Рецепта на деня: Спагети с песто от броколи

Необходими продукти:
За пестото:
- броколи - 90 г;
- кедрови ядки - 30 г;
- пресен босилек - 20 г;
- чесън - 2 - 3 скилидки;
- зехтин - 4 с.л. (60 мл);
- сол и черен пипер на вкус.
За спагетите и гарнитурите:
- спагети - 300 г;
- зехтин - 2 с.л.;
- шалот - 1 бр.;
- лимонова кора - 2 ч.л.;
- чесън - 1 скилидка;
- броколи - 200 г;
- чери домати - 10 - 12 бр.;
- пресен босилек - 5 - 6 листа;
- лимонов сок - 1 ч.л.;
- кедрови ядки - 30 г за гарниране;
- сол - на вкус.
Начин на приготвяне:
Изплакнете и начупете главата броколи на розички. Отделете едната част броколито за пестото, а останалите изсипете върху тава за печене. Поръсете с една супена лъжица зехтин, сол и черен пипер на вкус.
Загрейте фурната на 200 градуса. Печете ги за 15 минути и ги оставете настрана.
Кипнете голяма тенджера с вода и напълнете купа със студена вода и кубчета лед.
Добавете останалите броколи, които сте отделили, към врящата вода и гответе 30 секунди.
След това ги прехвърлете в купата с лед, за да спрете варенето.
Оставете водата да заври отново, добавете сол на вкус и след това сварете пастата според указанията на опаковката (моята беше около 9 минути за паста ал денте).
След като се сготви, отцедете (като запазите половин чаша вода от пастата) и оставете настрана.
Междувременно се заемаме с приготвянето на пестото. Загрявате тиган и запечете кедровите ядки на среден огън за около 1-2 минути, докато станат златисти и препечени.
Отделете две супени лъжици за гарниране.
Добавете чаша бланширани броколи, босилека, 2-3 скилидки чесън и препечените кедрови ядки в кухненския робот. Пасирайте, докато получите груба смес.
След това добавете зехтина, за да се емулгира до гладка (но донякъде на едри парченца) консистенция. Накрая добавете сол на вкус и оставете настрана.
В голям тиган добавете 1 с.л. зехтин и загрейте на среден огън. Добавете ситно нарязания шалот и го запържете за минута. След това добавете прясната лимонова кора и смляната скилидка чесън и запържете за 30-40 секунди.
Добавете спагетите в тигана. След това добавете пестото от броколи, намалете котлона на слаб огън и разбъркайте. Добавете запазената вода от спагетите и разбъркайте добре.
Накрая добавете печените броколи, чери доматите, пресния босилек и кедровите ядки. Добавете една чаена лъжичка лимонов сок отгоре и спагетите са готови.
По желание добавете 250 г пълномаслена рикота в кухненския робот заедно с една чаена лъжичка лимонова кора и една чаена лъжичка лимонов сок и пулсирайте, докато сместа стане кремообразна и разбита. Сервирайте спагетите с хубава лъжица от тази разбита рикота, пише gotvach.bg.
