Нова холивудска двойка: Джон Траволта и Кристин Дейвис?

Холивудските актьори Джон Траволта и Кристин Дейвис привлякоха засилен медиен интерес по време на снимките на филма „Cash Out“, след като бяха наблюдавани да прекарват значително време заедно извън снимачната площадка. Двамата работят по продукцията от началото на есента, но публичните коментари се разшириха след появата на снимки и видеоматериали, показващи непринуденото им общуване между сцените.

По данни от екипа на филма, цитирани от американски медии, 60-годишната Дейвис изглежда видимо в добро настроение в компанията на 71-годишния Траволта. Източници посочват, че актрисата демонстрира „очевидна симпатия“ към своя колега, като двамата често се задържат заедно по време на обедните почивки и продължават репетиции след края на снимачния ден.

Папарашки кадри, заснети около локациите на продукцията, показват актьорите в приятелски разговор и в неформална обстановка след работа. Според наблюдатели от екипа поведението им е породило спекулации сред феновете в социалните мрежи за възможна по-близка връзка, макар доказателства за това да липсват.

И двамата актьори са известни с предпазливото си отношение към личния живот. Кристин Дейвис традиционно избягва медийно внимание извън професионалните си ангажименти, докато Джон Траволта поддържа сдържан публичен профил след смъртта на съпругата си Кели Престън през 2020 г.

До този момент нито Траволта, нито Дейвис са коментирали неофициалните информации. Всички появили се твърдения се основават на свидетелства от снимачния екип и на реакции в социалните платформи.