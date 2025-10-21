Отменят турнето на Димитър Рачков в САЩ заради непосилно високите цени на билетите

Феновете на Димитър Рачков осуетиха гостуването на комика в четири американски града. Той трябваше да играе в Тампа на 10 октомври, ден по-късно да се изправи пред зрителите в Сан Франциско, а после в Чикаго и Лас Вегас. Само ден преди да отлети зад океана, водещият обяви, че турнето се отлага, но не обяви защо.

„Налага се да отложим турнето на спектакъла „Рачков и жените" в Америка. Работим по възможности за нови дати през следващата година и се надяваме съвсем скоро да можем да споделим повече информация", съобщи Рачков в профила си в социалните мрежи по-рано този месец.

Организаторите веднага започнаха да връщат парите за билетите, така че осъществяването на турнето и догодина е под въпрос. Българи, които живеят в Америка, коментираха в социалните мрежи, че водещият на „Като две капки вода" продава билетите на цени като тези за представлението с Джордж Клуни. Нашенецът иска 75 долара за задните редове, 120 долара най-отпред и 400 за маса, която обаче може да побере до четирима човека. Билетите за Клуни, който се върна в театъра след 40 години, струваха по 299 долара.

Цените на билетите за Рачков в САЩ са рекордни и това го прави не просто най-скъпия моноспектакъл, гостувал досега на българите зад Океана, а и най-скъпото театрално представление досега.

Рачков обаче няма тези проблеми в България, защото билетите за представленията му в Пловдив и София са почти разпродадени. Тук най-скъпи са пропуските от 100 лева, но зрител може да си купи и за 40 лева, информира ХотАрена.