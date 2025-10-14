Новини
Морето изхвърли човешки труп без глава и крайници на брега на скъп курорт

14 Октомври, 2025 11:41 1 951 12

Самоличността на плувеца, загубил живота си, не може да бъде установена

Морето изхвърли човешки труп без глава и крайници на брега на скъп курорт - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Силно разложено човешко тяло е открито от плувци на плажа на популярен европейски курорт, пише Cronica Balear.

На 13 октомври човешки останки са изхвърлени на брега на Кала Мурада на остров Майорка, Испания. Спасители извадиха обезглавеното и лишено от част от крайниците тяло от водата и го предадоха на полицията.

Самоличността на плувеца, загубил живота си, не може да бъде установена. Служителите на реда предполагат, че останките може да принадлежат на бежанец, починал, когато лодка с имигранти е потъна край бреговете на острова. В момента служителите очакват резултати от ДНК тестове.


  • 1 Факт

    5 0 Отговор
    Моля, класирайте Пешовите дописки в Раздел Заплахи!

    11:43 14.10.2025

  • 2 Странно, нямах представа, че когато

    9 0 Отговор
    човек се удави му изчезва главата и част от крайниците, но както е речено човек се учи цял живот.

    11:44 14.10.2025

  • 3 Зловеща

    7 0 Отговор
    находка .

    11:44 14.10.2025

  • 4 в испания са христяни

    2 0 Отговор
    да го погребат . до 3-4 седмици ще изплуват и глава и 2 ръце . а после и част от крак . до месец ще изплува целия . дори испанската полиция няма да може да познае мигрант . те са без документи . нелегално пътуват . идат от територии съпричастни с осама .

    11:47 14.10.2025

  • 5 Пич

    7 1 Отговор
    Това се прави за да не може жертвата да бъде разпозната. Нито зъбен профил , нито отпечатък ! Ако няма и ДНК картотека - кукиш !!!

    11:48 14.10.2025

  • 6 Само

    5 0 Отговор
    не разбрах защо спасители са вадили трупа , а не полицаи ?

    Коментиран от #7

    11:48 14.10.2025

  • 7 Пич

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Само":

    Защото полицаите ги е страх !

    11:54 14.10.2025

  • 8 везелинче

    1 1 Отговор
    няма ли други по интересни случки по света?

    12:04 14.10.2025

  • 9 бай Бай

    3 1 Отговор
    Трупът на приложената снимка си има и глава и крайници.
    Или ей така слагаме каква да е несвързана с новината снимка.
    А може би и новината е измислица?
    Дайте истинската снимка ако ще ни осведомявате.

    12:04 14.10.2025

  • 11 добар

    0 2 Отговор
    руzzнак/добар модераз

    12:23 14.10.2025

  • 12 Цървул

    1 0 Отговор
    Декстър е жив и работи . Ще има още серии .

    12:48 14.10.2025