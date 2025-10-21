Отменят турнето на Димитър Рачков в САЩ заради непосилно високите цени на билетите

Феновете на Димитър Рачков осуетиха гостуването на комика в четири американски града. Той трябваше да играе в Тампа на 10 октомври, ден по-късно да се изправи пред зрителите в Сан Франциско, а после в Чикаго и Лас Вегас. Само ден преди да отлети зад океана, водещият обяви, че турнето се отлага, но не обяви защо.
„Налага се да отложим турнето на спектакъла „Рачков и жените" в Америка. Работим по възможности за нови дати през следващата година и се надяваме съвсем скоро да можем да споделим повече информация", съобщи Рачков в профила си в социалните мрежи по-рано този месец.
Организаторите веднага започнаха да връщат парите за билетите, така че осъществяването на турнето и догодина е под въпрос. Българи, които живеят в Америка, коментираха в социалните мрежи, че водещият на „Като две капки вода" продава билетите на цени като тези за представлението с Джордж Клуни. Нашенецът иска 75 долара за задните редове, 120 долара най-отпред и 400 за маса, която обаче може да побере до четирима човека. Билетите за Клуни, който се върна в театъра след 40 години, струваха по 299 долара.
Цените на билетите за Рачков в САЩ са рекордни и това го прави не просто най-скъпия моноспектакъл, гостувал досега на българите зад Океана, а и най-скъпото театрално представление досега.
Рачков обаче няма тези проблеми в България, защото билетите за представленията му в Пловдив и София са почти разпродадени. Тук най-скъпи са пропуските от 100 лева, но зрител може да си купи и за 40 лева, информира ХотАрена.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хипокомично
14:01 21.10.2025
2 И тоя лигльо
14:03 21.10.2025
3 Анонимен
14:07 21.10.2025
4 Тошо
Коментиран от #6
14:09 21.10.2025
5 рени
14:11 21.10.2025
6 Стенли
До коментар #4 от "Тошо":Много точно казано но нали тези млади мацки може да ги задържи само с дебела пачка щом се намират будали да дават той ще взима
14:14 21.10.2025
7 На тоя
14:14 21.10.2025
8 Иронично
Коментиран от #27
14:15 21.10.2025
9 Смех, бате
14:16 21.10.2025
10 Некой си
14:18 21.10.2025
11 Ицо Хазарта
14:18 21.10.2025
12 Даката
Хайде със здраве.
14:20 21.10.2025
13 Непоносимост
14:20 21.10.2025
14 ШЕФА
14:20 21.10.2025
15 Варна
14:21 21.10.2025
16 Констативно
14:21 21.10.2025
17 Болярче
14:25 21.10.2025
18 Леб и сеир
14:25 21.10.2025
19 Патриот
14:27 21.10.2025
20 Ами
14:27 21.10.2025
21 БУРГАЗЛИЯ
Тя,дрогата е скъпа,когато шмъркаш нон стоп
14:29 21.10.2025
22 Ехх Рачков
14:29 21.10.2025
23 Присмех
14:30 21.10.2025
24 Дон Кихот
14:31 21.10.2025
25 Мгрдич
14:35 21.10.2025
26 Случва се
14:39 21.10.2025
27 Българин
До коментар #8 от "Иронично":Да това не са истински българи а изменници,предатели,да не могат едни 1000$ да дадат на бате Рачкоф,да им се отнеме гражданството и да им се отнемат българските паспорти.Да си стоят в прогнилата америка и да си ядат доларите.
14:40 21.10.2025
28 0123
14:42 21.10.2025
29 Василеску
14:56 21.10.2025
30 Ахахаха голям смях
15:09 21.10.2025