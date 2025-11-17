Днес отново ни връхлита силна магнитна буря

Земята отново попада под въздействието на повишена слънчева активност на 17 ноември, показват данни от специализирани научни наблюдения, включително тези на платформата Meteo Agent. Според последните измервания се очаква геомагнитно смущение с Kp индекс 5 – ниво, което попада в категорията на умерените бури и се свързва със слънчево изригване от клас C7.

Подобни явления бяха регистрирани почти ежедневно през изминалата седмица, като експертите отбелязват, че в момента се наблюдава активен период в 25-ия слънчев цикъл. Умерените геомагнитни бури са често срещани, но засягат различни групи от населението по специфичен начин.

При децата се отчита по-силна чувствителност към промени в магнитното поле. Специалисти свързват смущенията в магнитосферата с липса на апетит, раздразнителност, плач, тревожност, затруднено заспиване и понижен синтез на мелатонин – хормон, ключов за регулиране на съня. Отделно се наблюдават случаи на обостряне на инфекции и нарушения в сърдечния ритъм.

Възрастните също могат да проявят реакция към геомагнитните промени. Сред честите оплаквания са главоболие, мигренозни пристъпи, болки в ставите, втрисане, лесна умора, усещане за тежест или дискомфорт в областта на гръдния кош и засилени симптоми на хронични заболявания. При хора с хипертония рисковете са по-високи – покачването на кръвното налягане и ускореният пулс увеличават вероятността от сърдечносъдови инциденти, особено при пациенти с дългогодишни, недостатъчно контролирани заболявания.

Лекарите напомнят, че по време на геомагнитни смущения организмът може да реагира с рязко повишаване на нивата на стресовите хормони – кортизол и адреналин. Това води до свиване на кръвоносните съдове, промени в кръвното налягане и по-лесно проявяване на емоционална нестабилност.

Специалистите подчертават, че макар умерените магнитни бури рядко да представляват сериозен риск за здравето, е важно хората от уязвими групи – включително пациенти със сърдечносъдови заболявания, деца и лица с хронични здравословни проблеми – да следят състоянието си и да избягват допълнителни физически и емоционални натоварвания в такива дни.