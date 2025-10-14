Новини
Алек Болдуин за катастрофата: Разбих колата на жена ми! Засече ме боклукчийски камион, огромен като кит ВИДЕО

14 Октомври, 2025 06:02, обновена 14 Октомври, 2025 06:43

Актьори и брат му Стивън катастрофираха в Ню Йорк, след като Range Rover-ът им се е блъснал в дърво

Алек Болдуин за катастрофата: Разбих колата на жена ми! Засече ме боклукчийски камион, огромен като кит ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Актьорът Алек Болдуин е участвал в пътнотранспортно произшествие в Ню Йорк заедно с брат си Стивън, предаде TMZ.

Според съда инцидентът е станал в Ийст Хамптън, където Range Rover-ът, в който са били Болдуин, се е блъснал в дърво. Снимки от мястото на произшествието показват актьора, който говори до разбитото превозно средство.

Алек Болдуин сподели, че колата му е била отрязана от боклукчийски камион „с размерите на кит“. „За да избегна удара, се блъснах в голямо, дебело дърво и разбих колата на жена ми. Разбих колата на жена ми – и много съжалявам“, добави той.

Болдуин и брат му Стивън не са пострадали. Актьорът каза още, че скоро ще напусне Ню Йорк и ще отиде в Лос Анджелис, за да види жена си и децата си.

Болдуин беше обвинен в непредумишлено убийство във връзка с инцидент на снимачната площадка. Делото бе прекратено през юли 2024 г., когато съд в Ню Мексико прие аргументите на защитата, че прокурорите са укрили някои факти, които биха могли да бъдат свързани с инцидента.

Инцидентът със стрелбата на снимачната площадка на филма „Ръжда“ стана през октомври 2021 г. Единственият осъден през 2024 г. бе Хана Гутиерес-Рийд, която е работила като оръжеен техник на снимачната площадка. Съдът я призна за виновна в непредумишлено убийство и я осъди на 18 месеца затвор.


