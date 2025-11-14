Новини
Димитър Рачков призна, че е страшен хипохондрик: Правих си 40 теста за ковид

14 Ноември, 2025 13:59 744 12

Комикът понесъл пандемията доста тежко

Димитър Рачков призна, че е страшен хипохондрик: Правих си 40 теста за ковид - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещият Димитър Рачков призна, че е непоправим хипохондрик.

"Аз, ако чуя диагноза за някаква болест, веднага я развивам!", казва актьорът с типичната си самоирония. А на въпроса колко лекари има в телефона си, отговаря без грам колебание: "Над 110!"

Колегите му отдавна знаят — ако посред нощ му се стори, че има температура или леко прикашля, телефонът започва да звъни.
"Като нещо ми стане, звъня: "Не ми е добре!" В 22:15 вечерта! Те вече ме знаят. Имам си трима-четирима дежурни. Те са ми като психолози", шегува се Рачков, макар че в думите му личи съвсем реална тревожност, пише Шоу Блиц.

Близки до актьора разказват, че той обожава профилактичните изследвания.

"Спокоен съм, като видя резултатите черно на бяло", казвал на близките си. Лабораториите вече го посрещат по име, а сестрите го черпят кафе, защото го смятат за "редовен пациент". И все пак самият Димитър Рачков признава: "Това е бич. Сериозен бич. Не се ли побъркахме вече?"

Най-тежката фаза на страха му била по време на пандемията. "По Ковида бях полудял!", казва комикът, спомняйки си снимките на филма "Голата истина за група Жигули".

"Тогава си направих 40 ПСР теста! Четиридесет!", повтаря, сякаш още не може да повярва.

Колегите му твърдят, че хипохондрията не е нова черта в характера му — просто пандемията я е извадила на показ. Към днешна дата Рачков не тръгва никъде без аптечка, пълна с абсолютно всичко необходимо. В нея има всичко: от термометър и витамини до лекарства за почти всяка възможна диагноза.

Комикът все пак обича да казва: "Щом човек може да се смее на собствените си страхове — значи още не е загубил разсъдъка си!"


  • 1 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Ковид идиот.

    14:00 14.11.2025

  • 2 др Гей Билтс

    13 1 Отговор
    А дали ще си признае, колко парици е лапнал от Ковид гранда?

    14:00 14.11.2025

  • 3 Има разлика

    14 0 Отговор
    Между хипохондрик и завършен олигофрен обаче

    14:01 14.11.2025

  • 4 Хахаха

    11 0 Отговор
    Може да сте сигурни, че този е кръгла нула в секса! За всичко "по така" в леглото трябва смелост!

    14:01 14.11.2025

  • 5 честен ционист

    8 1 Отговор
    Направил 40 PCR теста, само пропуска да каже, че ги е писал разход на фирмата. С подходящия познат може и 40000 теста да си е направил, ако пожелае счетоводителят му.

    14:01 14.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Уса

    8 0 Отговор
    Едно време имаше лудници и живота беше спокоен

    14:15 14.11.2025

  • 8 1488

    6 0 Отговор
    аз пък станах зависим от хазарт и търках билетчета като ненормален заради вас, господине

    14:17 14.11.2025

  • 9 Сталин

    4 0 Отговор
    Боклук,направо се хвърляй от покрива на блока

    14:30 14.11.2025

  • 10 Алфа Bълкът

    1 0 Отговор
    И 400 на простатата...

    14:52 14.11.2025

  • 11 Рачкур

    3 0 Отговор
    Рачеее, у дуопету ли ти вкарваха клечката, за да ти вземат пробата???

    14:53 14.11.2025

  • 12 ШЕФА

    3 1 Отговор
    Да си признае също че отчайващ некадърник и мнооооого противен селяк със самочувствие до небето,но без грам покритие.

    14:59 14.11.2025