Морето изхвърли човешки труп без глава и крайници на брега на скъп курорт

Силно разложено човешко тяло е открито от плувци на плажа на популярен европейски курорт, пише Cronica Balear.
На 13 октомври човешки останки са изхвърлени на брега на Кала Мурада на остров Майорка, Испания. Спасители извадиха обезглавеното и лишено от част от крайниците тяло от водата и го предадоха на полицията.
Самоличността на плувеца, загубил живота си, не може да бъде установена. Служителите на реда предполагат, че останките може да принадлежат на бежанец, починал, когато лодка с имигранти е потъна край бреговете на острова. В момента служителите очакват резултати от ДНК тестове.
11:43 14.10.2025
11:44 14.10.2025
11:44 14.10.2025
11:47 14.10.2025
11:48 14.10.2025
11:48 14.10.2025
До коментар #6 от "Само":Защото полицаите ги е страх !
11:54 14.10.2025
11:54 14.10.2025
12:04 14.10.2025
Или ей така слагаме каква да е несвързана с новината снимка.
12:04 14.10.2025
А може би и новината е измислица?
Дайте истинската снимка ако ще ни осведомявате.
12:04 14.10.2025
12:04 14.10.2025
12:23 14.10.2025
12:48 14.10.2025