената българска поп музикална мега звезда" - ама той и за манекен става, за мега манекен! Идеален е за рекламно лице на испанската мега модна фирма M-A-N-G-O (незнайно защо ме цензурират автоматично).

    13:14 13.10.2025

  • 10 провинциалист

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    Веригата е почти такава. Коригирам: османски азиатско-блатен нашественик - еничари - чорбаджии - пребоядисани чорбаджии-псевдокомунисти - мутри и т.н.

    13:16 13.10.2025

  • 11 Санчето Армутлиева

    0 1 Отговор
    По принцип не е прав.Вглобален мащаб най - добре платени са поп певците.Спомням си, че преди дни Тимбаленд пя на вечеринка за 500 хиляди долара.Но за България е напълно прав.Окей , изкарали са от концерти някои поп изпълнители 400 - 500 хиляди лева , но имаше преди време една статистика колко изкарва Азис от участия и сумата беше за милиони. Излиза , че у нас най- платени са фолкаджийте , колкото и да не ни се харесва.

    Коментиран от #13, #16

    13:26 13.10.2025

  • 12 665

    1 3 Отговор
    хаха как са се възпалили "добрите" певци.
    Не слушам чалгия, но връзкарчетата ,набедени за поп и рок звезди са по противни.

    13:26 13.10.2025

  • 13 665

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "Санчето Армутлиева":

    В България поп певците са точно Азис и подобните му. Не случайно се нарича попфолк . Поп=популярен, нещо харесвано от мнозинството.

    Коментиран от #17

    13:32 13.10.2025

  • 14 Иван

    1 1 Отговор
    Кой е този Азис да не е турчин и само да си види феновете.

    13:38 13.10.2025

  • 15 Идън

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нагличко се е":

    Чалгата няма нищо общо с поп музиката. Още по- малко с българския фолклор и традиции.Поп фолк е ,,Притури се планината,,- Стефка Съботинова- новата и версия,,, Гълъбо,,-Миро,,,Ветрове,,-Л. Иванова и др.Чалгата е музиката на простолюдието и затова няма Грами за чалга.Баба ми използваше една дума за подобни неща като чалгата-,,сбироток,,- т. е. нещо некачествено и нестойностно.

    13:43 13.10.2025

  • 16 Санче ма

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Санчето Армутлиева":

    Тимбо не е поп певец.

    13:50 13.10.2025

  • 17 555

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "665":

    Спор няма! Про.ста.ците са мнозинство!

    14:01 13.10.2025

  • 18 Цензура трябва да има

    0 0 Отговор
    Ча.лга. пУУУмията трябва да бъде забранена със закон!! И да се лежи в затвора!Ефективно! Или тежък каторжен труд!

    14:05 13.10.2025

  • 19 Щом

    1 0 Отговор
    Чалгаропитеците стават толко арогантни
    Значи работата отива на много зле

    14:12 13.10.2025