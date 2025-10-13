Азис разпали музикален скандал: Че останаха ли поп певци, никой не може да бие поп фолка (ВИДЕО)

Грандиозен скандал разпали Азис с едно от последните си интервюта. В музикалните среди у нас отново избухна напрежение заради изказване на поп фолк звездата в подкаст, в който певецът бе попитан дали знае, че „никой не може да бие поп певците по хонорари“, пише Хот Арена.

Азис изненадано реагира: „Поп певците ли? А не поп-фолк? Че те останаха ли поп певци? Аз не зная някой да работи... Не се сещам. Поне нямам идея защо ме питаш за хонорарите, но смятам, че всичко е в кръга на нормалното.“

Крайното му изказване веднага активизира представители на поп и естрадата у нас, които го разкритикуваха тежко, а последва и припомняме кои са най-големите изпълнители у нас, които не само, че пълнят цели зали, но и държат и най-високите хонорари.

Тони Димитрова коментира остро: „Голям разбирач! Нито авторка песен, всичко е взето от комшиите. Това е срам! А за закупените гледания изобщо да не говорим.“

DJ Dian Solo от Deep Zone също се възмути: „Крайно неуважително и гнусно интервю. Гледах го, но не издържах до края. С леко високомерие и самодоволство обяснява, че нямало друга сцена освен поп-фолка. Кринч! Не знам дали има други изпълнители, но негледанията на неговите клипове са много повече от гледанията.“

В дискусията се включи и Атанас Боев, съосновател на Ticket.bg, който сподели конкретна статистика:

„Само за този господин ще дам една кратка статистика за последните 4 години:

Продадени билети за концерти на Любо Киров, Миро, Д2, БТР, Мария Илиева и други поп, рок и не само изпълнители - над 200 000 бр. на средна цена доста над 18лв.

Тази статистика е само на Артвент и не обхваща Лили Иванова, Васил Найденов, Веселин Маринов и десетки други Български изпълнители.

Давам ги не за да сравнявам поп-фолка с поп, рок, джаз или друг тип музика а за да покажа, че има една друга България и един народ, който ме кара да си мисля, че има надежда и това да си гей не е лошо, но да си индивид, който не уважава колегите си, не уважава дори собствената си публика. Когато ценностите са JUST LOVE BY ALPHAWIN, типа на музика и звучене няма никакво значение!“.

Към видеото бяха оставени стотици коментари, подчертаващи и успехите на родните поп звезди само от последната година. Молец, Дара и Михаела Филева бяха артистите избрани съответно да подгряват на някои от най-големите световни поп икони, които посетиха България - Енрике Иглесиас, Роби Уилямс и Ед Шийрън.