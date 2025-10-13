Азис разпали музикален скандал: Че останаха ли поп певци, никой не може да бие поп фолка (ВИДЕО)

Грандиозен скандал разпали Азис с едно от последните си интервюта. В музикалните среди у нас отново избухна напрежение заради изказване на поп фолк звездата в подкаст, в който певецът бе попитан дали знае, че „никой не може да бие поп певците по хонорари“, пише Хот Арена.
Азис изненадано реагира: „Поп певците ли? А не поп-фолк? Че те останаха ли поп певци? Аз не зная някой да работи... Не се сещам. Поне нямам идея защо ме питаш за хонорарите, но смятам, че всичко е в кръга на нормалното.“
Крайното му изказване веднага активизира представители на поп и естрадата у нас, които го разкритикуваха тежко, а последва и припомняме кои са най-големите изпълнители у нас, които не само, че пълнят цели зали, но и държат и най-високите хонорари.
Тони Димитрова коментира остро: „Голям разбирач! Нито авторка песен, всичко е взето от комшиите. Това е срам! А за закупените гледания изобщо да не говорим.“
DJ Dian Solo от Deep Zone също се възмути: „Крайно неуважително и гнусно интервю. Гледах го, но не издържах до края. С леко високомерие и самодоволство обяснява, че нямало друга сцена освен поп-фолка. Кринч! Не знам дали има други изпълнители, но негледанията на неговите клипове са много повече от гледанията.“
В дискусията се включи и Атанас Боев, съосновател на Ticket.bg, който сподели конкретна статистика:
„Само за този господин ще дам една кратка статистика за последните 4 години:
Продадени билети за концерти на Любо Киров, Миро, Д2, БТР, Мария Илиева и други поп, рок и не само изпълнители - над 200 000 бр. на средна цена доста над 18лв.
Тази статистика е само на Артвент и не обхваща Лили Иванова, Васил Найденов, Веселин Маринов и десетки други Български изпълнители.
Давам ги не за да сравнявам поп-фолка с поп, рок, джаз или друг тип музика а за да покажа, че има една друга България и един народ, който ме кара да си мисля, че има надежда и това да си гей не е лошо, но да си индивид, който не уважава колегите си, не уважава дори собствената си публика. Когато ценностите са JUST LOVE BY ALPHAWIN, типа на музика и звучене няма никакво значение!“.
Към видеото бяха оставени стотици коментари, подчертаващи и успехите на родните поп звезди само от последната година. Молец, Дара и Михаела Филева бяха артистите избрани съответно да подгряват на някои от най-големите световни поп икони, които посетиха България - Енрике Иглесиас, Роби Уилямс и Ед Шийрън.
1 Прав е славея
13:01 13.10.2025
2 честен ционист
Коментиран от #6
13:03 13.10.2025
3 Нагличко се е
Коментиран от #8, #9, #15
13:08 13.10.2025
4 провинциалист
13:08 13.10.2025
5 Истината
И после пак цикълът се повтаря. Счупете цикъла.
Коментиран от #10
13:11 13.10.2025
6 Дядо Гъдю
До коментар #2 от "честен ционист":Комик синко, "кумик" няма такава дума. Марш в първи клас.
13:11 13.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 провинциалист
До коментар #3 от "Нагличко се е":"той е единствената българска поп музикална мега звезда" - ама той и за манекен става, за мега манекен! Идеален е за рекламно лице на испанската мега модна фирма M-A-N-G-O (незнайно защо ме цензурират автоматично).
13:14 13.10.2025
10 провинциалист
До коментар #5 от "Истината":Веригата е почти такава. Коригирам: османски азиатско-блатен нашественик - еничари - чорбаджии - пребоядисани чорбаджии-псевдокомунисти - мутри и т.н.
13:16 13.10.2025
11 Санчето Армутлиева
Коментиран от #13, #16
13:26 13.10.2025
12 665
Не слушам чалгия, но връзкарчетата ,набедени за поп и рок звезди са по противни.
13:26 13.10.2025
13 665
До коментар #11 от "Санчето Армутлиева":В България поп певците са точно Азис и подобните му. Не случайно се нарича попфолк . Поп=популярен, нещо харесвано от мнозинството.
Коментиран от #17
13:32 13.10.2025
14 Иван
13:38 13.10.2025
15 Идън
До коментар #3 от "Нагличко се е":Чалгата няма нищо общо с поп музиката. Още по- малко с българския фолклор и традиции.Поп фолк е ,,Притури се планината,,- Стефка Съботинова- новата и версия,,, Гълъбо,,-Миро,,,Ветрове,,-Л. Иванова и др.Чалгата е музиката на простолюдието и затова няма Грами за чалга.Баба ми използваше една дума за подобни неща като чалгата-,,сбироток,,- т. е. нещо некачествено и нестойностно.
13:43 13.10.2025
16 Санче ма
До коментар #11 от "Санчето Армутлиева":Тимбо не е поп певец.
13:50 13.10.2025
17 555
До коментар #13 от "665":Спор няма! Про.ста.ците са мнозинство!
14:01 13.10.2025
18 Цензура трябва да има
14:05 13.10.2025
19 Щом
Значи работата отива на много зле
14:12 13.10.2025