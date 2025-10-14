Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Спагети с песто от броколи
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Спагети с песто от броколи

14 Октомври, 2025 10:05 526 2

  • спагети-
  • песто-
  • броколи-
  • кедрови ядки-
  • какво да сготвя

Перфектни за бърза и елегантна вечеря

Рецепта на деня: Спагети с песто от броколи - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За пестото:

  • броколи - 90 г;
  • кедрови ядки - 30 г;
  • пресен босилек - 20 г;
  • чесън - 2 - 3 скилидки;
  • зехтин - 4 с.л. (60 мл);
  • сол и черен пипер на вкус.

За спагетите и гарнитурите:

  • спагети - 300 г;
  • зехтин - 2 с.л.;
  • шалот - 1 бр.;
  • лимонова кора - 2 ч.л.;
  • чесън - 1 скилидка;
  • броколи - 200 г;
  • чери домати - 10 - 12 бр.;
  • пресен босилек - 5 - 6 листа;
  • лимонов сок - 1 ч.л.;
  • кедрови ядки - 30 г за гарниране;
  • сол - на вкус.

Начин на приготвяне:

Изплакнете и начупете главата броколи на розички. Отделете едната част броколито за пестото, а останалите изсипете върху тава за печене. Поръсете с една супена лъжица зехтин, сол и черен пипер на вкус.

Загрейте фурната на 200 градуса. Печете ги за 15 минути и ги оставете настрана.

Кипнете голяма тенджера с вода и напълнете купа със студена вода и кубчета лед.

Добавете останалите броколи, които сте отделили, към врящата вода и гответе 30 секунди.

След това ги прехвърлете в купата с лед, за да спрете варенето.

Оставете водата да заври отново, добавете сол на вкус и след това сварете пастата според указанията на опаковката (моята беше около 9 минути за паста ал денте).

След като се сготви, отцедете (като запазите половин чаша вода от пастата) и оставете настрана.

Междувременно се заемаме с приготвянето на пестото. Загрявате тиган и запечете кедровите ядки на среден огън за около 1-2 минути, докато станат златисти и препечени.

Отделете две супени лъжици за гарниране.

Добавете чаша бланширани броколи, босилека, 2-3 скилидки чесън и препечените кедрови ядки в кухненския робот. Пасирайте, докато получите груба смес.

След това добавете зехтина, за да се емулгира до гладка (но донякъде на едри парченца) консистенция. Накрая добавете сол на вкус и оставете настрана.

В голям тиган добавете 1 с.л. зехтин и загрейте на среден огън. Добавете ситно нарязания шалот и го запържете за минута. След това добавете прясната лимонова кора и смляната скилидка чесън и запържете за 30-40 секунди.

Добавете спагетите в тигана. След това добавете пестото от броколи, намалете котлона на слаб огън и разбъркайте. Добавете запазената вода от спагетите и разбъркайте добре.

Накрая добавете печените броколи, чери доматите, пресния босилек и кедровите ядки. Добавете една чаена лъжичка лимонов сок отгоре и спагетите са готови.

По желание добавете 250 г пълномаслена рикота в кухненския робот заедно с една чаена лъжичка лимонова кора и една чаена лъжичка лимонов сок и пулсирайте, докато сместа стане кремообразна и разбита. Сервирайте спагетите с хубава лъжица от тази разбита рикота, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    1 0 Отговор
    Тоо...... ако изхвърлите на италианците пастата и пицата , ще останат без никакъв принос към кулинарията !!!

    Коментиран от #2

    10:09 14.10.2025

  • 2 Вярно

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Имат и някои мезета от меса и сирена, и две три супи. Останалото е както казвате.

    10:30 14.10.2025