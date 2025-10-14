Новини
Любопитно »
Виктория на Рачков: "Време е за нещо ново!"

Виктория на Рачков: "Време е за нещо ново!"

14 Октомври, 2025 09:14 1 979 16

  • виктория кузманова-
  • димитър рачков-
  • нов салон-
  • ремонт

"Започвам тежки ремонти, за да сменя локацията на салона.", обяви Виктория Кузманова

Виктория на Рачков: "Време е за нещо ново!" - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Красавицата Виктория Кузманова, половинката на комика Димитър Рачков, се захваща с нещо голямо! Тя обяви пред последователите си в социалните мрежи, че започва сериозен ремонт и преместване на своя салон за красота на ново място, пише marica.bg.

„Време е за нещо ново! Започвам тежки ремонти, за да сменя локацията на салона. Ще ви покажа как едно празно помещение се превръща в уютен рай за нашите клиенти,“ написа Виктория в Instagram, докато показа първи кадри от строителната площадка.


Феновете я засипаха с подкрепа и комплименти, а някои дори се пошегуваха, че Рачков ще трябва да хване шпаклата и четката, за да помогне.

Новият салон обещава да бъде по-модерен, по-луксозен и по-голям, като Виктория загатна, че ще предложи и иновативни процедури, които досега не са били достъпни у нас.

„Ще стане прекрасно, защото влагам цялото си сърце в това,“ написа още чаровната бизнесдама, която не крие, че обича предизвикателствата – както в кариерата, така и в живота до един от най-обичаните мъже в България.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    25 0 Отговор
    време е за затвор и лин4 на прьдлето опр0стачило две поколения

    09:17 14.10.2025

  • 2 Фризурка

    17 1 Отговор
    Тя не си матирала косата, с цъфтящи оранжеви краища. Фризьорски салон ще прави

    09:19 14.10.2025

  • 3 Директора👨‍✈️

    19 1 Отговор
    Почва сезона, в който пак ще ни навират Рачков от всяко предаване. Добре, че си спрях телевизията! Канал 1 Е напълно достатъчен, за да се осведомявам от време на време по малко по-обективен начин за това, което се случва в света!

    09:21 14.10.2025

  • 4 Дядо Гъдьо

    11 1 Отговор
    Голяма и е устата, сто процента е кофа. Ах бе Рачков, вземи си и прислужник от Нигерия за да ти е мирна главата.

    09:24 14.10.2025

  • 5 раз

    8 0 Отговор
    Виктория на КХРачков: - Време е за нещо ново! Нов кекс.

    09:24 14.10.2025

  • 6 ПиПи

    6 0 Отговор
    да сменя локацията на балоните.

    09:26 14.10.2025

  • 7 Бих казал

    7 0 Отговор
    Еми порадва и се и нова…

    09:28 14.10.2025

  • 8 муцунка

    6 0 Отговор
    Сакото да го дръпне и на другата страна,да си разголи и другото рамо!

    09:29 14.10.2025

  • 9 Хейт

    13 0 Отговор
    Добре ,че пише на кой безполезен индивид е полувинка ,че щях да се чудя коя е тази особа безполезна .

    09:30 14.10.2025

  • 10 Мими Ралева

    4 0 Отговор
    Тя е бизнесдама,а Рачковото е бизнесмен.Как си намират време един за друг?

    09:32 14.10.2025

  • 11 Време е за нещо ново!

    4 0 Отговор
    нови експерименти
    нови тройки

    09:33 14.10.2025

  • 12 таз хилища се женица

    9 0 Отговор
    откъде си е финансирала
    своя салон за красота

    09:35 14.10.2025

  • 13 Тя влага

    5 0 Отговор
    Цялото си сърце а друг целия портфейл . Аман от абдали

    09:43 14.10.2025

  • 14 факт

    5 0 Отговор
    Вярно е, че е време за нещо ново. Но новото не е да се занимаваш само с външната красота, истинското ново е да се обърне внимание и да се работи упорито в посока вътрешна красота. Няма ли я вътрешната красота на един човек, каквото и да прави отвън все тая, освен, че все повече заприличва на восъчна статуя.

    09:46 14.10.2025

  • 15 Браво на Рачков

    1 1 Отговор
    Много по-добро е от предната проскубана патка 🤗

    10:31 14.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.