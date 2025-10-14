Виктория на Рачков: "Време е за нещо ново!"

Красавицата Виктория Кузманова, половинката на комика Димитър Рачков, се захваща с нещо голямо! Тя обяви пред последователите си в социалните мрежи, че започва сериозен ремонт и преместване на своя салон за красота на ново място, пише marica.bg.

„Време е за нещо ново! Започвам тежки ремонти, за да сменя локацията на салона. Ще ви покажа как едно празно помещение се превръща в уютен рай за нашите клиенти,“ написа Виктория в Instagram, докато показа първи кадри от строителната площадка.

Феновете я засипаха с подкрепа и комплименти, а някои дори се пошегуваха, че Рачков ще трябва да хване шпаклата и четката, за да помогне.

Новият салон обещава да бъде по-модерен, по-луксозен и по-голям, като Виктория загатна, че ще предложи и иновативни процедури, които досега не са били достъпни у нас.

„Ще стане прекрасно, защото влагам цялото си сърце в това,“ написа още чаровната бизнесдама, която не крие, че обича предизвикателствата – както в кариерата, така и в живота до един от най-обичаните мъже в България.