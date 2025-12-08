Димитър Рачков към Мария Игнатова: "Матракът ми от мемори пяна още я помни"

С интересно чувство за хумор Димитър Рачков посрещна бившата си половинка Мария Игнатова в шоуто "Пееш или лъжеш" в снощния епизод на предаването, пише plovdiv24.bg. Още с появата ѝ той подхвърли реплика, която разсмя публиката:
"Матракът ми от мемори пяна още я помни", заяви Рачков.
Игнатова мигновено му върна: "Този матрак не прие ли отдавна много по-различни форми?"
Комикът предпочете да не влиза в словесен дуел и само продължи: "Ожени се, издължи се!".
След това Рачков представи другите основни лица в шоуто.
1 Евгени от Алфапласт
08:19 08.12.2025
2 Пич
08:19 08.12.2025
3 И чувството
Коментиран от #4
08:20 08.12.2025
4 Освалдо Риос
До коментар #3 от "И чувството":По-скоро сиромашко.
08:24 08.12.2025
5 Красимир Петров
08:26 08.12.2025
6 хаберих
– Тате, гледам, че мама пак се сърди.
Бащата:
– Това е нейното хоби, синко. Нашето е да не разбираме защо.
08:26 08.12.2025