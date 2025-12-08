Новини
Димитър Рачков към Мария Игнатова: "Матракът ми от мемори пяна още я помни"

8 Декември, 2025 08:14 695 6

"Този матрак не прие ли отдавна много по-различни форми?", не му остана длъжна Игнатова

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

С интересно чувство за хумор Димитър Рачков посрещна бившата си половинка Мария Игнатова в шоуто "Пееш или лъжеш" в снощния епизод на предаването, пише plovdiv24.bg. Още с появата ѝ той подхвърли реплика, която разсмя публиката:

"Матракът ми от мемори пяна още я помни", заяви Рачков.

Игнатова мигновено му върна: "Този матрак не прие ли отдавна много по-различни форми?"

Комикът предпочете да не влиза в словесен дуел и само продължи: "Ожени се, издължи се!".

След това Рачков представи другите основни лица в шоуто.


  • 1 Евгени от Алфапласт

    7 1 Отговор
    Некадърници и бездарници😂 И рачко пръдлето, и метресата му🤣🤣🤣

    08:19 08.12.2025

  • 2 Пич

    8 1 Отговор
    И двамата вече не са ооеративно интересни !

    08:19 08.12.2025

  • 3 И чувството

    7 0 Отговор
    му за хумор просташко .

    Коментиран от #4

    08:20 08.12.2025

  • 4 Освалдо Риос

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "И чувството":

    По-скоро сиромашко.

    08:24 08.12.2025

  • 5 Красимир Петров

    4 0 Отговор
    Рядко противен индивид

    08:26 08.12.2025

  • 6 хаберих

    0 0 Отговор
    Дете:
    – Тате, гледам, че мама пак се сърди.
    Бащата:
    – Това е нейното хоби, синко. Нашето е да не разбираме защо.

    08:26 08.12.2025