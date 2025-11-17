Новини
Любопитно »
Нова холивудска двойка: Джон Траволта и Кристин Дейвис?

Нова холивудска двойка: Джон Траволта и Кристин Дейвис?

17 Ноември, 2025 14:58 1 371 8

  • актьори-
  • химия-
  • джон траволта-
  • кристин дейвис-
  • холивуд-
  • холивудски звезди-
  • холивудска двойка

Фенове отбелязват, че между актьорите има забележителна химия

Нова холивудска двойка: Джон Траволта и Кристин Дейвис? - 1
Кадър: Cash Out
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Холивудските актьори Джон Траволта и Кристин Дейвис привлякоха засилен медиен интерес по време на снимките на филма „Cash Out“, след като бяха наблюдавани да прекарват значително време заедно извън снимачната площадка. Двамата работят по продукцията от началото на есента, но публичните коментари се разшириха след появата на снимки и видеоматериали, показващи непринуденото им общуване между сцените.

По данни от екипа на филма, цитирани от американски медии, 60-годишната Дейвис изглежда видимо в добро настроение в компанията на 71-годишния Траволта. Източници посочват, че актрисата демонстрира „очевидна симпатия“ към своя колега, като двамата често се задържат заедно по време на обедните почивки и продължават репетиции след края на снимачния ден.

Папарашки кадри, заснети около локациите на продукцията, показват актьорите в приятелски разговор и в неформална обстановка след работа. Според наблюдатели от екипа поведението им е породило спекулации сред феновете в социалните мрежи за възможна по-близка връзка, макар доказателства за това да липсват.

И двамата актьори са известни с предпазливото си отношение към личния живот. Кристин Дейвис традиционно избягва медийно внимание извън професионалните си ангажименти, докато Джон Траволта поддържа сдържан публичен профил след смъртта на съпругата си Кели Престън през 2020 г.

До този момент нито Траволта, нито Дейвис са коментирали неофициалните информации. Всички появили се твърдения се основават на свидетелства от снимачния екип и на реакции в социалните платформи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Подхождат

    3 2 Отговор
    Си! Любовта идва когато си поиска!

    Коментиран от #5

    15:04 17.11.2025

  • 2 Напомнител

    6 1 Отговор
    Джон не беше ли двупосочен.

    Коментиран от #4

    15:09 17.11.2025

  • 3 Мюл

    3 1 Отговор
    Я, наш Киро!

    15:33 17.11.2025

  • 4 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Напомнител":

    ВДига ли самолета?

    15:39 17.11.2025

  • 5 Някоя си

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Подхождат":

    Друг път! Когато остареят няма любов, има привързаност, или нещо друго, но не и физическият огън!

    15:39 17.11.2025

  • 6 Похвално

    2 0 Отговор
    секс в трета възраст...

    15:46 17.11.2025

  • 7 немо

    0 0 Отговор
    "леко" дъртички ми идват и двамата...

    16:02 17.11.2025

  • 8 Тракиец 🇺🇦

    2 0 Отговор
    Този не беше ли пе-де-раст

    16:14 17.11.2025