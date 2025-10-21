Новини
Любопитно »
Отменят турнето на Димитър Рачков в САЩ заради непосилно високите цени на билетите

Отменят турнето на Димитър Рачков в САЩ заради непосилно високите цени на билетите

21 Октомври, 2025 13:58 3 412 30

  • турне-
  • димитър рачков-
  • сащ-
  • отменено-
  • шоу-
  • високи цени-
  • билети-
  • скъпо

Феновете на комика зад граница недоволстват - най-евтините билети са на цена 75 долара

Отменят турнето на Димитър Рачков в САЩ заради непосилно високите цени на билетите - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Феновете на Димитър Рачков осуетиха гостуването на комика в четири американски града. Той трябваше да играе в Тампа на 10 октомври, ден по-късно да се изправи пред зрителите в Сан Франциско, а после в Чикаго и Лас Вегас. Само ден преди да отлети зад океана, водещият обяви, че турнето се отлага, но не обяви защо.

„Налага се да отложим турнето на спектакъла „Рачков и жените" в Америка. Работим по възможности за нови дати през следващата година и се надяваме съвсем скоро да можем да споделим повече информация", съобщи Рачков в профила си в социалните мрежи по-рано този месец.

Организаторите веднага започнаха да връщат парите за билетите, така че осъществяването на турнето и догодина е под въпрос. Българи, които живеят в Америка, коментираха в социалните мрежи, че водещият на „Като две капки вода" продава билетите на цени като тези за представлението с Джордж Клуни. Нашенецът иска 75 долара за задните редове, 120 долара най-отпред и 400 за маса, която обаче може да побере до четирима човека. Билетите за Клуни, който се върна в театъра след 40 години, струваха по 299 долара.

Цените на билетите за Рачков в САЩ са рекордни и това го прави не просто най-скъпия моноспектакъл, гостувал досега на българите зад Океана, а и най-скъпото театрално представление досега.

Рачков обаче няма тези проблеми в България, защото билетите за представленията му в Пловдив и София са почти разпродадени. Тук най-скъпи са пропуските от 100 лева, но зрител може да си купи и за 40 лева, информира ХотАрена.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипокомично

    12 0 Отговор
    Олекна ми щом разбрах , че не се отнася до самолетните билети.

    14:01 21.10.2025

  • 2 И тоя лигльо

    44 0 Отговор
    Много си повярва

    14:03 21.10.2025

  • 3 Анонимен

    26 0 Отговор
    Пак се прослави като Бай Ганьо на запад.Колкото повече,толкова по-добре.

    14:07 21.10.2025

  • 4 Тошо

    47 1 Отговор
    Този трябва да си плаща за да му ходят на просташките представления.

    Коментиран от #6

    14:09 21.10.2025

  • 5 рени

    40 1 Отговор
    Тоя отдавна е интересен само на публика на ниво чалга,само простотии и тъпи напъни.

    14:11 21.10.2025

  • 6 Стенли

    27 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тошо":

    Много точно казано но нали тези млади мацки може да ги задържи само с дебела пачка щом се намират будали да дават той ще взима

    14:14 21.10.2025

  • 7 На тоя

    22 1 Отговор
    Да му отида на представление той трябва да ми плати 200$ поне

    14:14 21.10.2025

  • 8 Иронично

    17 0 Отговор
    Храчков е най най най, затова билетите му са скъпи. А и какви са тези българи в Америка дето няма до купуват скъпите билети? Ама как може така? Не не не не! Това е недопустимо!

    Коментиран от #27

    14:15 21.10.2025

  • 9 Смех, бате

    23 0 Отговор
    Тука си стриже овците както си иска ама зад океана овци за стригане няма.

    14:16 21.10.2025

  • 10 Некой си

    20 1 Отговор
    Този е простак, но щом има публика съдетете какви са!

    14:18 21.10.2025

  • 11 Ицо Хазарта

    1 2 Отговор
    Абе, скъпи, прави навалица, като у Пловдив на Металика. За кеф цена нема!

    14:18 21.10.2025

  • 12 Даката

    12 0 Отговор
    Според търсенето и предлагането, ако иска може и по 2000$ да ги направи билетите, стига да има търсене и хората да си късат блузките от идиотските му изпълнения... да е жив и здрав. Както се казваше "Не е луд тоя който яде баницата, а тоя който му я дава".
    Хайде със здраве.

    14:20 21.10.2025

  • 13 Непоносимост

    25 0 Отговор
    Изклалючително противното същество се оказа и доста алчно. Просто го игнорирайте за да не го търпите повече.

    14:20 21.10.2025

  • 14 ШЕФА

    19 0 Отговор
    Аз не бих платил и един долар да го гледам този жалък гн.м със касите му и неадекватни краченца и изтърканият репертоар,даже ако го засека някъде на представление ще го замерям с лед.

    14:20 21.10.2025

  • 15 Варна

    15 0 Отговор
    Ама вие какво очаквахте от тоя алчен селяк ?

    14:21 21.10.2025

  • 16 Констативно

    16 0 Отговор
    Въшката като се наяде, излиза на челото да се покаже. Инсект.

    14:21 21.10.2025

  • 17 Болярче

    10 0 Отговор
    Да пробва в Пазарджик,може да му се вържат.

    14:25 21.10.2025

  • 18 Леб и сеир

    9 0 Отговор
    Тоя спрял чичка забавлява простолюдието. Шутове винаги е имало ха ха ха

    14:25 21.10.2025

  • 19 Патриот

    9 0 Отговор
    Да бръкне щатски Ганьо и да вади гущерите, ама няма... Отиде му американската мечта на некъпан Ганя за зрелища...

    14:27 21.10.2025

  • 20 Ами

    2 4 Отговор
    Да отива в Русия ,там пари бол

    14:27 21.10.2025

  • 21 БУРГАЗЛИЯ

    4 0 Отговор
    Истински завършен наркоман е бат митьо...
    Тя,дрогата е скъпа,когато шмъркаш нон стоп

    14:29 21.10.2025

  • 22 Ехх Рачков

    7 0 Отговор
    Не ти върви с жените нещо.. !

    14:29 21.10.2025

  • 23 Присмех

    4 0 Отговор
    Ха ха ха ха ха

    14:30 21.10.2025

  • 24 Дон Кихот

    11 0 Отговор
    А признайте си, че не е имало кой да го гледа този евтин шут.

    14:31 21.10.2025

  • 25 Мгрдич

    8 0 Отговор
    Мижав интерес, Мите!

    14:35 21.10.2025

  • 26 Случва се

    7 0 Отговор
    Когато зинеш много, може и муха да глътнеш!

    14:39 21.10.2025

  • 27 Българин

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Иронично":

    Да това не са истински българи а изменници,предатели,да не могат едни 1000$ да дадат на бате Рачкоф,да им се отнеме гражданството и да им се отнемат българските паспорти.Да си стоят в прогнилата америка и да си ядат доларите.

    14:40 21.10.2025

  • 28 0123

    6 0 Отговор
    С две думи -- мижав итерес---.

    14:42 21.10.2025

  • 29 Василеску

    4 0 Отговор
    За глупаците - да се ръсят - няма лошо.

    14:56 21.10.2025

  • 30 Ахахаха голям смях

    0 1 Отговор
    Звездата както много други в България ценообразуват на принципа - Колкото ми трябват в момента!. Честно казано като гледам цените в България колко невероятно надути са в сравнение с Европа, нормално е да иска човекът

    15:09 21.10.2025