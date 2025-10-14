Виктория на Рачков: "Време е за нещо ново!"

Красавицата Виктория Кузманова, половинката на комика Димитър Рачков, се захваща с нещо голямо! Тя обяви пред последователите си в социалните мрежи, че започва сериозен ремонт и преместване на своя салон за красота на ново място, пише marica.bg.
„Време е за нещо ново! Започвам тежки ремонти, за да сменя локацията на салона. Ще ви покажа как едно празно помещение се превръща в уютен рай за нашите клиенти,“ написа Виктория в Instagram, докато показа първи кадри от строителната площадка.
Феновете я засипаха с подкрепа и комплименти, а някои дори се пошегуваха, че Рачков ще трябва да хване шпаклата и четката, за да помогне.
Новият салон обещава да бъде по-модерен, по-луксозен и по-голям, като Виктория загатна, че ще предложи и иновативни процедури, които досега не са били достъпни у нас.
„Ще стане прекрасно, защото влагам цялото си сърце в това,“ написа още чаровната бизнесдама, която не крие, че обича предизвикателствата – както в кариерата, така и в живота до един от най-обичаните мъже в България.
1 1488
09:17 14.10.2025
2 Фризурка
09:19 14.10.2025
3 Директора👨✈️
09:21 14.10.2025
4 Дядо Гъдьо
09:24 14.10.2025
5 раз
09:24 14.10.2025
6 ПиПи
09:26 14.10.2025
7 Бих казал
09:28 14.10.2025
8 муцунка
09:29 14.10.2025
9 Хейт
09:30 14.10.2025
10 Мими Ралева
09:32 14.10.2025
11 Време е за нещо ново!
нови тройки
09:33 14.10.2025
12 таз хилища се женица
своя салон за красота
09:35 14.10.2025
13 Тя влага
09:43 14.10.2025
14 факт
09:46 14.10.2025
15 Браво на Рачков
10:31 14.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.