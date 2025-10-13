Мощна магнитна буря ни връхлита днес

Земята днес е под въздействието на силна магнитна буря с индекс Kp 5.6, показват данни от сайта Meteo Agent и американската агенция NOAA. Това е буря от среден до силен клас, способна да предизвика временни смущения в комуникациите и електронните системи.

Причината е слънчево изригване от клас M1, регистрирано на 13 октомври от сателитите на NASA. Изригването е било съпроводено от коронално изхвърляне на маса — поток от заредени частици, които достигнаха Земята и нарушиха магнитното ѝ поле.

Според учените бурята може да причини смущения в GPS сигналите, радиовръзките и интернет комуникациите, а в някои северни райони може да се появят и полярни сияния.

„Изригванията от клас M са втори по сила след X-класа, но при определени условия могат да повлияят осезаемо на магнитосферата и технологиите на Земята,“ обясни астрономът д-р Павел Вълчев от БАН.

Магнитните бури могат да се отразят и на човешкото здраве — особено при хора, страдащи от сърдечно-съдови или нервни заболявания. Възможни симптоми са главоболие, безсъние, умора и колебания в кръвното налягане. Експертите препоръчват да се пие повече вода, да се избягва стресът и да не се прекалява с кофеин или алкохол.

Според прогнозите на ESA, бурята ще отслабне до края на деня, но високата слънчева активност ще продължи и през следващите седмици, тъй като Слънцето е в пика на своя 11-годишен цикъл.

„Подобни явления ще стават по-чести до 2025–2026 г., така че е важно да сме подготвени,“ добавя д-р Вълчев.