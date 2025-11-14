Димитър Рачков призна, че е страшен хипохондрик: Правих си 40 теста за ковид

Водещият Димитър Рачков призна, че е непоправим хипохондрик.

"Аз, ако чуя диагноза за някаква болест, веднага я развивам!", казва актьорът с типичната си самоирония. А на въпроса колко лекари има в телефона си, отговаря без грам колебание: "Над 110!"

Колегите му отдавна знаят — ако посред нощ му се стори, че има температура или леко прикашля, телефонът започва да звъни.

"Като нещо ми стане, звъня: "Не ми е добре!" В 22:15 вечерта! Те вече ме знаят. Имам си трима-четирима дежурни. Те са ми като психолози", шегува се Рачков, макар че в думите му личи съвсем реална тревожност, пише Шоу Блиц.

Близки до актьора разказват, че той обожава профилактичните изследвания.

"Спокоен съм, като видя резултатите черно на бяло", казвал на близките си. Лабораториите вече го посрещат по име, а сестрите го черпят кафе, защото го смятат за "редовен пациент". И все пак самият Димитър Рачков признава: "Това е бич. Сериозен бич. Не се ли побъркахме вече?"

Най-тежката фаза на страха му била по време на пандемията. "По Ковида бях полудял!", казва комикът, спомняйки си снимките на филма "Голата истина за група Жигули".

"Тогава си направих 40 ПСР теста! Четиридесет!", повтаря, сякаш още не може да повярва.

Колегите му твърдят, че хипохондрията не е нова черта в характера му — просто пандемията я е извадила на показ. Към днешна дата Рачков не тръгва никъде без аптечка, пълна с абсолютно всичко необходимо. В нея има всичко: от термометър и витамини до лекарства за почти всяка възможна диагноза.

Комикът все пак обича да казва: "Щом човек може да се смее на собствените си страхове — значи още не е загубил разсъдъка си!"